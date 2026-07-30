Βάσεις 2026, Οικονομία και Πληροφορική: Πολλές επιλογές και διαφορετικές τάσεις ανά αντικείμενο

Το Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και πολυσυλλεκτικά πεδία σπουδών, καθώς συνδέει την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τη διοίκηση με την τεχνολογία, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Απευθύνεται σε νέους με αναλυτική σκέψη, επιχειρηματικό πνεύμα, κοινωνική εξωστρέφεια και επικοινωνιακές ικανότητες, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για τον προγραμματισμό, τα δεδομένα και την επίλυση προβλημάτων μέσω της τεχνολογίας.

Βασικοί πυλώνες του πεδίου είναι οι Οικονομικές Επιστήμες, η Πληροφορική και η Διοίκηση Επιχειρήσεων. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν σπουδές στα Οικονομικά, στη Χρηματοοικονομική, στη Λογιστική, στη Στατιστική και στην Ασφαλιστική, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, τις αγορές και την ανάλυση οικονομικών δεδομένων.

Παράλληλα, τα Τμήματα Πληροφορικής προσφέρουν διαδρομές στον προγραμματισμό, στην ανάπτυξη λογισμικού, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην ανάλυση δεδομένων, στα πληροφοριακά συστήματα και στην κυβερνοασφάλεια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα διεπιστημονικά τμήματα που συνδυάζουν τη διοίκηση με την τεχνολογία και προετοιμάζουν τους φοιτητές για τις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας.

Το εύρος των επιλογών συμπληρώνεται από σπουδές στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία, στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία, στη Ναυτιλία, στον Τουρισμό, στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και στη Δημόσια Διοίκηση. Πρόκειται για αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με σημαντικούς κλάδους της ελληνικής και της διεθνούς οικονομίας και προσφέρουν διαφορετικές επαγγελματικές κατευθύνσεις.

Το 4ο Επιστημονικό Πεδίο δεν οδηγεί, επομένως, σε μία μόνο επαγγελματική διαδρομή. Επιτρέπει στους υποψηφίους να κινηθούν από την οικονομική ανάλυση και τη διοίκηση έως την επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες, ή ακόμη να συνδυάσουν τα παραπάνω μέσα από σύγχρονα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών. Η φετινή πορεία των βάσεων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς κάθε ομάδα τμημάτων κινήθηκε διαφορετικά, ανάλογα με το αντικείμενο, την πόλη φοίτησης και τις επιλογές των υποψηφίων.

Τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αποτελούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές διεπιστημονικές επιλογές του 4ου Πεδίου, καθώς συνδυάζουν τη διοίκηση επιχειρήσεων, την οικονομία, τα πληροφοριακά συστήματα, την ανάλυση δεδομένων και τις νέες τεχνολογίες.

Στην κορυφή παρέμεινε το Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βάση εισαγωγής 18.425 μόρια. Η οριακή αύξηση κατά 25 μόρια επιβεβαιώνει τη σταθερά υψηλή θέση του στις προτιμήσεις των υποψηφίων και το διατηρεί ανάμεσα στα υψηλότερα τμήματα ολόκληρου του πεδίου. Ανοδικά κινήθηκαν και τα υπόλοιπα πέντε τμήματα, με τις αυξήσεις να κυμαίνονται από 205 έως 1.250 μόρια. Παρά τις σημαντικές διαφορές στις βάσεις εισαγωγής ανάμεσα στην Αθήνα και την περιφέρεια, η καθολική άνοδος δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον για σπουδές που συνδέουν τη διοίκηση με την τεχνολογία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας.

Στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών δεν καταγράφηκε ενιαία τάση. Από τα 13 τμήματα, τα πέντε κινήθηκαν ανοδικά και τα οκτώ πτωτικά, με τις μεταβολές να διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το πανεπιστήμιο και την πόλη φοίτησης. Στα υψηλότερα τμήματα οι μεταβολές ήταν κυρίως περιορισμένες. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέμεινε πρώτο, με άνοδο 125 μορίων και βάση 16.025 μόρια. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς καταγράφηκε μείωση 110 μορίων, ενώ το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ υποχώρησε οριακά κατά 64 μόρια.Στη Θεσσαλονίκη, ανοδικά κινήθηκαν τόσο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κατά 160 μόρια, όσο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, κατά 50 μόρια. Αύξηση σημειώθηκε επίσης στο Ρέθυμνο και στην Τρίπολη. Συνολικά, οι περισσότερο περιζήτητες επιλογές των μεγάλων αστικών κέντρων παρουσίασαν σχετική σταθερότητα, ενώ στην περιφέρεια οι μεταβολές ήταν εντονότερες και κυρίως πτωτικές. Η εικόνα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η γεωγραφική θέση του τμήματος και οι πραγματικές προτιμήσεις των υποψηφίων στη διαμόρφωση των βάσεων.

Στα Τμήματα Πληροφορικής η συνολική εικόνα ήταν κυρίως ανοδική. Στα υψηλόβαθμα τμήματα των μεγάλων αστικών κέντρων οι μεταβολές ήταν περιορισμένες, με την Πληροφορική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να διαμορφώνεται στα 17.740 μόρια και την Πληροφορική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα 17.680.Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στα περιφερειακά τμήματα. Στην Καστοριά η βάση αυξήθηκε κατά 1.700 μόρια, στην Τρίπολη κατά 850, στην Κέρκυρα κατά 550 και στην Άρτα κατά 539 μόρια. Πτωτικά κινήθηκαν μόνο ορισμένα τμήματα, όπως εκείνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Λαμίας, με περιορισμένες μειώσεις. Ανοδικά κινήθηκαν και οι δύο κατευθύνσεις Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συνολικά, η Πληροφορική διατήρησε τη δυναμική της, με σχετική σταθερότητα στις υψηλόβαθμες σχολές και σημαντικότερη ενίσχυση πολλών περιφερειακών τμημάτων.

Δύο ακόμη σημαντικές επιλογές για τους υποψηφίους του 4ου Πεδίου είναι οι σπουδές στο Μάρκετινγκ και στη Ναυτιλία, δύο αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα και σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε μικρή μείωση κατά 125 μόρια, με τη βάση εισαγωγής να διαμορφώνεται στα 16.225. Παρά την οριακή πτώση, παραμένει μία από τις χαρακτηριστικότερες επιλογές για σπουδές στη στρατηγική επικοινωνία, στην έρευνα αγοράς, στη διαφήμιση και στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Στις Ναυτιλιακές Σπουδές, αντίθετα, η τάση ήταν έντονα ανοδική. Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς αυξήθηκε κατά 390 μόρια και έφτασε στα 19.600, διατηρώντας μία από τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής του 4ου Πεδίου. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, όπου η βάση αυξήθηκε κατά 830 μόρια και διαμορφώθηκε στα 10.720. Η ανοδική πορεία των δύο Ναυτιλιακών Τμημάτων επιβεβαιώνει το ισχυρό ενδιαφέρον για έναν κλάδο με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία και έντονο διεθνή προσανατολισμό.

Στα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν καταγράφηκε κοινή πορεία, καθώς οι βάσεις διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το πανεπιστήμιο και την πόλη φοίτησης. Το Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέμεινε σταθερό στα 17.425 μόρια, διατηρώντας την υψηλότερη βάση της συγκεκριμένης ομάδας. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σημειώθηκε αύξηση 138 μορίων, ενώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς καταγράφηκε μείωση κατά 260 μόρια. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά 190 μόρια, και των Σερρών, κατά 200. Αντίθετα, πτώση σημειώθηκε στη Λάρισα, κατά 455 μόρια, στα Γρεβενά, κατά 300, στην Πάτρα, κατά 260, και οριακά στη Χίο, κατά 25 μόρια. Η συνολική εικόνα ήταν, επομένως, μεικτή, με τις βάσεις να εκτείνονται από 7.540 έως 17.425 μόρια. Το μεγάλο αυτό εύρος προσφέρει επιλογές σε διαφορετικές βαθμολογικές κλίμακες, αναδεικνύοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο που εξακολουθούν να διαδραματίζουν το πανεπιστήμιο και η πόλη φοίτησης στις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Στα Τμήματα Τουριστικών Σπουδών η συνολική τάση ήταν κυρίως πτωτική, καθώς στα τρία από τα τέσσερα τμήματα καταγράφηκε μείωση των βάσεων. Η μεγαλύτερη υποχώρηση σημειώθηκε στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά 580 μόρια, με τη βάση να διαμορφώνεται στα 15.270. Ακολούθησαν το Τμήμα της Πάτρας, με μείωση 380 μορίων, και το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, με πτώση 370 μορίων. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο παρουσίασε οριακή αύξηση 75 μορίων και διαμορφώθηκε στα 14.860. Παρά τη φετινή πτώση των περισσότερων βάσεων, οι Τουριστικές Σπουδές παραμένουν άμεσα συνδεδεμένες με έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και προσφέρουν κατευθύνσεις στη διοίκηση, στη φιλοξενία, στο τουριστικό μάρκετινγκ και στην ανάπτυξη προορισμών.

Το 4ο Επιστημονικό Πεδίο επιβεβαιώνει ότι δεν αποτελεί μια ενιαία κατηγορία σπουδών, αλλά ένα ευρύ σύνολο διαφορετικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών διαδρομών. Η Οικονομία, η Πληροφορική και η Διοίκηση Επιχειρήσεων συνυπάρχουν με το Μάρκετινγκ, τη Ναυτιλία, τον Τουρισμό, τη Χρηματοοικονομική, τη Λογιστική και πολλά σύγχρονα διεπιστημονικά αντικείμενα.

Αυτή η ποικιλία αποτυπώθηκε και στις φετινές βάσεις, οι οποίες δεν ακολούθησαν μία ενιαία κατεύθυνση. Οι μεταβολές επηρεάστηκαν από το αντικείμενο σπουδών, τις επιδόσεις των υποψηφίων και τους διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας που είχε ορίσει κάθε τμήμα. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν η πόλη φοίτησης και οι πραγματικές επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό τους.

Έτσι, ενώ η Πληροφορική, οι Ναυτιλιακές Σπουδές και τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κινήθηκαν κυρίως ανοδικά, στα Οικονομικά, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Τουριστικές Σπουδές η εικόνα ήταν περισσότερο σύνθετη.

*Ο Θανάσης Λέλες είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος Career Gate

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