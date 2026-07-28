Βάσεις 2026, Πεδίο Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών: Ισχυρή άνοδος στις περισσότερες σχολές

Snapshot Στις βάσεις εισαγωγής του 2ου Επιστημονικού Πεδίου καταγράφηκε γενικευμένη άνοδος, ιδιαίτερα στις Πολυτεχνικές Σχολές και τα Τμήματα Μηχανικών.

Οι βάσεις στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών αυξήθηκαν σημαντικά, με αυξήσεις έως 1.805 μόρια.

Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών παρουσίασαν άνοδο βάσεων από 610 έως 2.450 μόρια, με το μεγαλύτερο άλμα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Στα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών καταγράφηκαν επίσης αυξήσεις βάσεων, με τις μεγαλύτερες να ξεπερνούν τα 1.000 μόρια.

Οι Φυσικομαθηματικές Επιστήμες σημείωσαν ανοδική πορεία στις βάσεις εισαγωγής, ειδικά στα Μαθηματικά και τη Φυσική στην Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη η Φυσική κατέγραψε πτώση. Snapshot powered by AI

Το Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών αποτελεί ένα από τα πιο πολυσύνθετα και πολυπληθή πεδία σπουδών, καθώς συνδέει τη μελέτη των φυσικών φαινομένων, των μαθηματικών, της ύλης και του περιβάλλοντος με την τεχνολογία, τις κατασκευές, την παραγωγή και την καινοτομία.

Περιλαμβάνει τις Πολυτεχνικές Σχολές και τα τμήματα Μηχανικών, τις Φυσικομαθηματικές Επιστήμες, τη Χημεία, τη Βιολογία και τις Γεωεπιστήμες, καθώς και τμήματα που σχετίζονται με την επιστήμη της Πληροφορικής.

Παρά το εύρος αυτό, το ενδιαφέρον των υποψηφίων φαίνεται να συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στις Πολυτεχνικές Σχολές. Οι πολλές και διαφορετικές ειδικότητες Μηχανικών, το σύγχρονο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, η σύνδεσή τους με την τεχνολογία και την παραγωγή, καθώς και οι επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρουν, τις έχουν καταστήσει κυρίαρχη επιλογή για μεγάλο μέρος των υποψηφίων του πεδίου.

Από τους Ηλεκτρολόγους, τους Μηχανολόγους, τους Πολιτικούς και τους Χημικούς Μηχανικούς έως τους Μηχανικούς Υπολογιστών, Περιβάλλοντος, Παραγωγής και Διοίκησης, Χωροταξίας και Σχεδίασης Προϊόντων, το πεδίο περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές διαδρομές. Τα τμήματα οδηγούν σε κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ παράλληλα προσφέρουν δυνατότητες απασχόλησης σε τομείς που μετασχηματίζονται από την τεχνολογία, την πράσινη μετάβαση και την ψηφιοποίηση.

Παράλληλα, δεν μπορούν να παραβλεφθούν οι Φυσικομαθηματικές Επιστήμες, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την έρευνα, την εκπαίδευση, την ανάλυση δεδομένων και πολλές σύγχρονες διεπιστημονικές εφαρμογές. Αντίστοιχα, η Χημεία, η Βιολογία και οι Γεωεπιστήμες προσφέρουν σημαντικές διαδρομές προς την επιστημονική έρευνα, το περιβάλλον, την ενέργεια, τη βιοτεχνολογία και τη διαχείριση φυσικών πόρων, παρότι συχνά δεν βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων.

Ιδιαίτερη θέση έχουν και τα Τμήματα Πληροφορικής, τα οποία διευρύνουν σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές, ακόμη και σε χαμηλότερες βαθμολογικές κλίμακες. Έτσι, οι υποψήφιοι μπορούν να προσεγγίσουν τον χώρο της τεχνολογίας είτε μέσα από τις σπουδές Μηχανικών είτε μέσα από αμιγή τμήματα Πληροφορικής και συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Η φετινή πορεία των βάσεων παρουσιάζει, επομένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον: αποτυπώνει όχι μόνο τις καλύτερες επιδόσεις στη Φυσική και στα Μαθηματικά, αλλά και τη σαφή ενίσχυση της προτίμησης των υποψηφίων προς τις σπουδές Μηχανικών. Μέσα από τα επιμέρους δεδομένα μπορούμε να δούμε πού καταγράφηκαν οι σημαντικότερες αυξήσεις και ποιες ομάδες σχολών βρέθηκαν στο επίκεντρο των φετινών επιλογών.

Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών καταγράφηκε μία από τις πιο ξεκάθαρες ανοδικές τάσεις του 2ου Επιστημονικού Πεδίου. Και στα εννέα τμήματα οι βάσεις αυξήθηκαν, με τις μεταβολές να κυμαίνονται από 490 έως και 1.805 μόρια. Μάλιστα, σε έξι από τα εννέα τμήματα η άνοδος ξεπέρασε τα 1.000 μόρια. Στην κορυφή παρέμεινε η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη βάση εισαγωγής να αυξάνεται κατά 490 μόρια και να διαμορφώνεται στα 18.880 μόρια. Ακολούθησε το αντίστοιχο Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα 18.550 μόρια, μετά από άνοδο 590 μορίων.

Η έντονη ανοδική πορεία των σπουδών Μηχανικών συνεχίζεται και στα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών. Όπως και στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, κανένα από τα εννέα τμήματα δεν κινήθηκε πτωτικά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις ήταν ακόμη μεγαλύτερες. Οι μεταβολές κυμάνθηκαν από 610 έως και 2.450 μόρια. Στην πρώτη θέση παρέμεινε το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με αύξηση 610 μορίων και βάση εισαγωγής 18.738 μόρια. Ακολούθησαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στα 18.225 μόρια, και το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στα 18.120 μόρια. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στις Σέρρες. Η βάση αυξήθηκε κατά 2.450 μόρια, και διαμορφώθηκε στα 14.430 μόρια.

Η γενικευμένη άνοδος των Πολυτεχνικών Σχολών αποτυπώνεται και στα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Και στα επτά τμήματα οι βάσεις κινήθηκαν ανοδικά, με αυξήσεις από 538 έως και 1.190 μόρια. Στην κορυφή παρέμεινε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη βάση να αυξάνεται κατά 615 μόρια και να διαμορφώνεται στα 20.995 μόρια. Ακολούθησαν το Πανεπιστήμιο Πατρών, με 19.228 μόρια, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με 19.130 μόρια. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στο Τμήμα της Ξάνθης, κατά 1.190 μόρια. Ακολούθησαν τα Ιωάννινα, με άνοδο 1.170 μορίων, και ο Βόλος, με αύξηση 1.125 μορίων. Σημαντική ήταν και η μεταβολή στη Θεσσαλονίκη, όπου η βάση ενισχύθηκε κατά 995 μόρια.

Ανοδική ήταν η τάση και στα Τμήματα Χημικών Μηχανικών, καθώς στα τέσσερα από τα πέντε τμήματα καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις, από 680 έως και 1.095 μόρια. Στην υψηλότερη θέση παρέμεινε το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με άνοδο 680 μορίων και βάση εισαγωγής 18.455 μόρια. Ακολούθησε το αντίστοιχο Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο αυξήθηκε κατά 765 μόρια και διαμορφώθηκε στα 17.765 μόρια.Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στο Τμήμα της Κοζάνης, κατά 1.095 μόρια, ενώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών η βάση ενισχύθηκε κατά 845 μόρια και έφτασε στα 17.120.

Πέρα από τις Πολυτεχνικές Σχολές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φετινή πορεία των Φυσικομαθηματικών Επιστημών, οι οποίες αποτελούν τη βασική επιστημονική υποδομή για την τεχνολογία, την έρευνα και πολλές σύγχρονες διεπιστημονικές εφαρμογές. Ξεχωριστή είναι η περίπτωση της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η βάση της αυξήθηκε κατά 1.010 μόρια, ποσοστό 6,37%, και διαμορφώθηκε στα 16.870 μόρια. Πρόκειται για μία επιλογή που συνδέει τη μαθηματική και φυσική επιστήμη με τις εφαρμογές τους στη μηχανική, την τεχνολογία, την υπολογιστική επιστήμη και την έρευνα.

Στα Τμήματα Μαθηματικών των δύο μεγάλων αστικών κέντρων καταγράφηκε σαφής άνοδος. Το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ αυξήθηκε κατά 1.350 μόρια και έφτασε στα 15.850, ενώ το αντίστοιχο Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενισχύθηκε κατά 765 μόρια και διαμορφώθηκε στα 14.965. Στα Τμήματα Φυσικής, αντίθετα, η πορεία των δύο μεγάλων αστικών κέντρων ήταν διαφορετική. Στην Αθήνα η βάση αυξήθηκε κατά 1.325 μόρια και διαμορφώθηκε στα 15.838, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε σημαντική πτώση κατά 1.340 μόρια, με τη βάση να υποχωρεί στα 13.178.

Στα περιφερειακά πανεπιστήμια, οι βάσεις εισαγωγής των Τμημάτων Μαθηματικών και Φυσικής παρέμειναν σε αρκετές περιπτώσεις σε χαμηλότερα επίπεδα, παρά τις σημαντικές φετινές αυξήσεις. Στα Μαθηματικά, αρκετά τμήματα διαμορφώθηκαν κοντά στα 10.000 έως 10.700 μόρια, ενώ εξαίρεση στην ανοδική τάση αποτέλεσε το Τμήμα της Σάμου, με μείωση 685 μορίων. Ανάλογη ήταν η κατάσταση στα περιφερειακά Τμήματα Φυσικής. Παρότι σημειώθηκαν μεγάλες αυξήσεις, όπως στην Καβάλα κατά 1.801 μόρια και στα Ιωάννινα κατά 1.051, αρκετές βάσεις παρέμειναν κοντά στα 10.000 ή 11.000 μόρια.

Οι χαμηλότερες αυτές βάσεις δεν αποτυπώνουν την επιστημονική αξία ή τις πραγματικές δυνατότητες των συγκεκριμένων σπουδών. Αντίθετα, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές ευκαιρίες για υποψηφίους που ενδιαφέρονται για την έρευνα, την εκπαίδευση, την ανάλυση δεδομένων, τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά, τη μοντελοποίηση, την ενέργεια και τις νέες τεχνολογίες

Η συνολική εικόνα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου ήταν ξεκάθαρα ανοδική, καθώς στο συντριπτικό ποσοστό των τμημάτων καταγράφηκε αύξηση των βάσεων εισαγωγής. Η τάση ήταν ιδιαίτερα έντονη στις Πολυτεχνικές Σχολές και στα Τμήματα Μηχανικών, αλλά επεκτάθηκε και σε μεγάλο μέρος των Φυσικομαθηματικών Επιστημών. Οι καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στη Φυσική και στα Μαθηματικά, σε συνδυασμό με το αυξημένο ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές σπουδές, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας.

*Ο Θανάσης Λέλες είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος Career Gate

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