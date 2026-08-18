Γαστούνη: Διέρρηξαν την Παναγία Καθολική ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου-Ζημιές 3.000 ευρώ για κέρματα

Οι δράστες στόχευαν τις εισφορές των πιστών, λόγω της αυξημένης προσέλευσης 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γαστούνη: Διέρρηξαν την Παναγία Καθολική ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου-Ζημιές 3.000 ευρώ για κέρματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Άγνωστοι διέρρηξαν τον Ιερό Ναό Παναγίας Καθολικής στη Γαστούνη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.
  • Οι δράστες έκοψαν τα καλώδια του συναγερμού και των καμερών ασφαλείας για να κινηθούν ανενόχλητοι.
  • Από το παγκάρι απέσπασαν μόνο λίγα κέρματα, καθώς τα χρήματα είχαν ήδη απομακρυνθεί από τους υπευθύνους του ναού.
  • Οι ζημιές που προκλήθηκαν υπολογίζονται σε περίπου 3.000 ευρώ.
  • Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση και αναζητά στοιχεία για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
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Άγνωστοι εισέβαλαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Αυγούστου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Καθολικής στη Γαστούνη, προκαλώντας σημαντικές φθορές στις εγκαταστάσεις και στα συστήματα ασφαλείας του ναού. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ilia.news, οι δράστες έφυγαν τελικά έχοντας στα χέρια τους μόλις λίγα κέρματα.

Η διάρρηξη σημειώθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς χώρους της Ηλείας, λίγες μόλις ώρες μετά τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και την αυξημένη προσέλευση πιστών στον ναό.

Έκοψαν τα καλώδια από συναγερμό και κάμερες

Όπως αναφέρει το Ilia.news, οι άγνωστοι δράστες αρχικά παραβίασαν τις εισόδους του Ιερού Ναού. Για να μπορέσουν να κινηθούν ανενόχλητοι, φέρεται να έκοψαν προηγουμένως τα καλώδια που συνέδεαν το σύστημα συναγερμού και τις κάμερες ασφαλείας.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το παγκάρι, πιθανότατα θεωρώντας ότι λόγω της μεγάλης γιορτής και της προσέλευσης πολλών πιστών τις προηγούμενες ώρες θα είχαν συγκεντρωθεί αρκετά χρήματα από τις προσφορές.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός τους δεν απέδωσε όπως πιθανόν περίμεναν. Οι υπεύθυνοι του ναού είχαν ήδη φροντίσει να απομακρύνουν τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί από τις προσφορές των πιστών.

Έτσι, οι δράστες κατάφεραν να βρουν στο εσωτερικό του παγκαριού μόνο ελάχιστα κέρματα. Παρά το πενιχρό χρηματικό ποσό που απέσπασαν, όμως, άφησαν πίσω τους σημαντικές ζημιές, οι οποίες σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες υπολογίζονται σε περίπου 3.000 ευρώ.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί του Σαββάτου, όταν οι υπεύθυνοι του Ιερού Ναού έφτασαν στην Παναγία Καθολική και διαπίστωσαν τις φθορές που είχαν προκαλέσει οι δράστες.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης και αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των αγνώστων.

Σύμφωνα με το Ilia.news, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία από τον χώρο και τα συστήματα ασφαλείας του ναού, τα οποία υπέστησαν ζημιές κατά την εισβολή.

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