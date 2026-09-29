Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 91-93: Ο Φουρνιέ μίλησε στο φινάλε

Ο Φουρνιέ τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους και 2/5 τρίποντα, πετυχαίνοντας δύο καθοριστικά σουτ στα τελευταία λεπτά

Μίλτος Τσεκούρας

Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 91-93: Ο Φουρνιέ μίλησε στο φινάλε
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας με 93-91, πετυχαίνοντας το 2 στα 2 στη EuroLeague.
  • Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν καθοριστικός με 19 πόντους και δύο κρίσιμα τρίποντα στα τελευταία λεπτά.
  • Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και συνέβαλε σημαντικά στην επίθεση και άμυνα της ομάδας.
  • Η Ζαλγκίρις είχε πρωταγωνιστές τον Στέρλινγκ Μπράουν με 20 πόντους και τον Τουμπέλις με 19, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει.
  • Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια την Πέμπτη, χωρίς τους τραυματίες Μιλουτίνοφ και Τζόσεφ.
Snapshot powered by AI

Ούτε η κόπωση από τους δύο αγώνες του ελληνικού Super Cup ούτε η παρουσία του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ελλείψει του Νίκολα Μιλουτίνοφ, στάθηκαν ικανές να σταματήσουν τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν και από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζαλγκίρις με 93-91 και κάνοντας το «2 στα 2» στη EuroLeague. Μετά τη νίκη στη Βιτόρια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πανηγύρισε ένα ακόμη σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα, ανοίγοντας με ιδανικό τρόπο την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

Στις εξέδρες βρέθηκε και ο τετράκις πρωταθλητής του NBA, Σακίλ Ο'Νιλ, ο οποίος είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Εβάν Φουρνιέ πριν από το τζάμπολ. Λίγη ώρα αργότερα, ο Γάλλος γκαρντ ήταν εκείνος που έβαλε τη σφραγίδα του στη μεγάλη νίκη.

Ο Φουρνιέ τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους και 2/5 τρίποντα, πετυχαίνοντας δύο καθοριστικά σουτ στα τελευταία λεπτά. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν για ακόμη μία φορά σταθερός σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας το ματς με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Ζαν Μοντέρο πρόσθεσε 15 πόντους και 7 ασίστ.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Εντζάι με 9 πόντους, ενώ ο Τάισον Ουόρντ είχε 10 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε επίσης 10 πόντους, αν και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 1/7 τρίποντα.

Από την πλευρά της Ζαλγκίρις, ο Στέρλινγκ Μπράουν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην τελευταία περίοδο, σημειώνοντας 14 από τους 20 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τέσσερα εύστοχα τρίποντα. Ο Τουμπέλις σταμάτησε στους 19 πόντους, ενώ ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 16.

Ο Βαλαντσιούνας, στο πρώτο του παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, είχε 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, χωρίς όμως να καταφέρει να καθορίσει την αναμέτρηση.

Από το 0/11 τρίποντα στο μεγάλο φινάλε

Το παιχνίδι είχε συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα, καθώς οι δύο ομάδες άλλαξαν χέρια στην πρωτοπορία 21 φορές.

Η Ζαλγκίρις ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε 9-2, με τον Έντουαρντς και τον Μπουτκεβίτσιους να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Ο Βεζένκοφ ήταν εκείνος που κράτησε τον Ολυμπιακό κοντά στο σκορ, όμως οι γηπεδούχοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 24-21.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Πειραιώτες ήταν η αστοχία από την περιφέρεια. Στο πρώτο ημίχρονο είχαν 0/11 τρίποντα, αλλά κατάφεραν να παραμείνουν μέσα στο παιχνίδι, χάρη στην καλή κυκλοφορία της μπάλας και τις λύσεις που βρήκαν κοντά στο καλάθι.

Στη δεύτερη περίοδο ο Φουρνιέ έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης. Με δικούς του πόντους και ένα σερί 8-0, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 29-26 και στη συνέχεια έφτασε στο +7, 30-37.

Η Ζαλγκίρις, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα. Με πρωταγωνιστές τους Έντουαρντς και Τουμπέλις ανέτρεψε την κατάσταση και προηγήθηκε ξανά, πριν ο Ντόρσεϊ διαμορφώσει το 44-44 του ημιχρόνου.

Η αντεπίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι Λιθουανοί μπήκαν και πάλι πιο δυνατά. Ο Τουμπέλις έφτασε τους 15 πόντους και η Ζαλγκίρις προηγήθηκε με 52-46.

Η απάντηση ήταν άμεση. Ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα 11-0 σερί, με τους Μοντέρο και Ντόρσεϊ να δίνουν ενέργεια στην επίθεση, τον Ουόρντ να πετυχαίνει δύο συνεχόμενα τρίποντα και τον Βεζένκοφ να συνεχίζει στον δικό του ρυθμό.

Οι γηπεδούχοι, όμως, δεν εγκατέλειψαν το παιχνίδι. Με τον Έντουαρντς, τον Τουμπέλις και τον Βαλαντσιούνας να απαντούν, πήραν ξανά το προβάδισμα με 58-57.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με 64-63, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο Φουρνιέ είπε την τελευταία λέξη

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Η Ζαλγκίρις ισοφάρισε σε 71-71, όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με τους Χολ, Εντζάι και Φουρνιέ έφτασαν στο 76-71. Οι γηπεδούχοι απάντησαν ξανά και το παιχνίδι μπήκε στα τελευταία λεπτά με τις δύο ομάδες σχεδόν πόντο-πόντο.

Με 2:33 να απομένουν, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 82-79. Ο Έντουαρντς ισοφάρισε με τρίποντο και ο Τουμπέλις έδωσε προβάδισμα στη Ζαλγκίρις με 84-82.

Τότε μίλησε ο Φουρνιέ. Ο Γάλλος ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο για το 85-84 και λίγο αργότερα, με το σκορ στο 86-85 υπέρ των γηπεδούχων, ο Βεζένκοφ έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

Ο Μπράουν απάντησε για το 88-87, όμως ο Φουρνιέ είχε και πάλι την απάντηση. Με δεύτερο καθοριστικό τρίποντο έγραψε το 90-88 υπέρ των «ερυθρόλευκων», μόλις 44 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Η Ζαλγκίρις δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Μοντέρο κέρδισε φάουλ και με δύο βολές διαμόρφωσε το 92-88, πριν ο Μπράουν μειώσει σε 92-91 με το τέταρτο τρίποντό του στην τελευταία περίοδο.

Στα 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Μπράουν έκανε φάουλ στον Φουρνιέ. Ο Γάλλος ευστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη και ο Βεζένκοφ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Το τελικό 93-91 έστειλε τον Ολυμπιακό από το Κάουνας με ένα πολύτιμο διπλό και το απόλυτο των νικών στις δύο πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague.

Επόμενη στάση η Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός δεν έχει χρόνο για ξεκούραση. Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν συνεχίζεται την Πέμπτη (1/10, 21:30), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αντιμετωπίζει τη Βίρτους στην Μπολόνια.

Οι Πειραιώτες αγωνίστηκαν στο Κάουνας χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αντιμετωπίζει τενοντίτιδα στο αριστερό πόδι, καθώς και τον Κόρι Τζόσεφ λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Η Ζαλγκίρις παρατάχθηκε χωρίς τον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93.

Ζαλγκίρις Κάουνας: Μπράουν 20 (4), Έντουαρντς 16 (2), Τουμπέλις 19, Βαλαντσιούνας 11 (1), Μπλάζεβιτς 4, Γκριγκόνις 9 (3), Μπουτκεβίτσιους 7 (1), Σιρβίντις 5 (1).

Ολυμπιακός: Μίλερ-ΜακΙντάιρ 4, Ουόρντ 10 (2), Μοντέρο 15, Βεζένκοφ 18, Παπανικολάου 2, Ντόρσεϊ 10 (1), Εντζάι 9, Χολ 1, Τζόουνς 5, Φουρνιέ 19 (2).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα όταν άκουσα το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Νεαρός μπήκε στα λασπόνερα για να βοηθήσει εγκλωβισμένους οδηγούς

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρι με αυτισμό δέχτηκε την έκπληξη της ζωής του στον γάμο των γονιών του - Η στιγμή που έκανε τους πάντες να δακρύσουν

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο 9χρονος Γιάννης από το Ρέθυμνο που έγινε καραγκιοζοπαίχτης

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εντοπίστηκαν κλοπιμαία σκορπισμένα στο κέντρο της πόλης

22:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 91-93: Ο Φουρνιέ μίλησε στο φινάλε

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 40χρονος που παρενοχλούσε φοιτήτριες

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (1/10)

22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Μυκόνου: Σε αργία ο προϊστάμενος - Συνεχίζονται οι εξονυχιστικοί έλεγχοι από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Απορρίφθηκε το αίτημα των συγγενών - Ελεύθερος παραμένει ο Τζιωρτζιώτης

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/09/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Έξι τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρή ανασύρθηκε μία 70χρονη από τη θάλασσα

21:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (29/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 91 εκατ. ευρώ

21:29ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν το πιστεύω ότι είμαι ζωντανή»: 21χρονη έπεσε από τον 8ο όροφο ενώ χόρευε και επέζησε

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Ποια είναι τα όριά του

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ναρκωτικά και αρχαίος αμφορέας στο σπίτι του προϊσταμένου της πολεοδομίας

21:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θόλωσα και της έριξα 2 χαστούκια»: Παραδέχεται τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια ο πατέρας μαθήτριας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

17:45ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος: «Υποχωρήσαμε» - Η παραδοχή για την ελληνική στάση σε δύο επεισόδια με τουρκικά πλοία στην Κάσο

19:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Προχωρά η αποκατάσταση του ανακτόρου – Πλησιάζει η ώρα που θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ - Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια: Προσοχή, σκληρές εικόνες

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί - Β' φάση: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των προσλήψεων

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχές το επόμενο τετραήμερο - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάθημα οδήγησης κατέληξε σε τραγωδία: 18χρονη σκότωσε κατά λάθος τον πατέρα της

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

15:08LIFESTYLE

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο στον ALPHA

18:15LIFESTYLE

Ο Τάιλερ Μακμπέθ ανοίγει γυμναστήριο στο Σύνταγμα - Φέρνει τα γνωστά Barry's στην Ελλάδα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρι με αυτισμό δέχτηκε την έκπληξη της ζωής του στον γάμο των γονιών του - Η στιγμή που έκανε τους πάντες να δακρύσουν

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (1/10)

21:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θόλωσα και της έριξα 2 χαστούκια»: Παραδέχεται τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια ο πατέρας μαθήτριας

20:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δε χάθηκε ούτε ευρώ, μεγάλοι ωφελημένοι οι Έλληνες»: Ο Μητσοτάκης υπέβαλε τα τελευταία αιτήματα για εκταμίευση €6,75 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ναρκωτικά και αρχαίος αμφορέας στο σπίτι του προϊσταμένου της πολεοδομίας

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Ποια είναι τα όριά του

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ