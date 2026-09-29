Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 91-93: Ο Φουρνιέ μίλησε στο φινάλε

Snapshot Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας με 93-91, πετυχαίνοντας το 2 στα 2 στη EuroLeague.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν καθοριστικός με 19 πόντους και δύο κρίσιμα τρίποντα στα τελευταία λεπτά.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και συνέβαλε σημαντικά στην επίθεση και άμυνα της ομάδας.

Η Ζαλγκίρις είχε πρωταγωνιστές τον Στέρλινγκ Μπράουν με 20 πόντους και τον Τουμπέλις με 19, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια την Πέμπτη, χωρίς τους τραυματίες Μιλουτίνοφ και Τζόσεφ. Snapshot powered by AI

Ούτε η κόπωση από τους δύο αγώνες του ελληνικού Super Cup ούτε η παρουσία του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ελλείψει του Νίκολα Μιλουτίνοφ, στάθηκαν ικανές να σταματήσουν τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν και από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζαλγκίρις με 93-91 και κάνοντας το «2 στα 2» στη EuroLeague. Μετά τη νίκη στη Βιτόρια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πανηγύρισε ένα ακόμη σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα, ανοίγοντας με ιδανικό τρόπο την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

Στις εξέδρες βρέθηκε και ο τετράκις πρωταθλητής του NBA, Σακίλ Ο'Νιλ, ο οποίος είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Εβάν Φουρνιέ πριν από το τζάμπολ. Λίγη ώρα αργότερα, ο Γάλλος γκαρντ ήταν εκείνος που έβαλε τη σφραγίδα του στη μεγάλη νίκη.

Ο Φουρνιέ τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους και 2/5 τρίποντα, πετυχαίνοντας δύο καθοριστικά σουτ στα τελευταία λεπτά. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν για ακόμη μία φορά σταθερός σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας το ματς με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Ζαν Μοντέρο πρόσθεσε 15 πόντους και 7 ασίστ.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Εντζάι με 9 πόντους, ενώ ο Τάισον Ουόρντ είχε 10 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε επίσης 10 πόντους, αν και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 1/7 τρίποντα.

Από την πλευρά της Ζαλγκίρις, ο Στέρλινγκ Μπράουν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην τελευταία περίοδο, σημειώνοντας 14 από τους 20 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τέσσερα εύστοχα τρίποντα. Ο Τουμπέλις σταμάτησε στους 19 πόντους, ενώ ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 16.

Ο Βαλαντσιούνας, στο πρώτο του παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, είχε 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, χωρίς όμως να καταφέρει να καθορίσει την αναμέτρηση.

Από το 0/11 τρίποντα στο μεγάλο φινάλε

Το παιχνίδι είχε συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα, καθώς οι δύο ομάδες άλλαξαν χέρια στην πρωτοπορία 21 φορές.

Η Ζαλγκίρις ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε 9-2, με τον Έντουαρντς και τον Μπουτκεβίτσιους να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Ο Βεζένκοφ ήταν εκείνος που κράτησε τον Ολυμπιακό κοντά στο σκορ, όμως οι γηπεδούχοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 24-21.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Πειραιώτες ήταν η αστοχία από την περιφέρεια. Στο πρώτο ημίχρονο είχαν 0/11 τρίποντα, αλλά κατάφεραν να παραμείνουν μέσα στο παιχνίδι, χάρη στην καλή κυκλοφορία της μπάλας και τις λύσεις που βρήκαν κοντά στο καλάθι.

Στη δεύτερη περίοδο ο Φουρνιέ έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης. Με δικούς του πόντους και ένα σερί 8-0, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 29-26 και στη συνέχεια έφτασε στο +7, 30-37.

Η Ζαλγκίρις, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα. Με πρωταγωνιστές τους Έντουαρντς και Τουμπέλις ανέτρεψε την κατάσταση και προηγήθηκε ξανά, πριν ο Ντόρσεϊ διαμορφώσει το 44-44 του ημιχρόνου.

Η αντεπίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι Λιθουανοί μπήκαν και πάλι πιο δυνατά. Ο Τουμπέλις έφτασε τους 15 πόντους και η Ζαλγκίρις προηγήθηκε με 52-46.

Η απάντηση ήταν άμεση. Ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα 11-0 σερί, με τους Μοντέρο και Ντόρσεϊ να δίνουν ενέργεια στην επίθεση, τον Ουόρντ να πετυχαίνει δύο συνεχόμενα τρίποντα και τον Βεζένκοφ να συνεχίζει στον δικό του ρυθμό.

Οι γηπεδούχοι, όμως, δεν εγκατέλειψαν το παιχνίδι. Με τον Έντουαρντς, τον Τουμπέλις και τον Βαλαντσιούνας να απαντούν, πήραν ξανά το προβάδισμα με 58-57.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με 64-63, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο Φουρνιέ είπε την τελευταία λέξη

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Η Ζαλγκίρις ισοφάρισε σε 71-71, όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με τους Χολ, Εντζάι και Φουρνιέ έφτασαν στο 76-71. Οι γηπεδούχοι απάντησαν ξανά και το παιχνίδι μπήκε στα τελευταία λεπτά με τις δύο ομάδες σχεδόν πόντο-πόντο.

Με 2:33 να απομένουν, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 82-79. Ο Έντουαρντς ισοφάρισε με τρίποντο και ο Τουμπέλις έδωσε προβάδισμα στη Ζαλγκίρις με 84-82.

Τότε μίλησε ο Φουρνιέ. Ο Γάλλος ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο για το 85-84 και λίγο αργότερα, με το σκορ στο 86-85 υπέρ των γηπεδούχων, ο Βεζένκοφ έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

Ο Μπράουν απάντησε για το 88-87, όμως ο Φουρνιέ είχε και πάλι την απάντηση. Με δεύτερο καθοριστικό τρίποντο έγραψε το 90-88 υπέρ των «ερυθρόλευκων», μόλις 44 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Η Ζαλγκίρις δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Μοντέρο κέρδισε φάουλ και με δύο βολές διαμόρφωσε το 92-88, πριν ο Μπράουν μειώσει σε 92-91 με το τέταρτο τρίποντό του στην τελευταία περίοδο.

Στα 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Μπράουν έκανε φάουλ στον Φουρνιέ. Ο Γάλλος ευστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη και ο Βεζένκοφ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Το τελικό 93-91 έστειλε τον Ολυμπιακό από το Κάουνας με ένα πολύτιμο διπλό και το απόλυτο των νικών στις δύο πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague.

Επόμενη στάση η Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός δεν έχει χρόνο για ξεκούραση. Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν συνεχίζεται την Πέμπτη (1/10, 21:30), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αντιμετωπίζει τη Βίρτους στην Μπολόνια.

Οι Πειραιώτες αγωνίστηκαν στο Κάουνας χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αντιμετωπίζει τενοντίτιδα στο αριστερό πόδι, καθώς και τον Κόρι Τζόσεφ λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Η Ζαλγκίρις παρατάχθηκε χωρίς τον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93.

Ζαλγκίρις Κάουνας: Μπράουν 20 (4), Έντουαρντς 16 (2), Τουμπέλις 19, Βαλαντσιούνας 11 (1), Μπλάζεβιτς 4, Γκριγκόνις 9 (3), Μπουτκεβίτσιους 7 (1), Σιρβίντις 5 (1).

Ολυμπιακός: Μίλερ-ΜακΙντάιρ 4, Ουόρντ 10 (2), Μοντέρο 15, Βεζένκοφ 18, Παπανικολάου 2, Ντόρσεϊ 10 (1), Εντζάι 9, Χολ 1, Τζόουνς 5, Φουρνιέ 19 (2).

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