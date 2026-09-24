Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί 91-72: Πρώτο δείγμα γραφής... τρομακτικό!

Στην πρεμιέρα της Euroleague ο νέος Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατάθεσε τα διαπιστευτήρια του και παρά τις πολλές και σοβαρές απουσίες φρόντισε να στείλει μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, επικρατώντας των Γάλλων με 91-70. Σκόραραν και οι 10 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν από τον Σέρβο τεχνικό. 

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Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί 91-72: Πρώτο δείγμα γραφής... τρομακτικό!
ΜΠΑΣΚΕΤ
5'
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Ένας Παναθηναϊκός από τα... παλιά, με την υπογραφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που από την πρώτη κιόλας αγωνιστική της Euroleague φρόντισε να υποσχεθεί πολλά για το άμεσο μέλλον.

Ο Παναθηναϊκός, παρά τα πολλά προβλήματα και τις απουσίες των Σλούκα, Ναν, Ντέιβις, Φαλ και Ρογκαβόπουλου (ήταν στη δωδεκάδα αλλά δεν αγωνίστηκε) μπήκε στο παρκέ και από το πρώτο λεπτό φρόντισε να αποδείξει σε όλους πως όλα έχουν... αλλάξει.

Με άμυνα από τα... παλιά και μεγάλη διάθεση να τρέξει στον αιφνιδιασμό ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός από το πρώτο λεπτό και ουσιαστικά τελείωσε την αναμέτρηση πολύ πριν το... τέλος της.

Κορυφαίοι για τους νικητές οι Σιλβέν Φρανσίσκο (18 π, 4ασ), Γκερσόν Γιαμπουσέλε (13, 5ρ), Ματίας Λεσόρ (15π, 9ρ, 2ασ, 3τ)) και Λευτέρης Μαντζούκας (10), με τον Γάλλο σέντερ να μοιάζει στα... καλύτερά του.

<br>ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΡΙ <br>ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 2026-2027

Με την αύρα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αλλά και του κατάμεστου T-Center ο Παναθηναϊκός έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο ξεκίνημα της πρεμιέρας του. Με τους “πράσινους” να βγάζουν ενέργεια στην άμυνα με το καλησπέρα και τον Μαντζούκα να συνδέεται από νωρίς οι γηπεδούχοι έθεσαν τον ρυθμό στον αγώνα. Ο Έλληνας φόργουορντ ξεκίνησε “ζεστά” και παρά τους 5 γρήγορους πόντους του Ρόντεν, ο Μαντζούκας απάντησε με 8 και έκανε το 13-5. Ο Ζοτς προχώρησε σε τετραπλή αλλαγή, αφήνοντας στο παρκέ μόνο τον Γιαμπουσέλε και περνώντας στο ματς τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα και Λεσόρ.

<br>ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΡΙ <br>ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 2026-2027

Καταιγιστικοί οι “πράσινοι”

Ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός και στη συνέχεια, αφού είχε… εξαφανίσει τους παίκτες της Παρί. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πέρασε στο παρκέ και τον Χουάντσο Ενρτναγκόμεθ στη θέση του Γιαμπουσέλε και οι “πράσινοι” σήκωσαν… τοίχος. Με τον Φρανσίσκο στο ένα και τους Μπάντιο, Μπόνγκα, Χουάντσο και Λεσόρ να μην επιτρέπουν σε κανέναν να περάσει στην ρακέτα της ομάδας. Ο Μπόνγκα τελείωνε τις φάσεις, ο Χουάντσο “εκτελούσε” από μακριά, ο Φρανσίσκο ήταν άπιαστος και ο Παναθηναϊκός με επιμέρους 18-10 στο δεύτερο πεντάλεπτο, “έκλεισε” την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 31-17.

<br>ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΡΙ <br>ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 2026-2027

Συνεχείς αλλαγές από τον Ομπράντοβιτς, σταθερά μπροστά ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία διάθεση να κατεβάσει ταχύτητα και η Παρί δεν ήταν σε θέση να του δημιουργήσει προβλήματα. Ο Φρανσίσκο ήταν σεληνιασμένος και με γκολ-φάουλ αλλά και ένα απίθανο κάρφωμα στον αιφνιδιασμοί έκανε το 36-19, με τον Παναθηναϊκό να “τρέχει” σερί 5-0 σε 1:51 από την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου και τον προπονητή της Παρί να μη χάνει χρόνο και να καλεί άμεσα σε τάιμ άουτ.

Η ομάδα του “τριφυλλιού” είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της παρά το γεγονός ότι στα 14 πρώτα λεπτά του αγώνα είχε πολλά χαμένα λέι απ και είχε ήδη υποπέσει σε 7 λάθη. Ο λεσόρ με 4/4 βολές έκανε το 38-22 στο 15’, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να συνεχίζει τις αλλαγές και να περνάει και πάλι την πρώτη πεντάδα στο παρκέ.

Intime - Kyriazis Stefanos

Απόλυτος έλεγχος στον Παναθηναϊκό και… σερί της Παρί

Οι γηπεδούχοι έφτασαν να προηγούνται με 42-23, έχοντας βάλει από πολύ νωρίς βάσεις… νίκες. Όμως στα δύο τελευταία λεπτά τα λάθη έγιναν ακόμα περισσότερα, με τους Γκραντ και Καλαϊτζάκη να μη διαβάζουν σωστά (τον “Ζοτς” πριν πάρει και πάλι τάιμ άουτ να επαναφέρει Μπάντιο και Φρανσίσκο) με αποτέλεσμα ο Ερέρα να πετυχαίνει δύο τεράστια τρίποντα από το… σπίτι του και να μειώνει στους 13 πόντους, 42-29. Με ένα ακόμα μεγάλο σουτ από τον Ίφι η Παρί μείωσε ακόμα περισσότερο, 42-31, κάνοντας σερί 0-8, που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Intime - Kyriazis Stefanos

Απάντηση Παναθηναϊκού και… τρομακτικός Γιαμπουσέλε

Το σερί της Παρί στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου έκανε τον Παναθηναϊκό να μπει.. γαζωμένος στην επανάληψη και να απαντήσει με δικό του σερί. 6-0 για τους γηπεδούχους και στο +17 οι “πράσινοι”, με τον Ομπράντοβιτς όμως να καλείται να προχωρήσει γρήγορα σε αλλαγές, μιας και ο Γκραντ δεν ήταν καλά και ο Μήτογλου είχε χάσει τις ανάσες του. Ο Γιαμπουσέλε ήταν… τρομακτικός, παίρνοντας παραμάζωμα όποιον έβρισκε μπροστά του με τον Παναθηναϊκό να προηγείται και με 22 πόντους, 57-35, με τους παίκτες του Ομπράντοβιτς να τρέχουν το γήπεδο σε κάθε ευκαιρία.

Intime - Kyriazis Stefanos

Έκανε την Παρί ότι ήθελε

Το πόδι ήταν στο γκάζι για τα καλά με τον Παναθηναϊκό να παραδίδει μαθήματα σύγχρονου μπάσκετ από την πρώτη κιόλας αγωνιστική. Εξαιρετικές άμυνες και με υποδειγματική κυκλοφορία της μπάλας ο Γιαμπουσέλε πετύχαινε ένα ακόμα τρίποντο, για να φτάσει τους 13 πόντους και να κάνει το 60-35. Ο Παναθηναϊκός είχε βάλει το νερό στο αυλάκι για τα καλά με την Παρί να έχει περιοριστεί σε ρόλο κομπάρσου και να παρακολουθεί το πράσινο σόου. Ο Μπάντιο ήταν ο παίκτης που έκανε το 65-39, ο Φρανσίσκο συνέχιζε να ταλαιπωρεί την άμυνα της Παρί και οι “πράσινοι” ολοκλήρωσαν το δεκάλεπτο με 25 πόντους διαφορά, 69-44, έχοντας μετατρέψει το τελευταίο δεκάλεπτο σε τυπική διαδικασία.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο όλα είχαν κριθεί. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρει την νίκη και αυτό τον έκανε να... χαλαρώσει αλλά όχι επικίνδυνα. Η Παρί έριξε τη διαφορά μέχρι και τους 13 πόντους, έξι λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, αλλά ο Λεσόρ με συνεχόμενους πόντους και back to back καρφώματα έβαλε και πάλι τον Παναθηναϊκό για τα καλά σε θέση οδηγού, με το σκορ τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος να είναι στο 83-63.

Τα Δεκάλεπτα: 31-17, 42-31, 69-44, 91-70

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