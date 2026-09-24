Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Snapshot Στις 25 Σεπτεμβρίου τιμάται η μνήμη της Οσίας Ευφροσύνης και του Αγίου Παφνουτίου του Ιεροσολυμίτη.

Γιορτάζουν τα ονόματα Ευφροσύνη, Ευφροσύνα, Φροσύνη, Φρόσω, Φροσούλα, Φροσού, Έφη και Παφνούτιος.

Η Οσία Ευφροσύνη ζούσε ως μοναχός με το όνομα Σμαραγδός σε ανδρική μονή, κρύβοντας την ταυτότητά της.

Ο πατέρας της, Παφνούτιος, επισκεπτόταν την ίδια μοναστική κοινότητα και αργότερα ακολούθησε κι εκείνος τον μοναχικό βίο.

Την ίδια ημέρα τιμώνται επίσης ο Όσιος Σεργίος ο Θαυματουργός, ο Άγιος Θεόφιλος Εφέσου, οι μάρτυρες Παύλος, Τάττη και τα παιδιά τους, καθώς και η Σύναξη της Παναγίας της Εγκυμονούσης στην Κατερίνη. Snapshot powered by AI

Αύριο, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Οσίας Ευφροσύνης, θυγατέρας του Παφνουτίου του Αιγυπτίου, καθώς και του Αγίου Παφνουτίου του Ιεροσολυμίτη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι:

Ευφροσύνη, Ευφροσύνα, Φροσύνη, Φρόσω, Φροσούλα, Φροσού, Έφη

Την ονομαστική του εορτή έχει επίσης ο Παφνούτιος.

Ποια ήταν η Οσία Ευφροσύνη

Η Οσία Ευφροσύνη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έχασε τη μητέρα της σε μικρή ηλικία και ο πατέρας της, Παφνούτιος, ανέλαβε την ανατροφή της. Από νεαρή ηλικία επιθυμούσε να αφιερώσει τη ζωή της στον Θεό. Προκειμένου να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο, εισήλθε σε ανδρική μονή με το όνομα Σμαραγδός, αποκρύπτοντας την ταυτότητά της.Εκεί έζησε επί πολλά χρόνια με προσευχή και άσκηση. Όπως αναφέρει ο συναξαριστής, ο πατέρας της την επισκεπτόταν χωρίς να γνωρίζει ότι ο μοναχός από τον οποίο ζητούσε πνευματική καθοδήγηση ήταν η ίδια του η κόρη.Η πραγματική της ταυτότητα αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τον θάνατό της, ενώ ο Παφνούτιος αποφάσισε στη συνέχεια να ακολουθήσει και ο ίδιος τον μοναχικό βίο.

Την ίδια ημέρα, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη του Οσίου Σεργίου του Θαυματουργού, του Αγίου Θεοφίλου, Αρχιεπισκόπου Εφέσου, καθώς και των μαρτύρων Παύλου, Τάττης και των παιδιών τους.

Στις 25 Σεπτεμβρίου τιμάται ακόμη η Σύναξη της Παναγίας της Εγκυμονούσης στην Κατερίνη.

Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν αύριο!

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