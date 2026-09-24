Χούθι: Ανέφεραν ότι επιτέθηκαν στο Ριάντ και σε εγκαταστάσεις της Aramco στο λιμάνι Γιανμπού  

Snapshot Οι Χούθι ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Ριάντ και σε εγκαταστάσεις της Aramco στο λιμάνι Γιανμπού.

Η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι αναχαίτισε έξι βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθι.

Οι πύραυλοι στόχευσαν την επαρχία Ταΐφ και το λιμάνι Γιανμπού, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές στην Ταΐφ, το Γιανμπού ή στο Ριάντ. Snapshot powered by AI

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον «ευαίσθητου στόχου» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στο λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες αφότου η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε πως αναχαίτισε έξι βαλλιστικούς πυραύλους τους οποίους εκτόξευσαν οι Χούθι εναντίον της επαρχίας Ταΐφ και του λιμανιού Γιανμπού.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν αναφέρθηκαν σε επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ ούτε σε θύματα ή ζημιές στην Ταΐφ ή στο Γιανμπού.

Στέλνει στρατιωτική βοήθεια η Γαλλία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε απόψε ότι το Παρίσι θα στείλει «στρατιωτικά μέσα» για να προστατεύσει την περιοχή του Γιανμπού, καθώς το λιμάνι έχει στρατηγική σημασία για το ενεργειακό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας.

«Αυτή είναι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με τους Σαουδάραβες: Θα στείλουμε στρατιωτικά μέσα, δηλαδή στρατιώτες, ραντάρ, αμυντικά συστήματα για την προστασία των εγκαταστάσεων, όχι για να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε σύγκρουση αλλά για να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις», τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στα τηλεοπτικά κανάλια France 2 και TF1.

Το Γιανμπού είναι ο κυριότερος τερματικός σταθμός για την εξαγωγή σαουδαραβικού αργού στην Ερυθρά Θάλασσα και επιτρέπει στο Ριάντ να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε εξάλλου ότι η χώρα του θα μπορούσε να μπει στο στόχαστρο μιας απόπειρας επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, εξοπλισμένο με εκρηκτικά, παρόμοια με εκείνη στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στις αρχές Αυγουστου, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία.

Η Γαλλία δεν έχει βιώσει επιθέσεις αυτού του είδους «αλλά όταν με ρωτάτε αν αυτό μπορεί να συμβεί, η απάντησή μου είναι ναι», είπε ο Μακρόν. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θεωρεί πως «η Ευρώπη είναι το στρατηγικό βάθος της Ουκρανίας».

Ο Μακρόν διέψευσε ωστόσο ότι η CIA «ενημέρωσε τις γαλλικές υπηρεσίες» για μια πιθανή επίθεση με ρωσικούς δρόνους που θα προέρχονταν από τα νότια της χώρας, όπως έγραψαν διάφορα ξένα μέσα ενημέρωσης. «Μπορώ να το διαψεύσω. Η CIA δεν ενημέρωσε τις γαλλικές υπηρεσίες» για ένα πιθανό ρωσικό πλήγμα στη νότια Ευρώπη, τόνισε, σημειώνοντας όμως ότι «όλες οι ευαίσθητες εγκαταστάσεις» στη Γαλλία έχουν τεθεί υπό αυξημένη προστασία.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, μια νέα στρατολόγηση 300.000 ανδρών στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας «είναι ένα σενάριο που μας φαίνεται αξιόπιστο».

«Το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Ρωσία είναι ότι είναι έτοιμη να κάνει ακόμη περισσότερες θυσίες για να πάρει όλο το Ντονμπάς», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η Ρωσία μετρά 1,2 εκατ. νεκρούς και τραυματίες.