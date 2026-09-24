Ιόνια οδός: Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο στο ύψος της Άρτας

Snapshot Στο 142ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο ρεύμα προς Πάτρα, ξέσπασε φωτιά σε βυτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε 10 οχήματα και 20 πυροσβέστες από τις υπηρεσίες Φιλιππιάδας και Άρτας για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα έκλεισε και η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω της παλιάς εθνικής οδού.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης οχήματα της ΕΛ.ΑΣ και της Ιόνιας Οδού για τη διαχείριση της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Φωτιά σε βυτιοφόρο που μεταφέρει υγραέριο ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στο 142ο χιλιόμετρο της Ιόνιας οδού στο ρεύμα προς Πάτρα, λίγο έξω από την πόλη της Άρτας.

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, για την κατάσβεση της φωτιάς, επιχειρούν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες, από τις υπηρεσίες της Φιλιππιάδας και της Άρτας.

Στο σημείο βρίσκονται οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. και της Ιόνιας οδού. Το ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλιά εθνική οδό.

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