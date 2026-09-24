Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (24/9/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 15, 32, 14, 45, 1 και Τζόκερ ο αριθμός 9.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.