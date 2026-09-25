Απάτες σε βάρος ηλικιωμένης στα Τέμπη: Δικογραφία για κλοπή 3.200 ευρώ και χρυσαφικών

Snapshot Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στα Τέμπη.

Άγνωστος προσποιήθηκε λογιστή και έπεισε την ηλικιωμένη να παραδώσει 3.200 ευρώ και χρυσαφικά.

Τα αφαιρεθέντα περιελάμβαναν χρηματικό ποσό και χρυσό σταυρό με βραχιόλι.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αστυνομική έρευνα που ταυτοποίησε τους δράστες. Snapshot powered by AI

Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος ενός 25χρονου, ενός 21χρονου και ενός ακόμη αγνώστου από το αστυνομικό τμήμα Τεμπών για το αδίκημα της απάτης.

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, το μεσημέρι της 2ας Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, άγνωστος επικοινώνησε με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα της καταγραφής των τιμαλφών-χρυσαφικών, την έπεισε να τοποθετήσει σε τσάντα το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ και χρυσαφικά (χρυσό σταυρό και βραχιόλι). Ακολούθως, η τσάντα με το περιεχόμενό της αφαιρέθηκαν.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι δράστες τυγχάνουν οι ανωτέρω ημεδαποί.

Διαβάστε επίσης