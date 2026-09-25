Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb.gr από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με τη στιγμή της έκρηξης

Snapshot Το Newsbomb.gr δημοσίευσε βίντεο από κλειστό κύκλωμα που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην οδό Λυσιστράτους στην Πλάκα.

Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου και ζημιές σε όμορα και γειτονικά κτίρια σε μεγάλη ακτίνα.

Το οστικό κύμα της έκρηξης διέλυσε τζάμια καταστήματος στην περιοχή.

Δεκάδες συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν από τον εκκωφαντικό θόρυβο της έκρηξης.

Η έκρηξη πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Snapshot powered by AI

Βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.gr έχει καταγράψει τη στιγμή της εκκωφαντικής έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου στην οδό Λυσιστράτους στην Πλάκα, καθώς και σε όμορα κτίρια, αλλά και σε άλλα σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο της έκρηξης.

Στο εν λόγω κατάστημα, έσπασαν τα τζάμια από το οστικό κύμα, ενώ ακούγονται να ηχούν δεκάδες συναγερμοί που ενεργοποιήθηκαν από τον εκκωφαντικό θόρυβο που προκάλεσε η έκρηξη, η οποία προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου.

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