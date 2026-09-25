Πλάκα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης - Έσπαγαν τζάμια, σείστηκαν τα γειτονικά κτίρια

Snapshot Μια εκωφαντική έκξη στην Πλά προκάλεσε κατάρρευση κτιρίου στην οδόυσιστράτους 17 και ζημιές σε δεκάδες γύρω κτίρια.

Το γεγονός καταγράφηκε από κάμερα ρεσεψιόν παρακείμενου ξενοδοχείου, όπου ακούγονται πανικόβλητοι τουρίστες.

Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου.

Ζημιές προκλήθηκαν και σε παρακείμενο κτίριο, το οποίο εξετάζεται για πιθανή αχρησία από την Πολεοδομία.

Καταστράφηκαν επίσης παρκαρισμένα αυτοκίνητα και έσπασαν τζάμια, στόρια και ρολά σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο. Snapshot powered by AI

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της εκκωφαντικής έκρηξης που συγκλόνισε την Πλάκα και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση ενός κτιρίου και την πρόκληση ζημιών σε δεκάδες άλλα στη γύρω περιοχή, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και είναι καταγραμμένο από κάμερα σε ρεσεψιόν παρακείμενου ξενοδοχείου.

Όπως φαίνεται και κυρίως ακούγεται στο παρακάτω βίντεο, η έκρηξη είναι εκκωφαντική και προκαλεί πανικό στους τουρίστες που βρίσκονται στη ρεσεψιόν του κτηρίου, την ώρα που σπάνε τζάμια κι έξω στο δρόμο διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν πανικόβλητοι.

Στο βίντεο, ακούγεται μια γυναίκα να λέει «κεραυνός ήταν, κεραυνός», ωστόσο, όταν βγήκαν έξω στο δρόμο, διαπίστωσαν ότι είχε γίνει έκρηξη, η οποία είχε προκαλέσει την κατάρρευση του κτιρίου στον αριθμό 17 της οδού Λυσιστράτους.

Από την έκρηξη σχεδόν ισοπεδώθηκε το εν λόγω κτίριο, στο οποίο έγινε η έκρηξη -πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου- ενώ και στο κτίριο που είναι μεσοτοιχία, έχει προκληθεί εκτεταμένη ζημιά και εξετάζεται ενδελεχώς από την Πολεοδομία, ωστόσο, είναι πιθανό να τεθεί κι αυτό σε αχρησία.

Στον δρόμο ήταν παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία επίσης καταστράφηκαν, ενώ έσπασαν δεκάδες τζάμια, στόρια και ρολά σε κτίρια σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται στην «καρδιά» της Αθήνας.

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