Φωτιά εν πλω στο «Blue Carrier 2» με 29 επιβάτες βόρεια της Μυκόνου: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε στο οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2 στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου και ανατολικά της Άνδρου.

Στο πλοίο βρίσκονταν 29 άτομα, μεταξύ επιβατών και πληρώματος, ενώ στα γκαράζ υπήρχαν φορτηγά.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δυνάμεις του Λιμενικού, πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο, Μύκονο, Λαύριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα πλοία.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην κατάσβεση της φωτιάς και στην ασφάλεια των επιβαινόντων.

Οι αιτίες και η έκταση της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής για φωτιά που εκδηλώθηκε στο οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου και ανατολικά της Άνδρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 29 άτομα, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, ενώ στα γκαράζ του πλοίου βρίσκονται φορτηγά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, ενώ στο σημείο κατευθύνονται πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο, τη Μύκονο, το Λαύριο και τον Πειραιά.

Στην επιχείρηση συνδράμουν το φορτηγό πλοίο MPP Cleo, καθώς και παραπλέοντα πλοία, τα οποία έσπευσαν στην περιοχή προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια.

Οι προσπάθειες των δυνάμεων που έχουν κινητοποιηθεί επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της φωτιάς, αλλά και στη διασφάλιση της προστασίας των 29 επιβαινόντων.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και η έκταση του περιστατικού, αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις αρμόδιες Αρχές.

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