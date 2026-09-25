Έκρηξη στην Πλάκα: Βίντεο και φωτογραφίες από την κατάρρευση του κτιρίου μετά την ισχυρή έκρηξη

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες

Γιάννης Καλύβας

Έκρηξη στην Πλάκα: Βίντεο και φωτογραφίες από την κατάρρευση του κτιρίου μετά την ισχυρή έκρηξη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • κρηξη πιθανόν από διαρροή φυσικού αερίου προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας.
  • Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας το πρωί της Παρασκευής.
  • Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ.
  • Υπήρξαν τρεις ελαφρά τραυματίες, ένας πεζός και δύο άτομα που απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο.
  • Το κατεστραμμένο κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την έκρηξη.
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας ύστερα από έκρηξη που προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας και είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένα κτήριο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 07:45 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 16 Πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις ελαφρά τραυματίες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο. Οι δύο γυναίκες μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο « Γεώργιος Γεννηματάς».

Επιπρόσθετα από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

Παράλληλα από την έκρηξη προκλήθηκε μικρή εστίας πυρκαγιάς, που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Δείτε βίντεο από το κτίριο στη Λυσικράτους που κατέρρευσε και τυλίχθηκε στις φλόγες:

Δείτε επίσης περισσότερες φωτογραφίες:

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ΙΣΧΥΡΗ ΕΚΡΗΞΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΙΣΧΥΡΗ ΕΚΡΗΞΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΙΣΧΥΡΗ ΕΚΡΗΞΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
ΚΤΙΡΙΟ

Πηγή: Χ / Origiris

Χ / Origiris
ΚΤΡΙΟ

Πηγή: Χ / Origiris

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