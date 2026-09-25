Εμπλοκή άγκυρας σε επιβατηγό πλοίο κατά τον απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά

Snapshot Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ» παρουσίασε εμπλοκή της άγκυρας κατά τον απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά.

Στο πλοίο επέβαιναν 25 επιβάτες και μετέφερε συνολικά 10 οχήματα, μεταξύ των οποίων Ι.Χ., δίκυκλα και φορτηγά.

Βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες απεμπλοκής της άγκυρας από το λιμάνι.

Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Snapshot powered by AI

Εμπλοκή της άγκυρας του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 9803 σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, κατά τη διαδικασία απόπλου του με προορισμό την Αίγινα.

Στο πλοίο επέβαιναν 25 επιβάτες, ενώ μετέφερε τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα, τρία δίκυκλα και τέσσερα φορτηγά οχήματα.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες απεμπλοκής της άγκυρας.

Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

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