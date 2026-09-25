Η γεύση του Σεπτέμβρη του φεύγει και το ακίνητο πολιτικό σύστημα,

Την έθαψαν την πρόταση του Καιρίδη για αναγραφή αριθμού σταυρών στα ψηφοδέλτια

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Η γεύση του Σεπτέμβρη του φεύγει και το ακίνητο πολιτικό σύστημα,
ΜΑΝΤΕΙΟ
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Ο Σεπτέμβρης φεύγει γλυκά, με ήπιες θερμοκρασίες και βροχούλες που θυμίζουν τις παλιές εποχές. Το τελευταίο σαββατοκύριακο του θα το περάσω μακριά απ’ τους Δελφούς, απολαμβάνοντας artrove, από ‘δω κι από ‘κει, με μια μικρή αδυναμία, δεν το κρύβω στη Nan Goldin και τον Κωνσταντίνο Κακανιά που διάλεξε η Ρεβέκκα στου Καίσαρη. Η artrove είναι μια καλλιτεχνική διαδρομή

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που μεταμορφώνει την περιοχή της Βουκουρεστίου σε έναν προορισμό τέχνης. Θα κρατήσει τρεις εβδομάδες. Ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία και design θα εγκατασταθούν προσωρινά στις boutique, και σας λέω να πάτε οπωσδήποτε.

Έργο τεχνολογίας

Εκτός από την Τέχνη, στην ζωή μας υπάρχει και η τεχνολογία. Και ξαφνικά με μια ερώτηση του βουλευτή Σαλμά, μπήκε στο επίκεντρο η εταιρία υψηλής τεχνολογίας που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε για τις εκλογές. Η Singular Logic. Το θέμα δεν είναι καινούργιο αλλά επανήλθε, και ο υπουργός Λιβάνιος αποφάσισε να μην τ’ αφήσει να πέσει κάτω γιατί μ’ αυτά δεν παίζεις.

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Καταρχήν ο υπουργός Εσωτερικών θυμίζει τα βασικά. Το έργο της εταιρείας Singular Logic δεν αφορά στην καταμέτρηση εκλογικών αποτελεσμάτων, η οποία γίνεται στα εκλογικά τμήματα παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Τα επίσημα αποτελέσματα εκδίδονται από τα Πρωτοδικεία. Η εταιρεία Singular Logic εκείνο που κάνει είναι η δημιουργία ενός καναλιού ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, ώστε το βράδυ των εκλογών να "μη γίνουμε…φοιτητικές εκλογές και βγάζει ο καθένας τα δικά του αποτελέσματα". Όπως επισημαίνει ο υπουργός, «είναι πολύ μεγάλο κέρδος για τη δημοκρατία ότι στις 20:30 έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι ψήφισε και δρομολογούνται οι ανάλογες πολιτικές εξελίξεις». Οπότε πήρε τις καταγγελίες Σαλμά και τις παρέδωσε στις εισαγγελικές αρχές για τα περαιτέρω.

Και ο σταυρός κύριε;

Ο Λιβάνιος άθελά του όμως έφερε στο φως μια κρίσιμη λεπτομέρεια της εκλογικής διαδικασίας. Τους σταυρούς σε κάθε ψηφοδέλτιο. Η υποψία ότι σε διάφορες κάλπες ανα την χώρα, μπορεί να γίνονται διάφορα με τους σταυρούς στα ψηφοδέλτια, υπέρ του ενός, ή κατά του άλλου, έχει βρωμίσει χρόνια τώρα. Σε βαθμό που ένας τολμηρός βουλευτής της ΝΔ, ο Δημήτρης Καιρίδης, πρότεινε επισήμως να καθιερωθεί ένα μικρό κουτάκι στο ψηφοδέλτιο στο οποίο ο πολίτης να αναγράφει τον αριθμό των σταυρών που έβαλε, κι έτσι να μην είναι εύκολο πχ να προστεθούν εκ των υστέρων άλλοι σταυροί αν τα κάνουν πλακάκια μεταξύ τους όσοι είναι στο εκλογικό τμήμα. Ευθύνη για το θέμα και μάλιστα βαριά, έχουν και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι που στέλνουν τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Η πρόταση είναι καλή, αλλά παραδόξως έγινε αόρατη. Δεν την στήριξε κανένας. Ούτε βουλευτές της ΝΔ, ούτε του ΠΑΣΟΚ, κλπ κλπ. Ούτε άλλοι υπουργοί, ούτε οι Δικηγορικοί Σύλλογοι. Την στηρίζει όμως το Μαντείο.

Η τάση

Η αναφορά Λιβάνιου στο ότι από τις 20:30 το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, μέσω του δικτύου της Singular μεταφέρεται η πληροφορία «ώστε να δρομολογούνται οι ανάλογες πολιτικές εξελίξεις» έχει μεγάλη σημασία. Ιδιαίτερα σε εκλογικές αναμετρήσεις όπως αυτή που διαφαίνεται να έχουμε στο τέλος της Ανοιξης. Μια εκλογική αναμέτρηση αμφίρροπη, με τα εως τώρα δεδομένα, στην οποία θα χρειαστεί να δρομολογηθούν αρκετές «πολιτικές εξελίξεις» για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Και η Real Polls (για το Protagon) επιβεβαίωσε τα γνωστά.

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Γενικώς στην μετά-ΔΕΘ σούμα, η ΝΔ έχει κατοχυρώσει το τρία μπροστά στην εκτίμηση, η ΕΛΑΣ του Αλέξη είναι σε βαρύ διψήφιο με ανεπαίσθητη πτώση από τον Ιούνιο, το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιήθηκε στην τρίτη θέση με ρηχό διψήφιο και ελαφρά άνοδο, και ακολουθούν Βελό, ΚΚΕ και Ζωή. Η τάση είναι να μπουν στην επόμενη Βουλή και η Αφροδίτη Λατινοπούλου και το Μέρα25. Ολ’ αυτά βέβαια χωρίς τον καταλύτη Σαμαρά και ίσως κόμμα Κασιδιάρη. Οι αναποφάσιστοι αυτονόητο ότι αυξάνονται, μετά την κατακρήμνιση Καρυστιανού.

Εμποροπανήγυρη

Η ΔΕΘ τελικά δεν έφερε τα πάνω κάτω στο πολιτικό σύμπαν. Για τον πρώην υπουργό Τάσο Γιαννίτση όμως αλλού ήταν το θέμα.

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Όπως είπε (One) η ΔΕΘ έχει καταντήσει εμποροπανήγυρη. Ο πρώην υπουργός που άφησε την σφραγίδα του στο ασφαλιστικό δεν χαρίστηκε σε κανέναν. «Πείτε μου μια 4αδα μέτρων που θ’ αλλάξουν κάτι στην Ελλάδα;» αναρωτήθηκε. « Όλα αυτά που ακούστηκαν είναι ασήμαντα μπροστά στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε. Ένας οικονομολόγος, ο Μπένετ είπε όσες άμαξες κι αν βάλεις στην σειρά δεν θα κάνεις σιδηρόδρομο. Όσες παραχωρήσεις κι αν κάνεις δεν θα αλλάξεις κάτι στην χώρα σου, αν δεν επιμείνεις να συμπληρώσεις το που θες να πας. Αυτή είναι η εικόνα. Μια εμποροπανήγυρη όπου ο καθένας πλασάρει εγώ θα σου δώσω αυτό, εγώ το άλλο. Ο Τραμπ ωχριά με αυτό που ακούγεται στην Θεσσαλονίκη».

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