Τραμπ χλεύασε ξανά τον Μπάιντεν μπροστά στο Σι Τζινπίνγκ: Αυτός ήταν μηχάνημα υπογραφών autopen

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ξενάγησε προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο, παρουσιάζοντάς του τις αλλαγές της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Κατά την ξενάγηση, ο Τραμπ τόνισε ότι το πρόσωπό του εμφανίζεται δύο φορές στον «Προεδρικό Διάδρομο της Δόξας» λόγω των δύο μη συνεχόμενων θητειών του.

Ο Τραμπ σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη χρήση της συσκευής autopen από τον Τζο Μπάιντεν, προκαλώντας γέλια στον Σι Τζινπίνγκ και τους συνεργάτες του.

Η επίσκεψη του Σι στον Λευκό Οίκο γίνεται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον-Πεκίνου, με διεθνές ενδιαφέρον για τις συναντήσεις των δύο ηγετών.

Η υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ στην Αμερική κριτικάρεται ως υπερβολικά «λαμπρή» από πολιτικούς διαφόρων χώρων στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε προσωπικά την ξενάγηση του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο, παρουσιάζοντας στον Κινέζο πρόεδρο τις αλλαγές που έχουν γίνει επί της δεύτερης προεδρικής του θητείας και βρίσκοντας την ευκαιρία να αναφερθεί με αιχμηρό τρόπο στους δύο προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν.

Ο Σι Τζινπίνγκ βρέθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη είχε ξεκινήσει την Τετάρτη με επίσημη τελετή υποδοχής στη στρατιωτική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, παρουσία του Αμερικανού προέδρου.

Η υποδοχή του Κινέζου ηγέτη σχολιάστηκε από επικριτές του Τραμπ ως υπερβολικά «λαμπρή», με τις σχετικές αντιδράσεις να προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους στις ΗΠΑ.

Η ξενάγηση στο νέο ελικοδρόμιο

Την Πέμπτη, ο Τραμπ παρουσίασε στον Σι τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στους χώρους του Λευκού Οίκου, μεταξύ άλλων και το νέο ελικοδρόμιο για το Marine One, το προεδρικό ελικόπτερο.

Καθώς οι δύο ηγέτες επιθεωρούσαν το νέο ελικοδρόμιο, ο Τραμπ σχολίασε ότι ο Κινέζος πρόεδρος «αγαπά το καλό γρανίτη».

Ωστόσο, το πολιτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη συνέχεια της ξενάγησης.

Το «διπλό» πορτρέτο του Τραμπ

Ο Τραμπ έδειξε στον Σι Τζινπίνγκ τον λεγόμενο «Προεδρικό Διάδρομο της Δόξας», όπου παρουσιάζονται πορτρέτα Αμερικανών προέδρων.

Με εμφανή ενθουσιασμό, του έδειξε ότι το πρόσωπό του εμφανίζεται δύο φορές στον χώρο, κάτι που συνδέεται με το γεγονός ότι έχει εκλεγεί πρόεδρος σε δύο μη συνεχόμενες θητείες.

Στη συνέχεια, η προσοχή του στράφηκε στον Τζο Μπάιντεν. Δείχνοντας το σημείο που αφορά τον πρώην πρόεδρο, ο Τραμπ είπε στον Σι: «Αυτό είναι το autopen», αναφερόμενος στη συσκευή αυτόματης υπογραφής που χρησιμοποιείται από του Αμερικανούς Προέδρους για την υπογραφή επίσημων εγγράφων όταν δεν έχουν χρόνο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει δημόσια τη χρήση του autopen από την κυβέρνηση Μπάιντεν, χρησιμοποιώντας το ζήτημα στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσής του με τον πρώην πρόεδρο.

Η αναφορά προκάλεσε γέλια στον Σι Τζινπίνγκ και στους συνεργάτες του, μετατρέποντας για λίγα λεπτά την επίσημη ξενάγηση σε μια ιδιαίτερα πολιτική στιγμή.

Η επίσκεψη του Σι στον Λευκό Οίκο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Πεκίνου παραμένουν στο επίκεντρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, με τις συναντήσεις των δύο ηγετών να συγκεντρώνουν διεθνές ενδιαφέρον.