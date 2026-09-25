Λευκός Οίκος: Με παρουσία της τεχνολογικής και επιχειρηματικής ελίτ το δείπνο Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες τους με επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, παρουσία κορυφαίων στελεχών της τεχνολογίας και επιχειρηματικής ελίτ των ΗΠΑ.

Στο δείπνο παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες της Silicon Valley και της αμερικανικής οικονομίας, όπως οι Τζεφ Μπέζος, Έλον Μασκ, Σούνταρ Πιτσάι και Τιμ Κουκ.

Η πρόποση στο δείπνο είχε ιστορικό συμβολισμό, χρησιμοποιώντας τον ίδιο αφρώδη οίνο με την πρόποση Νίξον-Τσου το 1972, που σηματοδότησε την αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα θέματα όπως το εμπόριο, η Ταϊβάν και η τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να ανακοινωθεί κάποια σημαντική συμφωνία.

Η επίσκεψη περιλάμβανε στρατιωτικές τιμές, πολιτιστικά στοιχεία με έντονο κόκκινο χρώμα και μουσική παρουσία από τενόρο και στρατιωτικά σύνολα. Snapshot powered by AI

Με τον καθιερωμένο δείπνο στον Λευκό Οίκο συνεχίστηκε το βράδυ της Πέμπτης η επίσημη επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις πολύωρες επαφές του Κινέζου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η άφιξη στον Λευκό Οίκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν τον Σι και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, στη βόρεια είσοδο του Λευκού Οίκου.

Οι τέσσερις πόζαραν για τις καθιερωμένες φωτογραφίες πριν περάσουν στο εσωτερικό για το επίσημο δείπνο.

Στο τραπέζι η επιχειρηματική και τεχνολογική ελίτ

Η βραδιά είχε έντονο επιχειρηματικό και τεχνολογικό αποτύπωμα. Μεταξύ των προσκεκλημένων βρίσκονταν κορυφαία ονόματα της αμερικανικής οικονομίας και της Silicon Valley, όπως ο Τζεφ Μπέζος, ο Έλον Μασκ, ο Σούνταρ Πιτσάι, ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο Σαμ Άλτμαν, ο Τιμ Κουκ, ο Σάτια Ναντέλα και ο Τζέιμι Ντάιμον.

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Μια πρόποση με αναφορά στο 1972

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η πρόποση που άνοιξε το δείπνο. Σερβιρίστηκε αφρώδης οίνος Schramsberg «Blanc de Noir», ο ίδιος που είχε χρησιμοποιηθεί στην ιστορική πρόποση του Ρίτσαρντ Νίξον με τον τότε πρωθυπουργό της Κίνας Τσου Ενλάι στο Πεκίνο το 1972, κατά την επίσκεψη που άνοιξε τον δρόμο για την αποκατάσταση των σχέσεων Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Κόκκινο το χρώμα της βραδιάς

Η East Room είχε διαμορφωθεί με έντονο κόκκινο χρώμα, επιλογή που παρέπεμπε στη συμβολική σημασία του στην κινεζική παράδοση. Κόκκινα λουλούδια, ντάλιες και ranunculus κυριαρχούσαν στα τραπέζια, ενώ χρησιμοποιήθηκε και το επίσημο σερβίτσιο της εποχής Ρίγκαν.

Το μουσικό μέρος της βραδιάς είχε επικεφαλής τον τενόρο Κρίστοφερ Μάκιο, ενώ συμμετείχαν μουσικά σύνολα των Πεζοναυτών και του αμερικανικού Στρατού.

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Το μενού

Το μενού περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, βελουτέ κολοκύθας με άγρια μανιτάρια, λαβράκι με κρούστα σουσαμιού και bok choy, ενώ για επιδόρπιο σερβιρίστηκε κρέμα βανίλιας με βύσσινο, καρύδι και παγωτό με μέλι από τον Λευκό Οίκο.

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Γεμάτη η μέρα για Τραμπ – Σι

Το δείπνο ακολούθησε μια ημέρα γεμάτη συμβολισμούς, στρατιωτικές τιμές και συνομιλίες για τα μεγάλα ανοικτά μέτωπα στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Εμπόριο, Ταϊβάν και Τεχνητή Νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί κάποια μεγάλη συμφωνία.

Λίγες ώρες νωρίτερα, Τραμπ και Σι είχαν ολοκληρώσει την κεκλεισμένων των θυρών συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει λόγο για «σπουδαία συνάντηση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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