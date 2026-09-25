Μέση Ανατολή: Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ σε ένα 24ωρο

Σχεδόν 22 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν την Τετάρτη από το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα, ενώ σχεδόν 40 πλοία συντονίστηκαν με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για την προστασία τους.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μέση Ανατολή: Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ σε ένα 24ωρο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ σε ένα 24ωρο, μεταφέροντας 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
  • Σχεδόν 40 πλοία συντονίστηκαν με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για την προστασία τους κατά τη διέλευση.
  • Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικό πέρασμα που διακινεί περίπου το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας τροφοδοσίας σε αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο.
  • Η Τεχεράνη ζητά άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, ενώ η Ουάσιγκτον πιέζει το Ιράν να σταματήσει τις παρεμποδίσεις στη ναυσιπλοΐα.
  • Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές συζητούν στη Νέα Υόρκη όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης, περιλαμβάνοντας το άνοιγμα των Στενών και την άρση του οικονομικού αποκλεισμού.
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Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν την Τετάρτη τα Στενά του Ορμούζ, μεταφέροντας τη μεγαλύτερη ποσότητα αργού πετρελαίου που έχει περάσει μέσα σε ένα 24ωρο από τις αρχές Ιουλίου, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, περίπου 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Σχεδόν 40 από τα πλοία συντονίστηκαν με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για την προστασία τους κατά τη διέλευση.

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών για τον τερματισμό της σχεδόν επτάμηνης σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη ζητά την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, ενώ η Ουάσιγκτον πιέζει το Ιράν να σταματήσει να παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ περνούσαν καθημερινά περίπου 125 μεγάλα εμπορικά πλοία, μεταξύ των οποίων πετρελαιοφόρα, πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου, φορτηγά χύδην φορτίου και containerships.

Μέσω του περάσματος διακινούνταν περίπου το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας τροφοδοσίας σε αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές στη Νέα Υόρκη συζητούν όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Στο τραπέζι βρίσκονται το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και η άρση του οικονομικού αποκλεισμού του Ιράν από την Ουάσιγκτον.

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