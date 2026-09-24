Μια φωτογραφία, επτά Όσκαρ: Τέσσερις θρύλοι του σινεμά σε μια ιστορική συνάντηση

Μερικές φορές, μια φωτογραφία αρκεί για να συμπυκνώσει δεκαετίες κινηματογραφικής ιστορίας. Ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βρέθηκαν μαζί στη Νέα Υόρκη, σε μια συνάντηση που θα μπορούσε να αποτελεί σκηνή από την πιο φιλόδοξη ταινία του Χόλιγουντ.

Ο Γάλλος καλλιτέχνης JR απαθανάτισε τους τέσσερις άνδρες σε ένα κοινό φωτογραφικό καρέ και βίντεο, χαρίζοντας στους φίλους της έβδομης τέχνης μια εικόνα με ξεχωριστή βαρύτητα. Αφορμή ήταν η τελετή κατά την οποία ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τίμησε τον Σκορσέζε και τον Ντε Νίρο για την προσφορά τους στον κινηματογράφο και τη διαφύλαξή του.

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Η γαλλική διάκριση για δύο κορυφαίες προσωπικότητες του κινηματογράφου

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου στη Villa Albertine, τη γαλλική πολιτιστική έδρα στο Μανχάταν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν απένειμε στον Μάρτιν Σκορσέζε τον βαθμό του Μεγάλου Αξιωματικού της Λεγεώνας της Τιμής, αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια προσφορά του στη διατήρηση της παγκόσμιας κινηματογραφικής κληρονομιάς και τη στήριξη των ανεξάρτητων κινηματογραφικών αιθουσών.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τιμήθηκε με τον βαθμό του Αξιωματικού, για τη συμβολή του στην οπτικοακουστική εκπαίδευση και την ανεξάρτητη κινηματογραφική δημιουργία.«Αυτοί οι δύο σπουδαίοι δημιουργοί του αμερικανικού κινηματογράφου είναι πλέον και λίγο Γάλλοι», σχολίασε ο Γάλλος πρόεδρος.

Το φωτογραφικό καρέ που ένωσε τέσσερις θρύλους

Πέρα από την επίσημη τελετή, η βραδιά επεφύλασσε μια συνάντηση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των φίλων του κινηματογράφου. Σκορσέζε, Ντε Νίρο, Ντι Κάπριο και Ντέι-Λιούις στάθηκαν μαζί μπροστά στον φακό του JR, δημιουργώντας μια φωτογραφία που μοιάζει με φόρο τιμής σε ολόκληρες δεκαετίες κινηματογραφικής δημιουργίας.

Η εικόνα έχει και μια ιδιαίτερη κινηματογραφική σημειολογία.Ο Σκορσέζε και ο Ντε Νίρο έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες του αμερικανικού σινεμά, από τον Ταξιτζή και το Οργισμένο Είδωλο μέχρι τα Καλά Παιδιά και το Casino.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποτελεί έναν ακόμη σταθερό συνεργάτη του σκηνοθέτη, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης, Ο Πληροφοριοδότης, Ο Λύκος της Wall Street και Killers of the Flower Moon.

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, από την άλλη, έχει συνεργαστεί με τον Σκορσέζε στην Εποχή της Αθωότητας και στις Συμμορίες της Νέας Υόρκης, αποτελώντας έναν ακόμη συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους τέσσερις άνδρες.

Επτά προσωπικά βραβεία Όσκαρ, αμέτρητες υποψηφιότητες και μια κινηματογραφική παρακαταθήκη που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες συναντήθηκαν έτσι σε μία φωτογραφία.

Μια βραδιά αφιερωμένη στην έβδομη τέχνη

Η παρασημοφόρηση των δύο δημιουργών είχε και έναν ευρύτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη Σύνοδο Lumière στη Γαλλία, η οποία ήταν αφιερωμένη στο μέλλον του κινηματογράφου και στις προκλήσεις που δημιουργούν η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Σκορσέζε έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της διαδρομής του στην αποκατάσταση και προστασία παλαιότερων κινηματογραφικών έργων, υπενθυμίζοντας ότι η ιστορία του σινεμά δεν περιορίζεται στις ταινίες που δημιουργούνται σήμερα, αλλά και σε εκείνες που πρέπει να διασωθούν για τις επόμενες γενιές.

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