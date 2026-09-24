Χανιά: Σοβαρό τροχαίο με τραυματία 19χρονη που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια

Snapshot Στα Χανιά σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με 19χρονη οδηγό που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου της.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι στην περιοχή μεταξύ Περιβολίων και Ποτιστήριων.

Η 19χρονη απεγκλωβίστηκε από δύο πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων και είχε τις αισθήσεις της κατά τον απεγκλωβισμό. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα Χανιά, στην περιοχή μεταξύ Περιβολίων και Ποτιστήριων.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονη εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι, με αποτέλεσμα η νεαρή οδηγός να εγκλωβιστεί στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων με δύο πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της 19χρονης.

Η νεαρή, που είχε τις αισθήσεις της, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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