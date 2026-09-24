Βρετανία: Οι πιλότοι οδήγησαν το αεροσκάφος να πέσει σε μη κατοικημένη περιοχή και μετά εκτινάχθηκαν

Snapshot Οι πιλότοι οδήγησαν το αεροσκάφος να συντριβεί σε μη κατοικημένη περιοχή για να αποφύγουν θύματα στο έδαφος.

Το αεροσκάφος Hawk T2 απογειώθηκε από τη βάση RAF Valley και κατέπεσε λίγη ώρα μετά.

Οι δύο επιβαίνοντες, ένας εκπαιδευόμενος και ένας έμπειρος πιλότος, εκτινάχθηκαν και έπεσαν με αλεξίπτωτα.

Οι πιλότοι τραυματίστηκαν ελαφρά και αναμένεται πλήρης ανάρρωση.

Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη συντριβή. Snapshot powered by AI

Οι δύο πιλότοι στη Βρετανία οδήγησαν το αεροσκάφος να πέσει σε μη κατοικημένη περιοχή προκειμένου να μην υπάρξουν θύματα από την συντριβή και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτίναξης για να το εγκαταλείψουν.

Αυτό υποστήριξε ένας διοικητής της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) για το χθεσινή συντριβή του αεροσκάφους, που πήρε φωτιά. Ο διοικητής της στρατιωτικής βάσης στην Ουαλίας, Γκεζ Κάρι δήλωσε: «Το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς μια περιοχή που ο πιλότος θεωρούσε ανοιχτό πεδίο, προκειμένου να αποφύγει κατοικημένες περιοχές και οποιονδήποτε βρισκόταν στο έδαφος».

Το αεροσκάφος Hawk T2 είχε απογειωθεί από τη βάση RAF Valley και λίγο αργότερα καρφώθηκε στο έδαφος και τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι επιβαίνοντες ήταν ένας εκπαιδευόμενος πιλότος και ένας έμπειρος επαγγελματίας πιλότος. Οι δύο πιλότοι πρόλαβαν και εκτινάχθηκαν από τα καθίσματά τους και έπεσαν στο έδαφος με αλεξίπτωτα. Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, τραυματίστηκαν ελαφρά και αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως.

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