Καιρός: Τι δείχνουν ECMWF και ICON-EU για το Σαββατοκύριακο – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Snapshot Τo Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, ενισχυμένοι βοριάδες και τοπικές βροχές, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Το Σάββατο θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ, ενώ οι βροχές θα είναι τοπικές και με αβέβαιη ένταση.

Την Κυριακή η μεταβολή του καιρού θα είναι πιο έντονη, με αυξημένες βροχές και πιθανές καταιγίδες σε ανατολική και νότια Ελλάδα, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί.

Τα ευρωπαϊκά μοντέλα ECMWF και ICON-EU συμφωνούν στη γενική τάση, αλλά διαφέρουν στην πρόβλεψη της έντασης και της κατανομής των βροχοπτώσεων.

Στην Αττική θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες νεφώσεις από το Σάββατο, με ενίσχυση των βορείων ανέμων και αυξημένη πιθανότητα βροχής την Κυριακή. Snapshot powered by AI

Μεταβολή παρουσιάζει η εικόνα του καιρού στην Ελλάδα ενόψει του Σαββατοκύριακου, με τα προγνωστικά μοντέλα να δείχνουν περισσότερες νεφώσεις, ενισχυμένους βοριάδες και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα από τα ευρωπαϊκά μοντέλα ECMWF και ICON-EU συγκλίνουν ως προς τη βασική τάση της μεταβολής, ωστόσο υπάρχουν ακόμη διαφορές ως προς την ακριβή ένταση και την κατανομή των φαινομένων.

Σάββατο με περισσότερες νεφώσεις και ενισχυμένους βοριάδες

Για το Σάββατο, τα διαθέσιμα προγνωστικά συγκλίνουν σε σημαντική μεταβολή του καιρού σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αθήνα.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα αναμένεται να κινηθεί περίπου στους 22-24 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο, ενώ την Κυριακή η εικόνα θα παραμείνει φθινοπωρινή.

Επίσης αναμένεται να επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας αναμένεται μεγαλύτερη επιρροή από τη μεταβολή του καιρού, με τοπικές βροχές να εκδηλώνονται κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση, ενώ η πρόγνωση για τις καταιγίδες παραμένει περισσότερο αβέβαιη σε τοπικό επίπεδο.

Στο Αιγαίο οι βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν και κατά τόπους να φτάσουν τα 5 έως 6 μποφόρ, δημιουργώντας πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Κυριακή: Περισσότερα φαινόμενα και περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων

Η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου φαίνεται να είναι η ημέρα κατά την οποία η μεταβολή θα γίνει περισσότερο αισθητή, ιδιαίτερα στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Οι νεφώσεις αναμένεται να είναι αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ σε ορισμένες περιοχές υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην εξέλιξη των φαινομένων στο Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική χώρα, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν ακόμη αποκλίσεις ως προς την ακριβή θέση και έντασή τους.

Οι βόρειοι άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Τι δείχνουν ECMWF και ICON-EU

Η σύγκριση των δύο βασικών ευρωπαϊκών μοντέλων δείχνει ότι υπάρχει συμφωνία στη γενική εικόνα.

Οι μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται στην πρόγνωση των βροχοπτώσεων. Το ECMWF και το ICON-EU δεν αποτυπώνουν με απόλυτα ίδιο τρόπο την έκταση και την ένταση των φαινομένων, γεγονός που σημαίνει ότι η ακριβής πρόγνωση για συγκεκριμένες περιοχές μπορεί να μεταβληθεί τις επόμενες ώρες.

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