Εξαφάνιση 56χρονου από κρουαζιερόπλοιο: Η αδελφή του διαψεύδει τα προβλήματα στον γάμο

Την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό ενός 56χρονου πατέρα τριών παιδιών, η οικογένειά του προσπαθεί να βρει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε από κρουαζιερόπλοιο.

Ο Thomas Gigler αγνοείται από τις 18 Σεπτεμβρίου, όταν βρισκόταν στο Carnival Panorama, κατά τη διάρκεια ταξιδιού από το Puerto Vallarta του Μεξικού προς το Long Beach της Καλιφόρνια. Ο 56χρονος προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του Michelle, 48 ετών, και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 13, 11 και 9 ετών. Σύμφωνα με την Carnival, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει ότι ο Gigler φέρεται να έπεσε στη θάλασσα από το 11ο κατάστρωμα, ενώ το πλοίο βρισκόταν στα ανοιχτά της Μπάχα Καλιφόρνια.

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