Συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, το απόγευμα της Πέμπτης

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδος), ενώ γίνεται έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς.