Συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, το απόγευμα της Πέμπτης
Η συνάντηση σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς
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Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδος), ενώ γίνεται έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς.
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