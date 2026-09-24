Μέτρα για καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης: 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις

Snapshot Οι ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης στα καύσιμα κίνησης θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου και θα έχουν διάρκεια 15 ημερών λόγω μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την περίοδο διάθεσης να ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Στα σενάρια παρέμβασης για τα καύσιμα κίνησης περιλαμβάνεται επιδότηση έως 15 λεπτά το λίτρο, με συμμετοχή κράτους και διυλιστηρίων.

Η κυβέρνηση στοχεύει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, με συνδυασμό κρατικής επιδότησης και συμμετοχής διυλιστηρίων.

Προβλέπεται αύξηση περίπου 20% στο επίδομα θέρμανσης για 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, χωρίς αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια, με μεγαλύτερη ενίσχυση σε περιοχές με υψηλούς κλιματικούς συντελεστές. Snapshot powered by AI

Το χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων των κυβερνητικών παρεμβάσεων στήριξης για καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των συντακτών.

Οι ημερομηνίες

Όπως ανακοίνωσε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου και σε πρώτη φάση θα έχουν διάρκεια 15 ημερών. Ο λόγος είναι «η αυξημένη μεταβλητότητα που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου».

Στις 14 Οκτωβρίου, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και τα μέτρα στήριξης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σημειώνεται πως η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 του μήνα.

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«Παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων και από την πλευρά των διυλιστηρίων. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα από τις παρεμβάσεις της πολιτείας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Τα σενάρια που εξετάζονται για τις παρεμβάσεις σε πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης

Ειδικότερα, όπως έγραψε το Newsbomb, στα σενάρια για τα καύσιμα κίνησης που έχουν δημοσιευθεί περιλαμβάνεται συνολική παρέμβαση έως και 15 λεπτά το λίτρο, με περίπου 10 λεπτά κρατικής επιδότησης και 5 λεπτά συμμετοχής των διυλιστηρίων. Το τελικό ποσό, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την εικόνα της αγοράς και τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης.

Ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση ως γνωστό έχει θέσει ως στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει εθνική παρέμβαση, ενώ έχει καταστήσει σαφές ότι στη στήριξη θα πρέπει να συμμετάσχουν και τα διυλιστήρια.

Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι χωρίς πρόσθετη παρέμβαση η τιμή θα μπορούσε να κινηθεί κοντά ή ακόμη και πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Γι' αυτό και ο στόχος των 1,75 ευρώ απαιτεί συνδυασμό κρατικής επιδότησης και συμμετοχής των διυλιστηρίων.

Η κυβέρνηση, επομένως, έχει έναν διπλό στόχο: να γνωρίζει την πραγματική διεθνή τιμή όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έναρξη της περιόδου και ταυτόχρονα να έχει κλείσει τη συμφωνία με τα διυλιστήρια.

Το επίδομα θέρμανσης

Παράλληλα με την τιμή του πετρελαίου, στο τραπέζι βρίσκεται και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει οριζόντια ενίσχυση, περίπου 20%, για περίπου 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά. Τα ποσά που εξετάζονται κινούνται από περίπου 120 ευρώ έως 960 ευρώ, ενώ στις περιοχές με τους υψηλότερους κλιματικούς συντελεστές η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως περίπου 1.440 ευρώ. Πρόκειται, όμως, για τον επικρατέστερο σχεδιασμό και όχι ακόμη για την οριστική υπουργική απόφαση.

Τα βασικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια δεν αναμένεται να αλλάξουν. Έτσι, η φετινή παρέμβαση αφορά κυρίως το ύψος της ενίσχυσης και όχι τη σημαντική διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων.

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