Αλβανία: Ποια είναι η «υπόθεση Χισένι» που έχει φέρει σε δεινή θέση τον Έντι Ράμα

Snapshot Η Βλόρα Χισένι, επικεφαλής της αλβανικής υπηρεσίας πληροφοριών, συνελήφθη με την κατηγορία διαρροής απόρρητων πληροφοριών σε μέλος της αλβανικής μαφίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικούς κραδασμούς στην Αλβανία και ανησυχία σε διεθνείς συμμάχους, καθώς αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα απέπεμψε τη Χισένι και την έθεσε σε κατ’ οίκον περιορισμό ενώ η εισαγγελία SPAK διερευνά το ενδεχόμενο προφυλάκισης της.

Η έρευνα εξετάζει αν οι διαρροές έφταναν σε υπηρεσίες τρίτων χωρών μέσω του οργανωμένου εγκλήματος, με σημαντικές επιπτώσεις για τις σχέσεις της Αλβανίας με τους διεθνείς εταίρους της.

Η υπόθεση εντείνει την πολιτική πίεση στον Ράμα, καθώς αγγίζει ευαίσθητους τομείς ασφάλειας και έρχεται μετά από προηγούμενες έρευνες για διαφθορά στο στενό κυβερνητικό περιβάλλον του. Snapshot powered by AI

Σαν κεραυνός εν αιθρία έχει πέσει στην Αλβανία η υπόθεση διαφθοράς που φέρνει στο προσκήνιο στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Το τελευταίο διάστημα, σειρά στελεχών που βρίσκονται κοντά στην αλβανική κυβέρνηση έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς (SPAK), η οποία δημιουργήθηκε υπό την πίεση Ευρωπαίων και Αμερικανών, ως μέρος των προϋποθέσεων για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε νέα και ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση μετά την αποκάλυψη ότι η επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών, Βλόρα Χισένι, φέρεται να διοχέτευσε απόρρητες κρατικές πληροφορίες σε ανθρώπους του οργανωμένου εγκλήματος και συγκεκριμένα σε διαβόητο μέλος της αλβανικής μαφίας, τον Έργκις Αγάς.

Η Χισένι συνελήφθη στα σύνορα με το Κόσοβο, καθώς επέστρεφε εσπευσμένα από το Αζερμπαϊτζάν, όπου είχε λάβει μέρος σε συνάντηση επικεφαλής υπηρεσιών πληροφοριών από διάφορες χώρες. Με απόφαση του Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απομακρύνθηκε από τη θέση της και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, μέχρι να αποφασιστεί από τη SPAK εάν θα προφυλακιστεί.

Το μεγάλο ερώτημα

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονους κραδασμούς στην Αλβανία, την ώρα που ο Έντι Ράμα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Η αμερικανική πρεσβεία στα Τίρανα έχει ήδη τοποθετηθεί για την υπόθεση, ενώ ανησυχία φέρεται να επικρατεί και σε άλλες διπλωματικές αποστολές, αλλά και στο ΝΑΤΟ.

Και αυτό γιατί, λόγω της θέσης της, η Χισένι είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες που της διαβίβαζαν οι ξένοι ομόλογοί της. Πολλές από αυτές αφορούσαν τις σχέσεις της Αλβανίας με τους συμμάχους της, αλλά και ζητήματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αλβανικές αρχές είναι εάν αυτές οι πληροφορίες έφταναν πράγματι στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος και, μέσω αυτού, σε υπηρεσίες πληροφοριών τρίτων χωρών.

Η έρευνα βρίσκεται μόλις στην αρχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι θα καταθέσει η ίδια η Βλόρα Χισένι. Στην Αλβανία ήδη τίθεται το ερώτημα εάν θα επιλέξει να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της ή εάν θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ακόμη και τον ίδιο τον Έντι Ράμα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, λόγω της θεσμικής του θέσης και του ρόλου του σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ήταν αποδέκτης πληροφοριών υψηλής διαβάθμισης.

Το παρελθόν της Χισένι

Οι πιέσεις από τους συμμάχους για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να είναι ισχυρές. Η Χισένι είχε προηγουμένως διατελέσει επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών του Κοσόβου, προτού απομακρυνθεί από τον πρωθυπουργό Αλμπίν Κούρτι και στη συνέχεια αναλάβει το αντίστοιχο αξίωμα στην Αλβανία.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ερευνών που έχουν αγγίξει πρόσωπα του στενού πολιτικού και κυβερνητικού περιβάλλοντος του Ράμα.

Μεταξύ αυτών ήταν η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου, η οποία παραιτήθηκε ενώ βρισκόταν υπό έλεγχο της SPAK για υπόθεση που αφορούσε κρατικά έργα, αλλά και ο δήμαρχος Τιράνων Εριόν Βελίαϊ, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος.

Νέα πίεση στον Ράμα

Οι νέες εξελίξεις δημιουργούν ένα ακόμη σοβαρότερο πολιτικό πρόβλημα για τον Έντι Ράμα, καθώς η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά μόνο καταγγελίες διαφθοράς, αλλά αγγίζει ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Οι προηγούμενες αποκαλύψεις για στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και της κυβέρνησης δεν φαίνεται να είχαν προκαλέσει αντίστοιχους κραδασμούς στην κυβέρνηση. Αυτή τη φορά, όμως, το διακύβευμα είναι διαφορετικό, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται η ίδια η λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών και η προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Παράλληλα, η υπόθεση έρχεται μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αλβανία και την έντονη κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση Ράμα για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας.

Η «υπόθεση Χισένι» προσφέρει πλέον ένα νέο σημείο αναφοράς για όσους επικρίνουν την κυβέρνηση, καθώς συνδέεται με ένα ζήτημα πολύ ευρύτερο από μια ακόμη υπόθεση διαφθοράς: την εθνική ασφάλεια της Αλβανίας και τις σχέσεις της με τους συμμάχους της.

Οι εξηγήσεις που θα ζητηθούν

Σε προηγούμενες υποθέσεις, ο Έντι Ράμα έχει αντιμετωπίσει τις αποκαλύψεις για συνεργάτες του απομακρύνοντάς τους από τις θέσεις τους και αποδίδοντας την ευθύνη στα ίδια τα πρόσωπα που βρίσκονταν υπό έλεγχο.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη εσωτερικό κυβερνητικό ζήτημα. Η διαρροή απόρρητων πληροφοριών, εφόσον επιβεβαιωθεί από την έρευνα, αφορά άμεσα την ασφάλεια της χώρας και ενδέχεται να έχει συνέπειες και για τις σχέσεις της Αλβανίας με τους συμμάχους της.

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αναμένεται να παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη της έρευνας και να ζητήσουν σαφείς απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη, ποια στοιχεία διέρρευσαν και ποιοι είχαν πρόσβαση σε αυτά.

Για τον Έντι Ράμα, η υπόθεση αποτελεί μια νέα και ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται τόσο στην πορεία της έρευνας της SPAK όσο και στις πιθανές αποκαλύψεις της ίδιας της Βλόρα Χισένι.