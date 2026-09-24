Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν πλασμαφαίρεση τα Σαββατοκύριακα, λέει η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εντόπισε στοιχεία που αμφισβητούν το δηλωμένο ωράριο λειτουργίας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, όπου πραγματοποιούνταν διαδικασίες πλασμαφαίρεσης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν πλασμαφαίρεση τα Σαββατοκύριακα, λέει η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης καταγράφηκε να λειτουργεί σε ώρες εκτός του δηλωμένου ωραρίου, όπως αργά το βράδυ της 28ης Αυγούστου και κατά τα Σαββατοκύριακα 29 και 30 Αυγούστου.
  • Η χρήση του εξοπλισμού εκτός ωραρίου δεν είχε ενημερωθεί ούτε εγκριθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γεγονός που εγείρει ζητήματα νομιμότητας.
  • Οι έλεγχοι στο ιατρείο πραγματοποιήθηκαν το 2025 και 2026, αλλά μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εντοπίστηκαν επιπλέον αμφιλεγόμενα στοιχεία και προσπάθειες παραπλάνησης του ΙΣΑ από τους γιατρούς.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και στις συνθήκες διεξαγωγής των ιατρικών πράξεων, που εξετάζονται ως μέρος της διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
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Νέα δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤμ η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προέκυψαν στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με το ωράριο κατά το οποίο γίνονταν οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με την κ. Φραγκάκη, για τη διαδικασία που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη το μηχάνημα φαίνεται να παρέμεινε σε λειτουργία για περίπου 42 λεπτά.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις καταγραφές από τις προηγούμενες ημέρες, καθώς από τα δεδομένα φαίνεται να υπάρχουν χρήσεις του εξοπλισμού σε χρονικά διαστήματα κατά τα οποία, σύμφωνα με το δηλωμένο ωράριο, το ιατρείο δεν θα έπρεπε να λειτουργεί.

Οι καταγραφές του Αυγούστου

Η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε τρεις ημερομηνίες.

Στις 28 Αυγούστου, όπως είπε, το μηχάνημα καταγράφηκε να χρησιμοποιείται στις 23:33, δηλαδή αρκετά αργότερα από το ωράριο λειτουργίας που είχε δηλωθεί, το οποίο ήταν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

«Στις 28 Αυγούστου χρησιμοποιήθηκε το βράδυ στις 23:33 σε ασθενή. Το ιατρείο έλεγε ότι λειτουργούσε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ».

Η κυρία Φραγκάκη υποστήριξε ακόμη ότι στις 29 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, «ενώ δεν λειτουργούν το Σαββατοκύριακο, λειτούργησαν το μηχάνημα», ενώ πρόσθεσε ότι και στις 30 Αυγούστου ημέρα Κυριακή «χρησιμοποιήθηκε σε ασθενή, όπως φαίνεται από αυτά που κατέγραψε το μηχάνημα».

Τι υποστηρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Η κ. Φραγκάκη υποστήριξε ότι οι χρήσεις του εξοπλισμού κατά τα Σαββατοκύριακα δεν είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και δεν είχε προηγηθεί, όπως ανέφερε, η απαιτούμενη έγκριση.

«Το έκαναν κρυφά, δεν έλαβαν έγκριση από τον ΙΣΑ, ήξεραν ότι το έκαναν παράνομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, έκανε λόγο για ενέργειες που πραγματοποιούνταν χωρίς την ενημέρωση του ΙΣΑ και υποστήριξε ότι οι εμπλεκόμενοι γιατροί γνώριζαν πως υπήρχε ζήτημα νομιμότητας.

«Το επόμενο πρωί του θανάτου του Μαζωνάκη ο ΙΣΑ βρήκε πολλά στοιχεία», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι «οι δύο γιατροί προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον ΙΣΑ».

Οι έλεγχοι στο ιατρείο

Σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του ΙΣΑ, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί από τον Σύλλογο τόσο το 2025 όσο και το 2026.

Όπως ανέφερε, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη οι έλεγχοι και η εξέταση των στοιχείων απέκτησαν νέα διάσταση, καθώς ο Ιατρικός Σύλλογος φέρεται να εντόπισε πρόσθετα δεδομένα στις καταγραφές του εξοπλισμού.

Η ίδια υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι ήδη από το επόμενο πρωί μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ο ΙΣΑ εντόπισε «πολλά στοιχεία», ενώ παράλληλα κατηγόρησε τους δύο γιατρούς ότι επιχείρησαν να παραπλανήσουν τον Σύλλογο.

Στο μικροσκόπιο η πλασμαφαίρεση

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται αφορά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι διαδικασίες πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Κατά την κ. Φραγκάκη, οι συγκεκριμένες πράξεις γίνονταν χωρίς την απαιτούμενη ενημέρωση ή έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Οι καταγραφές του μηχανήματος αποτελούν πλέον σημαντικό μέρος της έρευνας, καθώς μπορούν να δείξουν πότε και για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιήθηκε ο εξοπλισμός, αλλά και να φωτίσουν τη λειτουργία του ιατρείου τις ημέρες και ώρες που εξετάζονται.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών, με τα στοιχεία από το μηχάνημα, τους ελέγχους του ΙΣΑ και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στο ιατρείο να εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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