Η CIA προειδοποιεί για ρωσική επίθεση με drone εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας

Snapshot Η CIA προειδοποιεί ότι ρωσικά drones τύπου Gerbera μπορεί να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας.

Τα drones Gerbera έχουν μικρό μέγεθος και εμβέλεια έως 600 χιλιόμετρα, επιτρέποντας πιθανή προσβολή ευάλωτων υποδομών σε ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Η προειδοποίηση συνδέεται χρονικά με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα και αφορά πιθανά ρωσικά υβριδικά σχέδια επιθέσεων.

Η χρήση εμπορικών πλοίων για μεταφορά και εκτόξευση drones έχει δοκιμαστεί από τη Ρωσία, ενώ παρόμοια τακτική έχει χρησιμοποιήσει και η Ουκρανία στην επιχείρηση Spiderweb.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για υλοποίηση σχεδίου ρωσικής επίθεσης, αλλά η προειδοποίηση στοχεύει στην αποτροπή πιθανής κλιμάκωσης και αύξηση της ευρωπαϊκής επαγρύπνησης. Snapshot powered by AI

Νέα προειδοποίηση για ενδεχόμενη κλιμάκωση της ρωσικής υβριδικής δράσης στην Ευρώπη φέρεται να έχει διαβιβαστεί σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «El Mundo».

Το δημοσίευμα, που επικαλείται αμερικανικές και ευρωπαϊκές πηγές ασφαλείας, αναφέρεται σε ένα σενάριο κατά το οποίο μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούσαν να μεταφερθούν κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτια και να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο.

Οι πληροφορίες φέρεται να έχουν κοινοποιηθεί σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Μεταξύ των χωρών που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν ενημερωθεί περιλαμβάνονται η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία.

Το σενάριο με τα Gerbera

Στο επίκεντρο των πληροφοριών βρίσκεται το ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Gerbera, ένα σχετικά μικρό drone που έχει χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ισπανική εφημερίδα, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει μήκος περίπου δύο μέτρα, άνοιγμα φτερών περίπου 2,5 μέτρα και βάρος έως 18 κιλά. Η εμβέλειά του μπορεί να φτάσει έως και τα 600 χιλιόμετρα, ανάλογα με την έκδοση, το φορτίο και τις επιχειρησιακές συνθήκες.

Το μικρό του μέγεθος είναι αυτό που, σύμφωνα με το σενάριο που περιγράφεται, θα μπορούσε να επιτρέψει τη μεταφορά πολλών drones σε ένα εμπορικό πλοίο. Η εκτόξευσή τους από απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές θα μπορούσε θεωρητικά να επιτρέψει την προσβολή στόχων στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Η «El Mundo» αναφέρει ότι ένα τέτοιο drone δεν θα ήταν απαραίτητα κατάλληλο για την καταστροφή μεγάλων και ιδιαίτερα προστατευμένων εγκαταστάσεων. Θα μπορούσε, ωστόσο, να χρησιμοποιηθεί εναντίον πιο ευάλωτων υποδομών, με στόχο την πρόκληση περιορισμένων υλικών ζημιών ή προσωρινών διακοπών λειτουργίας.

Οι αναλυτές που επικαλείται η εφημερίδα εκτιμούν ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις πέρα από το άμεσο υλικό κόστος, προκαλώντας οικονομικές και πολιτικές πιέσεις.

Η σύνδεση με την επίσκεψη Ratcliffe στη Μόσχα

Σύμφωνα με τo δημοσίευμα, η συγκεκριμένη προειδοποίηση συνδέεται χρονικά με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου.

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Ratcliffe μετέβη στη ρωσική πρωτεύουσα με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο είχε προηγουμένως σταθμεύσει στη Ρίγα.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, διπλωματικές πηγές χώρας της Βαλτικής γνώριζαν εκ των προτέρων για την επίσκεψη και ενημερώθηκαν στη συνέχεια για το περιεχόμενό της. Η «El Mundo» συνδέει την ενημέρωση αυτή με πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί επίσης από τη «Wall Street Journal» και το «Politico» σχετικά με προειδοποιήσεις της αμερικανικής πλευράς προς τη Μόσχα για πιθανές επιθέσεις ή προκλήσεις εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, αντίστοιχη ενημέρωση φέρεται να έφτασε και σε κυβερνήσεις της νότιας Ευρώπης.

Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο η Μεσόγειος

Η γεωγραφική απόσταση από τη Ρωσία δεν θεωρείται από τους αναλυτές που επικαλείται η «El Mundo» επαρκής εγγύηση για την αποφυγή μιας ενδεχόμενης υβριδικής ενέργειας.

Ο Βρετανός αναλυτής Keir Giles, ειδικός σε θέματα ρωσικής στρατιωτικής στρατηγικής, υποστηρίζει ότι η επιλογή ενός στόχου θα μπορούσε να βασιστεί όχι μόνο στη στρατιωτική του σημασία, αλλά και στις πιθανές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες μιας περιορισμένης επίθεσης.

Η «El Mundo» συνδέει το σενάριο και με το πολιτικό περιβάλλον σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, όπου αναμένονται εκλογικές αναμετρήσεις το 2027. Κατά την εφημερίδα, μια επίθεση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πολιτικά από δυνάμεις που τάσσονται κατά της συνέχισης της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση που αποδίδεται σε πηγές και αναλυτές του δημοσιεύματος και όχι για επιβεβαιωμένο σχέδιο της ρωσικής κυβέρνησης.

Το προηγούμενο των θαλάσσιων εκτοξεύσεων

Η ιδέα της μεταφοράς και εκτόξευσης drones από πλοία δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά.

Η ουκρανική ιστοσελίδα Defense Express είχε αναφερθεί στο παρελθόν σε σενάρια μεταφοράς Gerbera με πλοία και εκτόξευσής τους από διεθνή ύδατα. Παράλληλα ρωσική εταιρεία κατασκευής drones είχε πραγματοποιήσει δοκιμές εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από κινούμενο σκάφος ήδη από το 2020, ενώ αντίστοιχα πειράματα φέρεται να επαναλήφθηκαν το 2024.

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρεται επίσης σε περιστατικό στη Βαλτική, κατά το οποίο σουηδική ναυτική μονάδα φέρεται να εντόπισε drone να απογειώνεται από το ρωσικό πλοίο συλλογής πληροφοριών «Zhigulevsk», στα στενά του Øresund. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Σουηδία παρενέβη στη λειτουργία του drone και χαρακτήρισε την πτήση παραβίαση του εναέριου χώρου της.

Η «σκιά» της ουκρανικής επιχείρησης Spiderweb

Οι Λιθουανοί αξιωματούχοι συνδέουν το συγκεκριμένο σενάριο με την ουκρανική επιχείρηση Spiderweb.

Στην επιχείρηση αυτή, η Ουκρανία χρησιμοποίησε drones τα οποία είχαν μεταφερθεί κρυμμένα μέσα σε φορτηγά στο ρωσικό έδαφος και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν εναντίον ρωσικών στρατιωτικών αεροδρομίων.

Με βάση αυτή τη λογική, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ρωσία θα μπορούσε θεωρητικά να επιχειρήσει μια αντίστοιχη μέθοδο, αξιοποιώντας αυτή τη φορά εμπορικά πλοία ως μέσο μεταφοράς.

Το Gerbera έχει ήδη εντοπιστεί σε ευρωπαϊκό έδαφος. Όπως αναφέρει ότι πρόσφατα ανακτήθηκε κοντά στις πολωνικές ακτές ένα Gerbera-2, το οποίο έφερε κεφαλή θραυσμάτων και περίπου τέσσερα κιλά εκρηκτικής ύλης.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, πάντως, δεν αποδίδεται σε εκτόξευση από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, εκτιμάται ότι το drone είχε εισέλθει στην περιοχή από την κατεύθυνση του Καλίνινγκραντ μέσω Λιθουανίας.

Αυξημένη ανησυχία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Το σενάριο εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση στην Ευρώπη για τις λεγόμενες υβριδικές επιχειρήσεις, από κυβερνοεπιθέσεις και δολιοφθορές έως επιχειρήσεις επιρροής και περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, μια περιορισμένη επίθεση θα μπορούσε να επιδιώκει όχι μόνο την πρόκληση άμεσης ζημιάς, αλλά και την άσκηση πίεσης στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την κοινή γνώμη, καθώς και τη δημιουργία διαφωνιών στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.

Η Πολωνία φέρεται επίσης να έχει λάβει αντίστοιχες πληροφορίες. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έχει προειδοποιήσει δημόσια για τον κίνδυνο ρωσικών επιθέσεων με drones ή πυραύλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Kęstutis Budrys έχει δηλώσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει να αποκρύψει μια τέτοια ενέργεια και ότι το ζητούμενο είναι η αποτροπή μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση ότι η Ρωσία έχει αποφασίσει ή υλοποιεί σχέδιο επίθεσης με drones που θα εκτοξεύονται από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο.

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