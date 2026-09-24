Η CIA προειδοποιεί για ρωσική επίθεση με drone εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας

Το δημοσίευμα, που επικαλείται αμερικανικές και ευρωπαϊκές πηγές ασφαλείας, αναφέρεται σε ένα σενάριο κατά το οποίο driones θα μπορούσαν να μεταφερθούν κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτια και να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο

Μίλτος Τσεκούρας

Η CIA προειδοποιεί για ρωσική επίθεση με drone εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η CIA προειδοποιεί ότι ρωσικά drones τύπου Gerbera μπορεί να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας.
  • Τα drones Gerbera έχουν μικρό μέγεθος και εμβέλεια έως 600 χιλιόμετρα, επιτρέποντας πιθανή προσβολή ευάλωτων υποδομών σε ευρωπαϊκή ενδοχώρα.
  • Η προειδοποίηση συνδέεται χρονικά με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα και αφορά πιθανά ρωσικά υβριδικά σχέδια επιθέσεων.
  • Η χρήση εμπορικών πλοίων για μεταφορά και εκτόξευση drones έχει δοκιμαστεί από τη Ρωσία, ενώ παρόμοια τακτική έχει χρησιμοποιήσει και η Ουκρανία στην επιχείρηση Spiderweb.
  • Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για υλοποίηση σχεδίου ρωσικής επίθεσης, αλλά η προειδοποίηση στοχεύει στην αποτροπή πιθανής κλιμάκωσης και αύξηση της ευρωπαϊκής επαγρύπνησης.
Snapshot powered by AI

Νέα προειδοποίηση για ενδεχόμενη κλιμάκωση της ρωσικής υβριδικής δράσης στην Ευρώπη φέρεται να έχει διαβιβαστεί σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «El Mundo».

Το δημοσίευμα, που επικαλείται αμερικανικές και ευρωπαϊκές πηγές ασφαλείας, αναφέρεται σε ένα σενάριο κατά το οποίο μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούσαν να μεταφερθούν κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτια και να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο.

Οι πληροφορίες φέρεται να έχουν κοινοποιηθεί σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Μεταξύ των χωρών που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν ενημερωθεί περιλαμβάνονται η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία.

Το σενάριο με τα Gerbera

Στο επίκεντρο των πληροφοριών βρίσκεται το ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Gerbera, ένα σχετικά μικρό drone που έχει χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ισπανική εφημερίδα, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει μήκος περίπου δύο μέτρα, άνοιγμα φτερών περίπου 2,5 μέτρα και βάρος έως 18 κιλά. Η εμβέλειά του μπορεί να φτάσει έως και τα 600 χιλιόμετρα, ανάλογα με την έκδοση, το φορτίο και τις επιχειρησιακές συνθήκες.

Το μικρό του μέγεθος είναι αυτό που, σύμφωνα με το σενάριο που περιγράφεται, θα μπορούσε να επιτρέψει τη μεταφορά πολλών drones σε ένα εμπορικό πλοίο. Η εκτόξευσή τους από απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές θα μπορούσε θεωρητικά να επιτρέψει την προσβολή στόχων στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Η «El Mundo» αναφέρει ότι ένα τέτοιο drone δεν θα ήταν απαραίτητα κατάλληλο για την καταστροφή μεγάλων και ιδιαίτερα προστατευμένων εγκαταστάσεων. Θα μπορούσε, ωστόσο, να χρησιμοποιηθεί εναντίον πιο ευάλωτων υποδομών, με στόχο την πρόκληση περιορισμένων υλικών ζημιών ή προσωρινών διακοπών λειτουργίας.

Οι αναλυτές που επικαλείται η εφημερίδα εκτιμούν ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις πέρα από το άμεσο υλικό κόστος, προκαλώντας οικονομικές και πολιτικές πιέσεις.

Η σύνδεση με την επίσκεψη Ratcliffe στη Μόσχα

Σύμφωνα με τo δημοσίευμα, η συγκεκριμένη προειδοποίηση συνδέεται χρονικά με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου.

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Ratcliffe μετέβη στη ρωσική πρωτεύουσα με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο είχε προηγουμένως σταθμεύσει στη Ρίγα.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, διπλωματικές πηγές χώρας της Βαλτικής γνώριζαν εκ των προτέρων για την επίσκεψη και ενημερώθηκαν στη συνέχεια για το περιεχόμενό της. Η «El Mundo» συνδέει την ενημέρωση αυτή με πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί επίσης από τη «Wall Street Journal» και το «Politico» σχετικά με προειδοποιήσεις της αμερικανικής πλευράς προς τη Μόσχα για πιθανές επιθέσεις ή προκλήσεις εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, αντίστοιχη ενημέρωση φέρεται να έφτασε και σε κυβερνήσεις της νότιας Ευρώπης.

Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο η Μεσόγειος

Η γεωγραφική απόσταση από τη Ρωσία δεν θεωρείται από τους αναλυτές που επικαλείται η «El Mundo» επαρκής εγγύηση για την αποφυγή μιας ενδεχόμενης υβριδικής ενέργειας.

Ο Βρετανός αναλυτής Keir Giles, ειδικός σε θέματα ρωσικής στρατιωτικής στρατηγικής, υποστηρίζει ότι η επιλογή ενός στόχου θα μπορούσε να βασιστεί όχι μόνο στη στρατιωτική του σημασία, αλλά και στις πιθανές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες μιας περιορισμένης επίθεσης.

Η «El Mundo» συνδέει το σενάριο και με το πολιτικό περιβάλλον σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, όπου αναμένονται εκλογικές αναμετρήσεις το 2027. Κατά την εφημερίδα, μια επίθεση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πολιτικά από δυνάμεις που τάσσονται κατά της συνέχισης της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση που αποδίδεται σε πηγές και αναλυτές του δημοσιεύματος και όχι για επιβεβαιωμένο σχέδιο της ρωσικής κυβέρνησης.

Το προηγούμενο των θαλάσσιων εκτοξεύσεων

Η ιδέα της μεταφοράς και εκτόξευσης drones από πλοία δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά.

Η ουκρανική ιστοσελίδα Defense Express είχε αναφερθεί στο παρελθόν σε σενάρια μεταφοράς Gerbera με πλοία και εκτόξευσής τους από διεθνή ύδατα. Παράλληλα ρωσική εταιρεία κατασκευής drones είχε πραγματοποιήσει δοκιμές εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από κινούμενο σκάφος ήδη από το 2020, ενώ αντίστοιχα πειράματα φέρεται να επαναλήφθηκαν το 2024.

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρεται επίσης σε περιστατικό στη Βαλτική, κατά το οποίο σουηδική ναυτική μονάδα φέρεται να εντόπισε drone να απογειώνεται από το ρωσικό πλοίο συλλογής πληροφοριών «Zhigulevsk», στα στενά του Øresund. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Σουηδία παρενέβη στη λειτουργία του drone και χαρακτήρισε την πτήση παραβίαση του εναέριου χώρου της.

Η «σκιά» της ουκρανικής επιχείρησης Spiderweb

Οι Λιθουανοί αξιωματούχοι συνδέουν το συγκεκριμένο σενάριο με την ουκρανική επιχείρηση Spiderweb.

Στην επιχείρηση αυτή, η Ουκρανία χρησιμοποίησε drones τα οποία είχαν μεταφερθεί κρυμμένα μέσα σε φορτηγά στο ρωσικό έδαφος και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν εναντίον ρωσικών στρατιωτικών αεροδρομίων.

Με βάση αυτή τη λογική, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ρωσία θα μπορούσε θεωρητικά να επιχειρήσει μια αντίστοιχη μέθοδο, αξιοποιώντας αυτή τη φορά εμπορικά πλοία ως μέσο μεταφοράς.

Το Gerbera έχει ήδη εντοπιστεί σε ευρωπαϊκό έδαφος. Όπως αναφέρει ότι πρόσφατα ανακτήθηκε κοντά στις πολωνικές ακτές ένα Gerbera-2, το οποίο έφερε κεφαλή θραυσμάτων και περίπου τέσσερα κιλά εκρηκτικής ύλης.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, πάντως, δεν αποδίδεται σε εκτόξευση από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, εκτιμάται ότι το drone είχε εισέλθει στην περιοχή από την κατεύθυνση του Καλίνινγκραντ μέσω Λιθουανίας.

Αυξημένη ανησυχία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Το σενάριο εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση στην Ευρώπη για τις λεγόμενες υβριδικές επιχειρήσεις, από κυβερνοεπιθέσεις και δολιοφθορές έως επιχειρήσεις επιρροής και περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, μια περιορισμένη επίθεση θα μπορούσε να επιδιώκει όχι μόνο την πρόκληση άμεσης ζημιάς, αλλά και την άσκηση πίεσης στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την κοινή γνώμη, καθώς και τη δημιουργία διαφωνιών στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.

Η Πολωνία φέρεται επίσης να έχει λάβει αντίστοιχες πληροφορίες. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έχει προειδοποιήσει δημόσια για τον κίνδυνο ρωσικών επιθέσεων με drones ή πυραύλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Kęstutis Budrys έχει δηλώσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει να αποκρύψει μια τέτοια ενέργεια και ότι το ζητούμενο είναι η αποτροπή μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση ότι η Ρωσία έχει αποφασίσει ή υλοποιεί σχέδιο επίθεσης με drones που θα εκτοξεύονται από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο TikTok: Επαναφέρει τη συζήτηση για την ποινική ευθύνη των υπουργών

12:52ANNOUNCEMENTS

MagentaTV: Νέα σεζόν με κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, νέες πρωτότυπες παραγωγές, blockbusters και πολυαναμενόμενες σειρές

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο Ιατρικός Σύλλογος παρεμβαίνει με υποστήριξη της κατηγορίας - «Παράνομα τα μηχανήματα, μας είπε ψέματα η Γάκα»»

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, λέει η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ

12:40ΕΘΝΙΚΑ

Νέες προκλήσεις της Τουρκίας σε Αθήνα και Λευκωσία: Στο στόχαστρο Αιγαίο, καλώδιο και εξοπλισμοί

12:37ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην Αλβανία: Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών φέρεται να έδινε κρατικά μυστικά στη μαφία

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

12:30ΥΓΕΙΑ

Τεστ αίματος ανιχνεύει 17 είδη καρκίνου – Ποια η ακρίβειά του

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Αμερικανοί 50-64 ετών το ρίχνουν στο ποτό

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass και Evros Pass 2026: Έως €250 για διακοπές σε Θεσσαλία και Έβρο – Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις, ποιοι οι δικαιούχοι

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο ακτιβιστής Danny Tommo - Είχε βυθίσει λέμβο παράνομων μεταναστών ανοιχτά της Βρετανίας

12:01WHAT THE FACT

Γιώργος Μαζωνάκης: Φαρμακείο στο Αγρίνιο εφημερεύει με «Όσο Ζω Μαζώ»

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλίσια Κις: Έκλεισε το Vogue World Milan στο πιάνο με το «I Feel Love» της Donna Summer και έγινε viral

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε οι πληρωμές – Όλες οι ημερομηνίες

11:44ANNOUNCEMENTS

Η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 έφτασε στην Ελλάδα

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα - Εκκενώνεται το κτίριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινότητα της Γάκα στον Κορυδαλλό: Μαζωνάκης στη διαπασών, το πιστολάκι μαλλιών, η «καμένη γη» που άφησε πίσω η Μουρτζούκου και η παιδοβιάστρια «συγκάτοικος»

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 13χρονο για κατ' εξακολούθηση βιασμό συνομήλικής συμμαθήτριάς του

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass και Evros Pass 2026: Έως €250 για διακοπές σε Θεσσαλία και Έβρο – Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις, ποιοι οι δικαιούχοι

11:40ΚΟΣΜΟΣ

El Mundo: Η CIA προειδοποιεί για ρωσική επίθεση με drone εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας - Το σενάριο με τα Gerbera

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

12:37ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην Αλβανία: Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών φέρεται να έδινε κρατικά μυστικά στη μαφία

10:16LIFESTYLE

«Δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα έξω» - Η Κάρα Ντελεβίν έκανε κατακόρυφο με ανοιχτά πόδια και άφησε άφωνο τον Τζίμι Φάλον

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

10:00ΥΓΕΙΑ

Άνοδος των εγκεφαλικών σε νέους 20-54 ετών: Ποια σημάδια πρέπει να αναγνωρίζετε

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα - Εκκενώνεται το κτίριο

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε οι πληρωμές – Όλες οι ημερομηνίες

11:35LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Ριφιφί» και «Φόνοι στο Καμπαναριό» οδήγησαν την κούρσα στη βραδινή ζώνη

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Συνελήφθη η μητέρα 3χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε πόρτα αυτοκινήτου

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνητή νοημοσύνη: AI agent της OpenAI παραβίασε για πρώτη φορά κρίσιμη κυβερνητική ιστοσελίδα στην Αυστραλία

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ