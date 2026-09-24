Το σωστό PC setup κρύβεται στις λεπτομέρειες

Σε ένα σύστημα μετράει κάθε λεπτομέρεια, άλλωστε μια αλυσίδα είναι όσο ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της. Αν έχεις στήσει ένα δυνατό PC για παιχνίδια αλλά έχεις αμελήσει τα σωστά περιφερειακά δεν θα εκμεταλλευτείς ποτέ πλήρως τον υπολογιστή σου. Ο ήχος και το ποντίκι υπολογιστή είναι εξίσου σημαντικά. Ακόμα και το πληκτρολόγιο υπολογιστή είναι κάτι που πρέπει να διαλέξεις με προσοχή είτε είσαι gamer είτε απαιτητικός χρήστης. Τα σωστά περιφερειακά κάνουν την χρήση του υπολογιστή σου άνετη, αποδοτική και ξεκούραστη!

Steelseries Mouse Aerox 5 Wireless

Το SteelSeries Aerox 5 είναι το ταχύτατο ποντίκι πουχρειάζεσαι! Με απόλυτα ελαφρύ σχεδιασμό, είναι μόλις 66 γραμμάρια, Quantum 2.0 Wireless που υποστηρίζει σύνδεση 2.4Ghz και Bluetooth, εννέα προγραμματιζόμενα πλήκτρα, φωτισμό Prism Sync, αποσπώμενο καλώδιο USB-C και προστασία από νερό και σκόνη, πάει παντού! Με ειδικά κατασκευασμένο υλικό ολίσθησης, αισθητήρα TrueMove AIR Optical Gaming Sensor που πιάνει τις κινήσεις με ακρίβεια 1 προς 1, ετοιμάσου για την νίκη. Οι μακροεντολές που χρειάζεσαι είναι κυριολεκτικά στις άκρες των δακτύλων σου. Με πληθώρα πλευρικών κουμπιών και το flick-switch, όποιο παιχνίδι και αν παίζεις, μπορείς να ρυθμίσεις τις συντομεύσεις που σε βολεύουν για να έχεις πάντα το πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό. Η ολοκαίνουρια τεχνολογία Quantum 2.0 Wireless εκπέμπει δεδομένα σε εκπληκτικές ταχύτητες ενώ εγγυάται σταθερότερη και πιο αποδοτική σύνδεση από ποτέ. Μπορεί να συνδεθεί με 2.4Ghz ασύρματό αλλά και με Bluetooth®. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείς να συνδέεσαι στον υπολογιστή σου αλλά και σε άλλες συσκευές. Τέλος ο TrueMove Air είναι ο ειδικά παραμετροποιημένος αισθητήρας που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την PixArt σου προσφέρει 1-to-1 tracking.

2. Corsair Πληκτρολόγιο Galleon 100 SD RGB PBT

Το GALLEON 100 SD της CORSAIR ενσωματώνει την εμβληματική τεχνολογία Stream Deck σε ένα μηχανικό πληκτρολόγιο υψηλών επιδόσεων, προσφέροντάς σου ακριβή έλεγχο ολόκληρου του gaming setup σου σε πραγματικό χρόνο, από μία μόνο συσκευή. Σου προσφέρει άμεση πρόσβαση, one-touch access, σε εντολές εντός του παιχνιδιού με ένα μόνο άγγιγμα. Από καθημερινές κινήσεις μέχρι σύνθετα combos, το GALLEON 100 SD τα διαχειρίζεται όλα! Όταν τα χιλιοστά του δευτερολέπτου έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, αυτό το πληκτρολόγιο σου δίνει το πλεονέκτημα με απαράμιλλη απόδοση gaming. Απόλαυσε εκτέλεση χωρίς καθυστερήσεις (zero-lag) και αστραπιαίες αντιδράσεις, αποκτώντας το προβάδισμα που απαιτείται για να κυριαρχήσεις σε κάθε κρίσιμο αγώνα. Διασφάλισε το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα χάρη στο hyper-polling των 8.000Hz και το FlashTap SOCD για εξαιρετικά άμεση απόκριση και προηγμένες τεχνικές κίνησης. Οι γραμμικοί διακόπτες CORSAIR MLX Pulse παρέχουν ομαλή ενεργοποίηση χωρίς ταλαντεύσεις. Μπορείς επίσης να τους αντικαταστήσεις εύκολα (hot-swap) με συμβατούς διακόπτες 3-pin και 5-pin.

3. Ηχεία 2.1 Edifier S360DB

Ο σωστός ήχος είναι σημαντικός τόσο για παιχνίδια όσο και για διασκέδαση. Είτε θες να ακούσεις σωστά μουσική είτε να απολαμβάνεις ταινίες το σωστό σετ ηχείων είναι σημαντικό! Τα S361DB διαθέτουν δικό τους ενισχυτή υψηλής ποιότητας ο οποίος βοηθάει τα ηχεία στο να αποδώσουν τα μέγιστα, ενώ η ψηφιακή επεξεργασία ήχου επιτρέπει να έχεις καθαρό ήχο και εναρμόνιση της έντασης. Ταυτόχρονα, το Dynamic Range control ενισχύει τους χαμηλούς ήχους και χαμηλώνει τους υπερβολικά δυνατούς ώστε να αποφευχθεί το «μπούκωμα» και κάνει τον ήχο πολύ πιο ευχάριστο. Το σώμα των ηχείων είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο, ξύλο και βινύλιο και είναι σχεδιασμένο ώστε να μειώνει το συγχρονισμό και να αυξάνει την απόδοση των ηχείων ενώ σου προσφέρει κλασσικό στυλ. Το μεγάλο Subwoofer οκτώ ιντσών προφέρει μπάσο που δίνει βάθος στον ήχο, κάνοντάς τον πιο ευχάριστο, ενώ το planar tweeter που κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την Fostex προσφέρουν μοναδική ποιότητα υψηλών συχνοτήτων. Οι μεσαίες συχνότητες γίνονται πιο ζωντανές με τους οδηγούς της γερμανικής KIPPEL, και δίνουν μοναδικό εύρος στον ήχο σου.

4. Insta360 Webcam 4K Link 2 - Axis Gimbal Edition

Στην εποχή των βίντεο κλήσεων και της παραγωγής περιεχομένου η σωστή web cam κάνει όλη τη διαφορά! Ανακάλυψε το Insta360 Link 2, τη νέα γενιά webcam που φέρνει την υπεροχή της 4K ανάλυσης και επαγγελματικού ήχου στο γραφείο σου. Με αισθητήρα 1/2", HDR τεχνολογία και φυσικό bokeh, το Link 2 σου προσφέρει ξεκάθαρη εικόνα και αληθινά χρώματα σε κάθε συνάντηση. Εξοπλισμένο με AI ακύρωση θορύβου και αυτόματη παρακολούθηση, παραμένεις πάντα στο κέντρο της προσοχής. Με την προηγμένη HDR τεχνολογία, διατηρείς τις λεπτομέρειες στις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές, προσφέροντας αληθινή αναπαράσταση του περιβάλλοντος.

5. Logitech Ποντίκι MX Ergo Ασύρματο

Το ποντίκι δεν είναι σημαντικό μόνο για το gaming, η σωστή εργονομία είναι σημαντική για την υγεία σου. Το λάθος ποντίκι είναι η βασική αιτία για ενοχλήσεις στον καρπό. Μια διαφορετική πρόταση είναι η χρήση trackball, ειδικά αν ο καρπός σου έχει ευαισθησία. Το πιο προηγμένο trackball της Logitech έχει σχεδιαστεί για τους λάτρεις των trackball και όσους αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για ποντίκια και touchpad. Μειώνει τη μυϊκή καταπόνηση κατά 20% σε σχέση με ένα συμβατικό ποντίκι. Το MX ERGO διαθέτει μια μοναδική ρυθμιζόμενη άρθρωση για εξατομικευμένη άνεση και την πιο πρόσφατη τεχνολογία παρακολούθησης, κύλισης και διαχείρισης ενέργειας. Ολοκληρώνεις κάθε εργασία σου γρηγορότερα εκμεταλλευόμενος τις συντομεύσεις γρήγορης πρόσβασης. Ο τροχός κύλισης ακριβείας που ενσωματώνει το MX ERGO υποστηρίζει την οριζόντια κύλιση ενώ λειτουργεί και ως μεσαίο κουμπί.

6. D-Link Type C Hub 8-in-1

Με κατασκευή από αλουμίνιο και καλώδιο μήκους 15cm, το D-Link 8‑in‑1 USB‑C Hub είναι το απαραίτητο αξεσουάρ για να αυξήσεις τις θύρες του υπολογιστή σου! Πρόσθεσε αμέσως μια δεύτερη οθόνη, μια συσκευή ανάγνωσης καρτών Dual-Slot (SD / microSD / SDHC / SDXC), τρεις θύρες USB 3.0 (5 Gbps) με μία εκ των οποίων Quick Charge, καθώς και μία επιπλέον θύρα USB‑C (Thunderbolt 3 με Power Delivery έως 100W), συνδέοντάς το απλά σε μία ελεύθερη θύρα USB‑C του υπολογιστή σου. Τέλος σου προσφέρει μία θύρα δικτύου Gigabit Ethernet (1Gbps) και μία έξοδο HDMI για την σύνδεση εξωτερικής οθόνης με ανάλυση 720p/1080p αλλά και 4K!