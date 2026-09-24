Συνελήφθη ο ακτιβιστής Danny Tommo - Είχε βυθίσει λέμβο παράνομων μεταναστών ανοιχτά της Βρετανίας

Snapshot Ο ακροδεξιός Danny Tommo συνελήφθη για καταστροφή φουσκωτού σκάφους μεταναστών στη Μάγχη, ενώ πάνω σε αυτό βρισκόταν μέλος διασωστικού πληρώματος.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πρόκληση φθορών, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπους και πλοία, με βάση νόμους περί ναυτιλιακής ασφάλειας.

Την ίδια ημέρα έγιναν συλλήψεις ατόμων σε διαδηλώσεις στο Gosport, όπου διαμαρτύρονταν για την άφιξη μεταναστών, με κατηγορίες για επιθέσεις σε εργαζόμενους υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το φουσκωτό με τους μετανάστες κατέπλευσε τελικά στο Dover, ενώ οι διαδρομές των διακινητών μικρών σκαφών φαίνεται να αλλάζουν και οι βρετανικές αρχές προσαρμόζουν τα σχέδιά τους.

Η βρετανική κυβέρνηση σημειώνει μείωση 46% στις αφίξεις μεταναστών μέσω Μάγχης φέτος, αλλά παραδέχεται ότι δεν είναι δυνατόν να αναχαιτίζονται όλες οι αφίξεις μικρών σκαφών. Snapshot powered by AI

Ο ακτιβιστής Danny Tommo συνελήφθη χθες το βράδυ στη Μεγάλη Βρετανία, αφού βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να σκίζει, όπως φαίνεται, με μαχαίρι την πλευρά ενός φουσκωτού σκάφους, ενώ πάνω σε αυτό βρισκόταν ακόμη μέλος διασωστικού πληρώματος.

Ο 37χρονος, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Daniel Thomas, συνελήφθη σε πρατήριο καυσίμων ως ύποπτος για καταστροφή πλοίων ή σταθερών εγκαταστάσεων ή για πρόκληση κινδύνου στην ασφάλειά τους.

Ο Tommo συνελήφθη επίσης ως ύποπτος για πρόκληση φθορών σε περιουσία, πρόκληση φθορών με πρόθεση να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή, καθώς και για συμπεριφορά που έθεσε σε κίνδυνο πλοία, κατασκευές ή ανθρώπους.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο Tommo στο YouTube, καθώς και ο συνεργάτης του Tommy Robinson στο X, από άγνωστη τοποθεσία, ο Tommo ακούγεται να ζητά να «πει αντίο στα παιδιά του».

🚨Danny Tommo has just stabbed an inflatable migrant boat in the English Channel with a member of a French rescue team on it.



He’s out of control and needs arresting. pic.twitter.com/VH3Q7PhlF7 — Wokerati Marty (@WokeratiMarty) September 22, 2026

Στη συνέχεια, ένας αστυνομικός τού λέει να «βγει από το αυτοκίνητο» και του εξηγεί ότι συλλαμβάνεται, ενώ μια γυναίκα που βρίσκεται εκτός πλάνου ακούγεται να λέει: «Οι κάμερες γράφουν, άσε το τηλέφωνο».

Η σύλληψη έγινε μετά το περιστατικό κατά το οποίο ο Tommo φέρεται να φώναξε «προδότες», αφού χρησιμοποίησε μαχαίρι για να κόψει την πλευρά του σκάφους που είχαν χρησιμοποιήσει διακινητές για τη μεταφορά μεταναστών στη Μάγχη.

Ο Tommo εμφανίζεται σε πλάνα που ανάρτησε στο YouTube να κόβει και να χτυπά με μαχαίρι το φουσκωτό, αφού μέλος του πληρώματος είχε επιβιβαστεί σε αυτό, προκειμένου, όπως φαίνεται, να το μεταφέρει πίσω στη Γαλλία την Τρίτη.

Εκατοντάδες ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια στο Gosport αργότερα την ίδια ημέρα, αφού ο Tommo είχε βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του να βγαίνει στη θάλασσα, επιχειρώντας να αναχαιτίσει ένα φουσκωτό που μετέφερε δεκάδες μετανάστες.

Χθες το βράδυ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Tommo και τόσο ο ίδιος όσο και ο Robinson ανάρτησαν ένα βίντεο διάρκειας 55 δευτερολέπτων από το περιστατικό, περίπου στις 22:30. Το βίντεο έχει έκτοτε προβληθεί 350.000 φορές.

Το βίντεο ξεκινά με τον Tommo – ο οποίος δεν εμφανίζεται στην κάμερα – να λέει: «Ναι, εντάξει, εντάξει, αν μπορούσα απλώς να μιλήσω για λίγο στα παιδιά μου, θα προσπαθήσω να τους πω αντίο πρώτα».

Ένας αστυνομικός τού λέει: «Βγείτε από το αυτοκίνητο, παρακαλώ, κύριε, εντάξει; Αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι εμπλακήκατε σε πρόκληση φθορών».

Ο Tommo απαντά: «Ναι, ναι, μπορώ απλώς... δώστε μου το τηλέφωνό μου. Θέλω να είναι ανοιχτό, παρακαλώ».

Μια άγνωστη γυναίκα προσθέτει: «Οι κάμερες γράφουν, άσε το τηλέφωνο».

Ο αστυνομικός συνεχίζει: «Σε αυτό το σημείο, συλλαμβάνεστε. Δεν είστε υποχρεωμένος να πείτε τίποτα, αλλά μπορεί να βλάψει την υπεράσπισή σας...».

Ο Tommo απαντά: «Καταλαβαίνω».

Ο αστυνομικός προσθέτει: «Οι πληροφορίες που μου έχουν δοθεί είναι ότι έχετε εμπλακεί σε πρόκληση φθορών, η οποία έθεσε απερίσκεπτα σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου, εντάξει;»

Ο Tommo τον διακόπτει, λέγοντας: «Μπορώ απλώς... ναι, το καταλαβαίνω...».

BREAKING: Danny Tommo has just been arrested for "criminal damage" and "recklessly endangering someone's life", in relation to him try to stop the invasion of our country! pic.twitter.com/iT0PDNxgp1 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 23, 2026

Και ο αστυνομικός λέει: «Θα σας δώσω όλες τις πληροφορίες για την ώρα, την ημερομηνία και όλα τα υπόλοιπα...».

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Hampshire και του Isle of Wight δήλωσε σήμερα: «Ένας άνδρας συνελήφθη μετά την πρόκληση ζημιών σε σκάφος, στο οποίο επέβαινε μέλος υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης, στη Μάγχη. Λάβαμε αναφορά για το περιστατικό το βράδυ της Τρίτης. Χθες το βράδυ, ένας 37χρονος άνδρας, χωρίς σταθερή κατοικία, συνελήφθη ως ύποπτος για καταστροφή πλοίων ή σταθερών εγκαταστάσεων ή πρόκληση κινδύνου στην ασφάλειά τους, βάσει του άρθρου 11 του Νόμου περί Αεροπορικής και Ναυτιλιακής Ασφάλειας του 1990, για πρόκληση φθορών, για πρόκληση φθορών με πρόθεση να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή και για συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο πλοία, κατασκευές ή ανθρώπους, βάσει του άρθρου 58 του Νόμου περί Εμπορικής Ναυτιλίας του 1995. Παραμένει υπό κράτηση αυτή τη στιγμή».

Σε σημερινή ανάρτησή του στο X, ο Robinson είπε: «Ο Danny Tommo βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα κρατητήρια και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες. Χρειάζεται τη βοήθειά μας, χρειάζεται τη βοήθειά σας. Ο Danny με πήρε τηλέφωνο όταν τον ακολουθούσε η αστυνομία, λέγοντας "τι κάνω, τι θα κάνω;" Ξέρω, επειδή έχω βρεθεί και εγώ σε αυτή την κατάσταση, ότι θα φοβάται, θα ανησυχεί, θα αγωνιά για τα παιδιά του και τη γυναίκα του, τη μητέρα των παιδιών του. Θα ανησυχεί για την οικογένειά του. Θα ανησυχεί για το διάστημα που θα μείνει μακριά, επειδή ο Danny είναι ο μοναδικός που στηρίζει οικονομικά την οικογένειά του. Οπότε υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή».

Ο Robinson είπε ότι τηλεφωνικά ενημέρωσε τον Tommo πως χρειάζεται βοήθεια από τον Καναδό πολιτικό ακτιβιστή Ezra Levant, ο οποίος στο παρελθόν είχε στηρίξει και τις δικές του δικαστικές μάχες.

Ο Robinson, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Stephen Yaxley-Lennon, πρόσθεσε ότι τηλεφώνησε στον Levant χθες το βράδυ και εκείνος επιβεβαίωσε ότι θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση της νομικής εκπροσώπησης του Tommo.

Ο Robinson είπε επίσης: «Ο Danny δεν μαχαίρωσε αυτό το σκάφος για τον εαυτό του. Το έκανε για όλους εμάς. Και μπορεί να το έκανε παρορμητικά, μπορεί να ήταν λάθος αυτό που έκανε, αλλά οδηγήθηκε σε αυτό.Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οδηγούνται σε τέτοιες πράξεις από τις αποτυχίες της κυβέρνησης, από το χάος που έχουν δημιουργήσει στη χώρα μας».

Έξι συλλήψεις

Ξεχωριστά, η Αστυνομία του Hampshire και του Isle of Wight ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι τρία άτομα κατηγορήθηκαν μετά τη συγκέντρωσή τους στη μαρίνα, όπου πίστευαν ότι επρόκειτο να φτάσει το σκάφος με τους επιβάτες.

Συνολικά έξι άνθρωποι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της βραδιάς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η 32χρονη Shannon Dodds, από το Gosport, κατηγορείται για δύο επιθέσεις με χτυπήματα σε εργαζόμενο υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης. Παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Ειρηνοδικών του Portsmouth.

Η 31χρονη Sally Pearson, επίσης από το Gosport, κατηγορείται για επίθεση με χτυπήματα σε εργαζόμενο υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης και για αδίκημα δημόσιας τάξης με ρατσιστική επιβάρυνση. Και εκείνη παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Ειρηνοδικών του Portsmouth.

Ο 33χρονος Toby Matthews, από το Gosport, κατηγορείται για κοινή επίθεση σε εργαζόμενο υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου Ειρηνοδικών του Portsmouth στις 9 Νοεμβρίου.

Ένας 19χρονος άνδρας και ένας 36χρονος άνδρας από το Salisbury, οι οποίοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διακεκριμένη παραβίαση ξένης ιδιοκτησίας, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έως τις 22 Δεκεμβρίου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Ένας 67χρονος άνδρας από το Gosport έλαβε διοικητικό πρόστιμο για οδήγηση χωρίς τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια.

Συνελήφθη επίσης ως ύποπτος για επίθεση σε εργαζόμενο υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έως τις 22 Δεκεμβρίου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, πρόσθεσε η αστυνομία.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές στο Gosport φορούσαν μαύρα ρούχα και κάλυπταν τα πρόσωπά τους, ενώ φώναζαν «στείλτε τους πίσω», θεωρώντας λανθασμένα ότι το σκάφος θα κατευθυνόταν προς τις ακτές του Hampshire.

Στην πραγματικότητα, το σκάφος έδεσε στο Dover του Kent, περίπου στις 00:30 χθες, αφού οι 51 μετανάστες που επέβαιναν σε αυτό φέρεται να αρνήθηκαν τη βοήθεια γαλλικού πλοίου και πέρασαν 33 ώρες στη θάλασσα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε χθες το πρωί στο X, ο Tommo χαρακτήρισε τις τελευταίες αφίξεις μεταναστών «θλιβερή ημέρα για τη χώρα», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η πίεση των διαδηλωτών «λειτούργησε σε κάποιο βαθμό», επειδή εμπόδισε τις αφίξεις στο Gosport.

Το φουσκωτό σκάφος με τους μετανάστες αναχώρησε από τις ακτές της Νορμανδίας τη Δευτέρα και παρακολουθούνταν από σκάφος της γαλλικής ακτοφυλακής, με τις αρχές να δηλώνουν ότι οι επιβαίνοντες αρνήθηκαν τη βοήθεια, καθώς ήταν «αποφασισμένοι να αναλάβουν κάθε κίνδυνο προκειμένου να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Βρετανικά διασωστικά σκάφη στάλθηκαν για να παραλάβουν τους επιβάτες την Τρίτη και η Υπηρεσία Ναυτιλίας και Ακτοφυλακής του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρονταν στη Διοίκηση Ασφάλειας Συνόρων.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε: «Η Διοίκηση Ασφάλειας Συνόρων εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για την προστασία των συνόρων μας και θα συνεχίσει να κρατά, να ελέγχει και να επεξεργάζεται κάθε άφιξη με μικρό σκάφος».

Υπήρχε η εκτίμηση ότι οι μετανάστες θα μεταφέρονταν στο Gosport, με τη βουλευτή της περιοχής, Dame Caroline Dinenage, να δηλώνει ότι το υπουργείο Εσωτερικών την είχε ενημερώσει πως ήταν «όλο και πιο πιθανό ένα μικρό σκάφος να χρειαστεί να αποβιβαστεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες».

Ωστόσο, το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες κατευθύνθηκε ανατολικά και αργότερα έφτασε στο Dover, όπου οι μετανάστες εθεάθησαν να αποβιβάζονται φορώντας πορτοκαλί σωσίβια και κρατώντας προσωπικά αντικείμενα.

Περίπου δώδεκα διαδηλωτές εντοπίστηκαν στην περιοχή, ενώ η τοπική αστυνομία είχε αποκλείσει έναν κοντινό δρόμο.

Οι νέες διαδρομές των διακινητών

Οι διαδρομές που χρησιμοποιούν οι διακινητές μικρών σκαφών φαίνεται να αλλάζουν και οι βρετανικές αρχές εκτιμάται ότι έχουν σχέδια για τη διαχείριση αφίξεων μικρών σκαφών σε σημεία της ακτογραμμής δυτικότερα από το Kent.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένα φουσκωτό σκάφος αντιμετωπίστηκε από διασωστικά σκάφη του Isle of Wight, αφού είχε αναχωρήσει από την περιοχή του Cherbourg, προκαλώντας διαδηλώσεις στο Portsmouth. Εκτιμάται ότι πραγματοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα ταξίδια μικρού σκάφους στη Μάγχη.

Αντίστοιχα, οι αναχωρήσεις από τόσο δυτικό σημείο της Γαλλίας όσο η Νορμανδία είναι σπάνιες.

Δύο ακόμη σκάφη με μετανάστες κατάφεραν επίσης να αποβιβάσουν ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να εντοπιστούν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ήταν η πρώτη φορά εδώ και έναν χρόνο που σημειώθηκαν αποβιβάσεις χωρίς συνοδεία και η πρώτη φορά από την έναρξη του 2023.

Οι χιλιάδες μετανάστες που διασχίζουν τη Μάγχη συνήθως μεταφέρονται στην ακτή από τη Διοίκηση Ασφάλειας Συνόρων ή από σκάφη της RNLI.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 21 άνθρωποι που έφτασαν την Τρίτη τέθηκαν υπό κράτηση.

Η υπουργός Παιδείας Lucy Powell δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι δυνατό να αναχαιτίζονται όλα τα σκάφη που μεταφέρουν μετανάστες.

Μιλώντας στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4, η Powell χαρακτήρισε την κατάσταση «μη αποδεκτή», επέμεινε όμως ότι «η συνολική εικόνα βελτιώνεται».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι ντροπιαστικό το γεγονός ότι τα σκάφη φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υπουργός απάντησε: «Δεν μπορείτε να σταματάτε τα πάντα, όλη την ώρα.Φυσικά και αποτελεί ανησυχία. Γι' αυτό και η υπουργός Εσωτερικών ζήτησε και διέταξε αυτή την επείγουσα επανεξέταση, επειδή αυτό δεν είναι κάτι που θέλουμε να βλέπουμε. Δεν είναι αποδεκτό. Αλλά η συνολική εικόνα βελτιώνεται. Είναι δύσκολη και απαιτητική δουλειά που απαιτεί συνεχή, συνεχή προσπάθεια από τις συνοριακές δυνάμεις μας, τις υπηρεσίες ασφαλείας, την αστυνομία, καθώς και συνεργασία με τη Γαλλία και άλλες χώρες. Πρόκειται για ένα τεράστιο και πολύ δύσκολο εγχείρημα, το οποίο τώρα αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Όμως, φυσικά, όπου εξακολουθούν να προκύπτουν προβλήματα, πρέπει οπωσδήποτε να τα αντιμετωπίζουμε».

Η γαλλική αστυνομία ερευνά επίσης εάν ο θάνατος ενός άνδρα, το πτώμα του οποίου βρέθηκε χθες σε παραλία της βόρειας Γαλλίας, συνδέεται με διέλευση της Μάγχης.

Περίπου 17.480 μετανάστες έχουν φτάσει μέχρι στιγμής φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού διέσχισαν τη Μάγχη με σκάφη, μεταξύ των οποίων 5.011 από τότε που ο Andy Burnham έγινε πρωθυπουργός.

Ο συνολικός αριθμός για το 2026 είναι μειωμένος κατά 46% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό σημείο πέρυσι.