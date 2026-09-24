Τεστ αίματος ανιχνεύει 17 είδη καρκίνου – Ποια η ακρίβειά του

Εξέταση αίματος για πολλαπλούς τύπους καρκίνου: Ποσοστά ανίχνευσης, ακρίβεια και περιορισμοί.

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Τεστ αίματος ανιχνεύει 17 είδη καρκίνου – Ποια η ακρίβειά του
ΥΓΕΙΑ
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Μια νέα εξέταση αίματος, σχεδιασμένη για τον προληπτικό έλεγχο πολλαπλών μορφών καρκίνου, εντόπισε ενδείξεις που συνδέονται με 17 ευρείες κατηγορίες καρκίνου, στο πλαίσιο μεγάλης μελέτης σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν έναν πιθανό τρόπο εντοπισμού ορισμένων μορφών καρκίνου χωρίς τη χρήση των καθιερωμένων εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου. Ωστόσο, ένα θετικό αποτέλεσμα δεν αποτελεί διάγνωση, ενώ παραμένει ασαφές εάν η ευρεία εφαρμογή της νέας μεθόδου εξέτασης σώζει ζωές.

Πώς λειτουργεί το νέο τεστ αίματος για την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνων;

Η εξέταση Galleri αναζητά ιδιαίτερα χημικά πρότυπα σε μικροσκοπικά θραύσματα DNA που κυκλοφορούν στο αίμα.

Όταν εντοπίζει μια πιθανή ένδειξη καρκίνου, προβλέπει την πιθανή προέλευση της ένδειξης αυτής, βοηθώντας τους γιατρούς να επιλέξουν τις κατάλληλες περαιτέρω εξετάσεις.

Τι έδειξε η νέα μελέτη;

Στην μελέτη PATHFINDER 2 που διεξήχθη στις ΗΠΑ, οι ερευνητές συμπεριέλαβαν 35.878 ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω, στους οποίους δεν υπήρχε υποψία καρκίνου. Από τα 32.007 άτομα που περιλήφθηκαν στην ανάλυση απόδοσης διάρκειας 12 μηνών, 287 είχαν θετικό αποτέλεσμα και σε 173 επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια η ύπαρξη καρκίνου.

  • Περίπου 6 στα 10 θετικά αποτελέσματα αντιστοιχούσαν σε τελική διάγνωση καρκίνου, ενώ τα υπόλοιπα 114 ταξινομήθηκαν ως ψευδώς θετικά.
  • Τα επιβεβαιωμένα περιστατικά αφορούσαν 17 ευρείες κατηγορίες καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων των ωοθηκών, του πνεύμονα, του μαστού και του παχέος εντέρου.
  • Σχεδόν το 73% (126 από τα 173 περιστατικά) αφορούσε τύπους καρκίνου για τους οποίους δεν συνιστάται έντονα ο προληπτικός έλεγχος βάσει των αμερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών.
  • Μεταξύ των 151 ατόμων με νεοδιαγνωσθέντα πρωτοπαθή καρκίνο, που εντοπίστηκε μέσω της εξέτασης, το 53% βρισκόταν στο στάδιο Ι ή ΙΙ της νόσου. Τα ευρήματα αυτά δεν υποδηλώνουν εξίσου καλή ικανότητα ανίχνευσης για κάθε τύπο καρκίνου.

Πόσο ακριβές ήταν το τεστ και ποιες περιπτώσεις δεν εντόπισε;

Η εξέταση υπέδειξε σωστά μία από τις δύο πιθανότερες εντοπίσεις του καρκίνου στο 91,3% των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων. Η ειδικότητά της ήταν 99,64%, επομένως οι ψευδείς συναγερμοί ήταν σπάνιοι σε άτομα χωρίς καρκίνο.

Ωστόσο, εντόπισε μόνο το 39,3% των καρκίνων που διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Άλλοι 267 συμμετέχοντες έλαβαν αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης, αλλά στη συνέχεια διαγνώστηκαν με καρκίνο. Επομένως, ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη καρκίνου.

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Η έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου βελτιώνει την επιβίωση;

Αυτό παραμένει αναπόδεικτο από τη συγκεκριμένη έρευνα.

Η μελέτη PATHFINDER 2 πράγματι ενισχύει προηγούμενα στοιχεία που δείχνουν ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος για πολλαπλούς τύπους καρκίνου μπορεί να εντοπίσει ενδείξεις καρκίνου και να καθοδηγήσει τη διαγνωστική διερεύνηση. Ωστόσο, δεν περιλάμβανε ομάδα σύγκρισης, που να υποβάλλεται μόνο στον καθιερωμένο προσυμπτωματικό έλεγχο, επομένως δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί εάν η προσθήκη της εξέτασης μειώνει τα περιστατικά προχωρημένου καρκίνου ή τους θανάτους από καρκίνο. Επίσης, η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία του νέου τεστ.

Σε μια ξεχωριστή τυχαιοποιημένη δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 142.000 ενήλικες, η προσθήκη της εξέτασης αίματος δεν μείωσε σημαντικά τις διαγνώσεις καρκίνου σταδίου III ή IV για 12 προκαθορισμένους τύπους καρκίνου. Παρατηρήθηκαν λιγότερα περιστατικά καρκίνου σταδίου IV ως δευτερεύον εύρημα, αλλά απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση, για να διαπιστωθεί εάν οι ασθενείς ζουν περισσότερο ή αντιμετωπίζουν λιγότερες επιβλαβείς συνέπειες.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι συμβαίνει μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα;

Ο γιατρός ενδέχεται να συστήσει απεικονιστικές εξετάσεις, στοχευμένες εξετάσεις ή βιοψία, ανάλογα με τον πιθανό καρκίνο. Το καθαυτό τεστ αίματος δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση και μερικές φορές οι πρόσθετες εξετάσεις δεν εντοπίζουν καρκίνο.

Μπορεί να αντικαταστήσει την μαστογραφία ή την κολονοσκόπηση;

Όχι. Δεν εντοπίζει ορισμένους τύπους καρκίνου που ανιχνεύονται με τις καθιερωμένες μεθόδους ελέγχου. Συνεχίστε να υποβάλλεστε στους συνιστώμενους ελέγχους για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου ή του πνεύμονα, ανάλογα με την ηλικία και τον ατομικό σας κίνδυνο.

Ισχύουν αυτά τα ευρήματα για άτομα κάτω των 50 ετών;

Όχι απαραίτητα. Στην μελέτη PATHFINDER 2 συμμετείχαν ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι τα ποσοστά ανίχνευσης ισχύουν και για νεότερους ανθρώπους, καθώς ο βασικός κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου διαφέρει σε αυτές τις ηλικίες.

Συμπέρασμα

Νέο τεστ αίματος ανίχνευσε ένα ευρύ φάσμα καρκίνων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων χωρίς επιλογές τακτικού ελέγχου. Το κατά πόσον η χρήση του παράλληλα με τον καθιερωμένο έλεγχο βελτιώνει τα αποτελέσματα για την υγεία παραμένει αβέβαιο.

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