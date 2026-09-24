Κως: Συνελήφθη η μητέρα 3χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε πόρτα αυτοκινήτου

Snapshot Ένα 3χρονο παιδί στην Κω τραυματίστηκε σοβαρά όταν το κεφάλι του εγκλωβίστηκε στην πόρτα αυτοκινήτου.

Το παιδί βρέθηκε αναίσθητο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο εκτός Κω.

Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οι αρχές ερευνούν πώς το παιδί κατάφερε να βγει μόνο του από το σπίτι και να φτάσει στο αυτοκίνητο.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Κω μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός 3χρονου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», το παιδί φέρεται να βγήκε χωρίς να γίνει αντιληπτό από το σπίτι και να κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο της μητέρας του, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το κεφάλι του 3χρονου εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο τζάμι και το μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας του οχήματος. Από την πίεση που ασκήθηκε, το παιδί φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες και το παιδί μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομειακή μονάδα εκτός Κω, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Οι αστυνομικές αρχές διερεύνησαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του εκτός της κατοικίας και στη συνέχεια μέσα στο αυτοκίνητο.

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