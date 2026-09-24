Επιστρέφει το Mitsubishi L200 – Έρχεται και στην Ελλάδα;

Το Mitsubishi L200 επιστρέφει στην Ευρώπη, έπειτα από τρία χρόνια απουσίας, με τη Γερμανία να αποτελεί την πρώτη αγορά στην οποία ξεκινά η διάθεση της νέας γενιάς του δημοφιλούς pickup.

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