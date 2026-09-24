Επιστρέφει το Mitsubishi L200 – Έρχεται και στην Ελλάδα;
Το δημοφιλές pickup της Mitsubishi επιστρέφει στην ευρωπαϊκή αγορά, με ισχυρό diesel κινητήρα, τετρακίνηση και ανταγωνιστική τιμή. Πόσο κοντά βρίσκεται η επιστροφή του και στη χώρα μας;
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Το Mitsubishi L200 επιστρέφει στην Ευρώπη, έπειτα από τρία χρόνια απουσίας, με τη Γερμανία να αποτελεί την πρώτη αγορά στην οποία ξεκινά η διάθεση της νέας γενιάς του δημοφιλούς pickup.
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