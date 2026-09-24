Επιστρέφει το Mitsubishi L200 – Έρχεται και στην Ελλάδα;

Το δημοφιλές pickup της Mitsubishi επιστρέφει στην ευρωπαϊκή αγορά, με ισχυρό diesel κινητήρα, τετρακίνηση και ανταγωνιστική τιμή. Πόσο κοντά βρίσκεται η επιστροφή του και στη χώρα μας;

Newsroom

Επιστρέφει το Mitsubishi L200 – Έρχεται και στην Ελλάδα;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Mitsubishi L200 επιστρέφει στην Ευρώπη, έπειτα από τρία χρόνια απουσίας, με τη Γερμανία να αποτελεί την πρώτη αγορά στην οποία ξεκινά η διάθεση της νέας γενιάς του δημοφιλούς pickup.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:23ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2027: Τι δείχνουν για τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε έρχεται «βαρύ» κρύο

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

11:10ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Kατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα και 4,5 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ στο αεροδρόμιο Μυκόνου

11:05ΦΑΡΜΑΚΟ

Στην Τρίπολη οι Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας - Οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας στο φάρμακο 

11:02LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Πότε παντρεύεται η παρουσιάστρια - «Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 13χρονο για κατ' εξακολούθηση βιασμό συνομήλικής συμμαθήτριάς του

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Κάμερες κατέγραψαν σπάνιους οσελότους σε ειδική διάβαση στο Τέξας - Πώς προστατεύονται από τα τροχαία

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιστρέφει το Mitsubishi L200 – Έρχεται και στην Ελλάδα;

10:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ελπίζουμε να αποδεχθεί»: Οι ΗΠΑ προσκαλούν τον Πούτιν στη σύνοδο της G20

10:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταπισερί της Μπαγιέ: Η ιστορία του μεσαιωνικού αριστουργήματος που επέστρεψε στη Βρετανία και συνδέθηκε με τα Γλυπτά του Παρθενώνα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

10:41LIFESTYLE

Μιχαήλ-Άγγελος Βαρθακούρης: Συνάντησε την Πενέλοπε Κρουζ στο αεροπλάνο - Η φωτογραφία της Σοφίας Αλιμπέρτη - «Την αγαπώ»

10:33WHAT THE FACT

Μια τρύπα στον Ήλιο «κοιτάζει» προς τη Γη - Τι σημαίνει για τον πλανήτη μας

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Συνελήφθη η μητέρα 3χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε πόρτα αυτοκινήτου

10:16LIFESTYLE

«Δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα έξω» - Η Κάρα Ντελεβίν έκανε κατακόρυφο με ανοιχτά πόδια και άφησε άφωνο τον Τζίμι Φάλον

10:07ΥΓΕΙΑ

«Μάθετε τους αριθμούς της καρδιά σας»: Δωρεάν εξέταση από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

10:05WHAT THE FACT

«Σ’ αγαπώ πολύ, μαμά μου»: Κινέζα έμαθε ελληνικά για χάρη της πεθεράς της και την άφησε άφωνη

10:00ΥΓΕΙΑ

Κακοήθεις όγκοι του ήπατος: Η σύγχρονη χειρουργική προσέγγιση και ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας

10:00ΥΓΕΙΑ

Άνοδος των εγκεφαλικών σε νέους 20-54 ετών: Ποια σημάδια πρέπει να αναγνωρίζετε

09:57WHAT THE FACT

Ξεκίνησε επί Σοβιετικής Ένωσης και συνεχίζεται σήμερα: Το υψηλότερο φράγμα στον κόσμο, ύψους 335 μέτρων, χτίζεται στο Τατζικιστάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 13χρονο για κατ' εξακολούθηση βιασμό συνομήλικής συμμαθήτριάς του

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινότητα της Γάκα στον Κορυδαλλό: Μαζωνάκης στη διαπασών, το πιστολάκι μαλλιών, η «καμένη γη» που άφησε πίσω η Μουρτζούκου και η παιδοβιάστρια «συγκάτοικος»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

10:16LIFESTYLE

«Δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα έξω» - Η Κάρα Ντελεβίν έκανε κατακόρυφο με ανοιχτά πόδια και άφησε άφωνο τον Τζίμι Φάλον

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Συνελήφθη η μητέρα 3χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε πόρτα αυτοκινήτου

10:00ΥΓΕΙΑ

Άνοδος των εγκεφαλικών σε νέους 20-54 ετών: Ποια σημάδια πρέπει να αναγνωρίζετε

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

06:52LIFESTYLE

«Δεύτερο κύμα» από πρεμιέρες στην ελληνική τηλεόραση - Ποιες εκπομπές και σειρές έρχονται

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Η ομηρία που «πάγωσε» τη Σοφοκλέους - Τα ουρλιαχτά, η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και η στιγμή που η γυναίκα άνοιξε την πόρτα - «Ο άντρας μου είναι ένας άγγελος», λέει η 44χρονη

11:02LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Πότε παντρεύεται η παρουσιάστρια - «Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα μηνύματα που αντάλλαξαν Γάκα-Κομιανός για τον Μαζωνάκη - « Ο Γιώργος δεν είναι καλά...»

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αρβανίτης ζήτησε παραίτηση Γεωργιάδη για τη δήλωση περί μπάφου κι ο υπουργός Υγείας... απασφάλισε: «Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία»

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

14:26ΕΛΛΑΔΑ

«Είχα λιποθυμήσει και η Γάκα συνέχιζε την υδροθεραπεία»: Νέες καταγγελίες για το ιατρείο στην Καρνεάδου όπου «έσβησε» ο Μαζωνάκης

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Δεν προαυλίζεται - Με ποιες μοιράζεται το κελί, ζητά να επισκευάσουν τις ζημιές της Ειρήνης Μουρτζούκου

09:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο Μητσοτάκη στον Guardian: Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την Ταπισερί της Μπαγιέ - Τα Γλυπτά που έχουν διασωθεί πρέπει να εκτίθενται στο κοινό μαζί

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ