ΑΑΔΕ: Kατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα και 4,5 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ στο αεροδρόμιο Μυκόνου

Snapshot Η κατάσχεση έγινε μετά από στοχευμένους ελέγχους και ανάλυση κινδύνου από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Οι δύο επιβάτες που μετέφεραν τα λαθραία προϊόντα συνελήφθησαν και κρατούνται για να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για τα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζονται σε 25.575,57 ευρώ. Snapshot powered by AI

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων κατάφεραν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, εντοπίζοντας μεγάλη ποσότητα προϊόντων που προορίζονταν να διοχετευθούν παράνομα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη ανάλυση κινδύνου. Οι ελεγκτές του Τελωνείου Μυκόνου σταμάτησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει από το Κάιρο με προορισμό τη Μύκονο, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει στάση στην Αθήνα.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους, οι τελωνειακοί εντόπισαν και προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά 120.000 τσιγάρων, που αντιστοιχούν σε 6.000 πακέτα, καθώς και 4,5 κιλών καπνού για ναργιλέ, συσκευασμένου σε ποσότητες των 50 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι δασμοί και φόροι που δεν θα καταβάλλονταν για τα συγκεκριμένα προϊόντα υπολογίζονται συνολικά σε 25.575,57 ευρώ.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και παραμένουν υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

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