ΑΑΔΕ: Ποιοι απαλλάσσονται από τη δήλωση για timologio και myDATAapp

Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου

Δημήτρης Δρίζος

ΑΑΔΕ: Ποιοι απαλλάσσονται από τη δήλωση για timologio και myDATAapp
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων» απαιτείται μόνο από επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1.000.000 ευρώ που επιλέγουν περίοδο προσαρμογής από 1/10/2026 έως 31/12/2026.
  • Επιχειρήσεις που από 1/10/2026 εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω timologio ή myDATAapp δεν χρειάζεται να υποβάλουν τη δήλωση.
  • Η υποχρέωση αφορά μόνο τη χρήση των εφαρμογών timologio ή myDATAapp και δεν επηρεάζει την υποχρέωση δήλωσης για παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν αλλάζει τις υποχρεώσεις έκδοσης παραστατικών σε λιανικές συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές.
  • Η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της πύλης myAADE στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > myDATA.
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Διευκρινίσεις ενόψει της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρέχει η ΑΑΔΕ, ξεκαθαρίζοντας ποιοι πρέπει να υποβάλουν τη «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων» και ποιοι μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά να εκδίδουν τιμολόγια με τους υφιστάμενους τρόπους. Η δήλωση αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1.000.000 ευρώ, με βάση το φορολογικό έτος 2023, οι οποίες επιλέγουν την περίοδο προσαρμογής από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του 2026.

Συγκεκριμένα, με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Α.1128/2025, Β΄ 4937 και Α.1129/2025, Β΄ 4938), η συγκεκριμένη δήλωση απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Για την παροχή κινήτρων λόγω πρόωρης εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (άρθρ. 71Θ, παρ. 1 ΚΦΕ), κατά το διάστημα που αυτά ίσχυαν.

- Για τη δυνατότητα σταδιακής συμμόρφωσης των υπόχρεων οντοτήτων, με παράλληλη χρήση των υφιστάμενων τρόπων έκδοσης παραστατικών.

Τι ισχύει από 1/10/2026

Η υποβολή της δήλωσης, η οποία δύναται να λάβει χώρα έως 12/10/2026, απαιτείται πλέον αποκλειστικά από επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1.000.000 ευρώ, με βάση το φορολογικό έτος 2023, οι οποίες επιθυμούν να κάνουν χρήση της περιόδου προσαρμογής, από 1/10/2026 έως 31/12/2026, και να συνεχίσουν παράλληλα να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και με τους υφιστάμενους τρόπους.

Αντιθέτως αν από 1/10/2026 οι επιχειρήσεις ήδη εκδίδουν αποκλειστικά τα τιμολόγιά τους μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp, δεν απαιτείται η υποβολή «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων».

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν την υποβολή δήλωσης σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών timologio ή myDATAapp και δεν επηρεάζουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης όπως ορίζεται στην απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1112/2025, Β' 4206).

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις υποχρεώσεις και τον τρόπο έκδοσης των παραστατικών εσόδων στις συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές, δηλαδή στις λιανικές συναλλαγές.

Η δήλωση, στις περιπτώσεις που απαιτείται, υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > myDATA > Δήλωση ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου, ΙδιοΠαρόχου ή της εφαρμογής timologio.

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