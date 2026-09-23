Μαρινάκης στο Newsbomb.gr: Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που έχει σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος

«Στη σύγκριση μεταξύ των υπαρκτών επιλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος που μπορεί να περιγράψει ένα σχέδιο που έχει αρχή μέση και τέλος», τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης επισημαίνοντας πως το ερώτημα των εκλογών είναι το ποιος μπορεί να εφαρμόσει εκείνες τις πολιτικές έτσι ώστε να μειώσει τις συνέπειες της πρωτοφανούς και επίμονης πληθωριστικής κρίσης.

Σε συνέντευξη του στο Newsbomb.gr και τον Δημήτρη Κοτταρίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει πως η κυβέρνηση επί της αρχής ήταν και είναι θετική σε κάθε μείωση φόρου κάτι που έχει αποδείξει και κατά το παρελθόν. Ειδικότερα για ενδεχόμενη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τονίζει πως στην κυβέρνηση δεν είναι αρνητικοί αλλά, όπως λέει, χρειάζονται χρήματα για να χρηματοδοτηθεί ένα τέτοιο μέτρο, για αυτό και θα υπάρξει και η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού σε αυτή την κατεύθυνση προς την Ευρωπαική Επιτροπή.

Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις Τσίπρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο κ. Μαρινάκης δηλώνει πως ο κ. Τσίπρας ξέρει πολύ καλά να λύνει όλα τα θέματα στα λόγια καθώς όταν ήταν κυβέρνηση επέλεξε να φορολογήσει τους πάντες, να αυξήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να αυξήσει τον ΦΠΑ. «Προσπαθεί να επανέλθει ξαναγράφοντας την ιστορία. Η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον χαμηλότερο ΦΠΑ στα καύσιμα, και λέει πράγματα που κοστίζουν. Δεν λέει πού θα βρει τα δύο δισ. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός», δηλώνει χαρακτηριστικά καλώντας παράλληλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατονομάσουν τα καρτέλ στα οποία αναφέρονται πολύ συχνά.

«Είμαστε η μόνη κυβέρνηση που όταν χρειάστηκε να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη, πήραμε αντίστοιχες αποφάσεις για τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Έχουμε δώσει τα περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο Τσίπρας λέει λόγια του αέρα, δεν τεκμηριώνει από πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά», δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη για υπουργούς που έχουν καβαλήσει το καλάμι ο κ. Μαρινάκης δηλώνει πως ο ίδιος έχει κληθεί πολλές φορές να διαχειριστεί συμπεριφορές που έχουν εκληφθεί ως αλαζονικές. «Δεν είμαι εγώ κριτής. Προσπαθώ να στηρίζω με επιχειρήματα τη δικιά τους θέση. Το ύφος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ένας από τους βασικούς λόγους που οι νεότερες γενιές έχουν απόσταση από το πολιτικό σύστημα είναι γιατί τους έχουν ενοχλήσει συμπεριφορές που έχουν δει. Πρέπει να τα προσέξουμε αυτά», λέει χαρακτηριστικά προσθέτοντας πάντως πως δεν πρέπει να πετροβολούμε κάποιον που βγαίνει συχνά μπροστά.

Για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καλεί τα κόμματα να έχουν καθαρές απαντήσεις ξεκαθαρίζοντας πως για τη ΝΔ η αυτοδυναμία είναι ο μοναδικός στόχος.

Τέλος, σχετικά με την υπόθεση Μαζωνάκη και τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την ανυπαρξία ελέγχων ο κ. Μαρινάκης δηλώνει πως το τι έγινε θα το βρει η δικαιοσύνη, τονίζει όμως πως δουλειά της κυβέρνησης και των αρμόδιων φορέων είναι να βάλουν παραπάνω φίλτρα και οι έλεγχοι να είναι ιδιαίτερα αυστηροί.

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