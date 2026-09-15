Μαρινάκης: Αν χρειαστεί θα δοθεί στήριξη για τις τιμές στα καύσιμα, αλλά στο δημοσιονομικό πλαίσιο

«Αν επιβεβαιωθούν οι αρνητικές προβλέψεις για τις τιμές των καυσίμων, θα χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση» διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 

Δημήτρης Μάνωλης

Μαρινάκης: Αν χρειαστεί θα δοθεί στήριξη για τις τιμές στα καύσιμα, αλλά στο δημοσιονομικό πλαίσιο
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  • Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει μέτρα στήριξης για τις τιμές των καυσίμων, εφόσον επιβεβαιωθούν οι αρνητικές προβλέψεις, αλλά πάντα εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
  • Το διαθέσιμο δημοσιονομικό απόθεμα για το 2026 ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ για πιθανή ενίσχυση.
  • Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν έχει δικαίωμα υποψηφιότητας για τα χρόνια που εκτίει ποινή, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ενδεχόμενη απόφαση του Αρείου Πάγου.
  • Η πρόταση για μείωση του Ταμείου Ανεργίας στους δύο μήνες αποτελεί προσωπική θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και δεν είναι κυβερνητική πολιτική.
  • Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε το δικαίωμα έκφρασης προσωπικών απόψεων από κυβερνητικά στελέχη εκτός των επίσημων κυβερνητικών θέσεων.
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Την ετοιμότητα της κυβέρνησης για λήψη μέτρων στήριξης για τις τιμές στα καύσιμα, εφόσον χρειαστεί, αλλά μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο ACTION 24.

«Αν επιβεβαιωθούν οι αρνητικές προβλέψεις για τις τιμές των καυσίμων, θα χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση. Αν φανεί ότι θα χρειαστεί, τότε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές που έχει η χώρα, τότε δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη» είπε.

Το ποσό που υπάρχει περιθώριο ως απόθεμα για το 2026 είναι 200 εκατ. ευρώ, επισήμανε και έσπευσε να σημειώσει ότι κάθε μέτρο που ανακοινώνει η κυβέρνηση πρέπει να το προσέχει.

Ερωτηθείς για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του στις επόμενες εκλογές, είπε πως το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Ειδικότερα, για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως για τα χρόνια της ποινής δεν έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να ηγείται ενός κόμματος, ανέφερε:

«Ο Άρειος Πάγος δύναται να αποφασίσει αν κρίνει ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος ή ο τυπικός είναι καταδικασμένος για κάποια αδικήματα, μεταξύ αυτών και η εγκληματική οργάνωση, να τον αποκλείσει από την εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι για το διάστημα της ονομαστικής ποινής».

Απαντώντας για την πρότασή του περί μείωσης του Ταμείου Ανεργίας στους δύο μήνες, η οποία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε:

«Την πρόταση αυτή την έχω αναλύσει ως προσωπική θέση. Είδα ότι διαστρεβλώθηκε τις πρώτες ημέρες. Εξηγήθηκε. Μιλούσα για την επιδότησε εργασίας. Δεν αποτελεί κυβερνητική θέση και δεν είναι κάτι που είναι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης».

Μπορεί να έχει προσωπική θέση ως κυβερνητικός εκπρόσωπος; Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι δικαίουται.

«Αλλίμονο αν δεν εδικαιούτο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι στην ενημέρωση συντακτών ή σε μια συνέντευξη που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, αλλά σε μια προσωπική συνέντευξη» υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως για το θέμα, απάντησε:

«Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ερμηνεύσω τον λόγο για τον οποίο μια υπουργός έβγαλε μια ανακοίνωση».

Συνέχισε ότι «το πιο αστείο από όλα είναι η κατηγορία περί λαγού». Υποστήριξε ότι αντίστοιχη θέση είχε εκφράσει σε άλλη παλαιότερη συνέντευξη, το 2025, ότι κάποια στιγμή θα ήταν καλό να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση γιατί έχουμε χαμηλή ανεργία και δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.

Σε αυτό το πλαίσιο, επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος σήμερα επισκέφτηκε τη ΔΥΠΑ. «Επανεμφανίζεται και θέλει να πετάξει σαν στιμένες λεμονόκουπες τους υπουργούς του και να αποποιηθεί των πολιτικών που ο ίδιος ζήτησε να εφαρμοστούν ως πρωθυπουργός» είπε και προσέθεσε ότι κουνάει το δάκτυλο σε έναν νέο άνθρωπο για κάποιες προσωπικές θέσεις που εξέφρασε, δηλώνοντας από πριν ότι είναι προσωπικές θέσεις.

Σχετικά με τη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα περί συνεργασίας της Χαριλάου Τρικούπη με το κόμμα Αλέξη Τσίπρα, επισήμανε ότι η προσωπική του άποψη ήταν εκ των υστέρων προσωπική. «Δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ ως προς τη ρητορική του μετακινήθηκε» προσέθεσε και σημείωσε ότι αυτό που είπε ο κ. Πάνας είναι λογικό επακόλουθο.

Σε ερώτηση με ποιον θα συγκυβερνήσει η ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη δεν θα μπορούσε να είναι κυβερνητικός εταίρος και συμπλήρωσε ότι ούτε και με κάποιο άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή.

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