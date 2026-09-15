Καιρός: Ξεκίνησε η κακοκαιρία - Εντυπωσιακοί υδροστρόβιλοι- Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τη συνέχεια

Snapshot Ξεκίνησε η κακοκαιρία με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα στο βόρειο Ιόνιο, νότια Πελοπόννησο και δυτικά Κρήτης.

Καταγράφηκαν δύο υδροστρόβιλοι στα Διαπόντια νησιά, στο Μαθράκι και ανοιχτά των Οθωνών.

Ισχυρός κεραυνός cloud-to-ground σημειώθηκε στο Σπαρτύλα μέσα σε ομίχλη, δείχνοντας υψηλή αστάθεια στην ατμόσφαιρα.

Βροχοπτώσεις αναμένονται αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου αναλύει την εξέλιξη του καιρού έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με τη χρήση χαρτών. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε η κακοκαιρία με έντονη δραστηριότητα στο βόρειο Ιόνιο, (Κερκυρα ), και νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης.

Νωρίτερα, δύο υδροστρόβιλους κατέγραψε κάμερα αναγνώστη του corfutvnews.gr στα Διαποντια νησιά.Ο ένας ήταν στο Μαθράκι και ο δεύτερος την ίδια ώρα ανοιχτά των Οθωνών.

Ένας ισχυρός κεραυνός cloud‑to‑ground καταγράφηκε στο Σπαρτύλα, με το χτύπημα να φαίνεται καθαρά να καταλήγει στο έδαφος μέσα στην ομίχλη που είχε απλωθεί στην περιοχή.

Το φαινόμενο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ηλεκτρικής δραστηριότητας σε συνθήκες αυξημένης αστάθειας, όπου οι καταιγίδες μπορούν να δώσουν έντονα και στοχευμένα χτυπήματα.

Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Τον καιρό έως τα τέλη της εβδομάδας και την τάση του έως τα μέσα της επόμενης. αναλύει με χάρτες ο Σάκης Αρναούτογλου.

Βροχοπτώσεις αναμένονται αύριο από το πρωί και καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

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