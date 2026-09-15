Καιρός: Φθινόπωρο... επιτέλους - Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Snapshot Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παρουσιάζει πλέον έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα.

Ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό σχηματίζεται νότια της Πελοποννήσου.

Πολύ υγρές αέριες μάζες από τη Μεσόγειο προκαλούν εκτεταμένες ισχυρές βροχοπτώσεις.

Το σύστημα επηρεάζει κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας. Snapshot powered by AI

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αρχίζει πλέον να αποκτά πιο έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, καθώς το πρώτο αξιόλογο οργανωμένο σύστημα της περιόδου επηρεάζει ήδη τα νότια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, βαρομετρικό χαμηλό με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου, σε συνδυασμό με πολύ υγρές αέριες μάζες που μεταφέρονται από τη Μεσόγειο, δημιουργεί μια εκτεταμένη ζώνη ισχυρών βροχοπτώσεων.

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✅Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αρχίζει πλέον να αποκτά πιο καθαρά φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το πρώτο αξιόλογο οργανωμένο σύστημα της περιόδου να περνά από τα νότια της χώρας. Το βαρομετρικό χαμηλό, με τον πυρήνα του στη… pic.twitter.com/FsVnBqtZA8 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 15, 2026

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική Θεσσαλία και ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και την περιοχή Κυθήρων σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ιονίου όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Στο Ιόνιο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου πιθανόν κυρίως στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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