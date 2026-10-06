Volvo: Έτσι θα είναι η νέα γενιά μοντέλων της

Η Volvo ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές για τα επόμενα χρόνια και ένα νέο πρωτότυπο, που θα παρουσιαστεί το 2027, θα μας δώσει την πρώτη εικόνα των μελλοντικών της μοντέλων.

Newsroom

Volvo: Έτσι θα είναι η νέα γενιά μοντέλων της
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Volvo έχει ήδη ανακοινώσει ότι μέχρι το τέλος του 2030 σχεδιάζει να παρουσιάσει 13 νέα μοντέλα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει σημαντικά τις πωλήσεις της. Πριν όμως δούμε τα αυτοκίνητα παραγωγής, η σουηδική εταιρεία θα παρουσιάσει μέσα στο 2027 ένα πρωτότυπο με τη νέα σχεδιαστική της ταυτότητα.

Η πρώτη teaser εικόνα αποκαλύπτει ελάχιστα, ωστόσο οι αναλογίες παραπέμπουν σε SUV, με έντονα διαμορφωμένο καπό και αρκετά κάθετο εμπρός μέρος. Σύμφωνα με τον αρχισχεδιαστή της Volvo, Thomas Ingenlath, η νέα σχεδιαστική γλώσσα θα επηρεάσει όλα τα μελλοντικά μοντέλα της εταιρείας, χωρίς όμως να απομακρυνθεί από τα στοιχεία που εδώ και δεκαετίες χαρακτηρίζουν τη μάρκα.

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Σε αυτά περιλαμβάνονται το χαρακτηριστικό σήμα της Volvo, η διαγώνια γραμμή στη μάσκα και γενικότερα η μορφή του εμπρός μέρους. Η εταιρεία θέλει ουσιαστικά να εκσυγχρονίσει την εικόνα της χωρίς να χάσει την αναγνωρισιμότητά της.

Αλλαγές όμως έρχονται και στο εσωτερικό. Η Volvo παραδέχεται ότι η μεγάλη εξάρτηση από τις οθόνες αφής δεν αποτελεί πάντα την καλύτερη λύση και σκοπεύει να επαναφέρει περισσότερους φυσικούς διακόπτες.

Όπως ανέφερε ο Ingenlath, «δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε την οθόνη αφής, αλλά να τη χρησιμοποιούμε για αυτό στο οποίο είναι πραγματικά καλή». Η λογική είναι οι λειτουργίες που πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμες στον οδηγό να αποκτήσουν πιο άμεσο χειρισμό, κάτι που ενδέχεται να αφορά ακόμη και βασικές ρυθμίσεις, όπως αυτές του κλιματισμού.

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