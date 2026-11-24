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Για τον χωρισμό του από την Λίνα Πρίντζου και την αλλαγή στη ζωή του μίλησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας (23/11).

Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε αυτή την περίοδο της ζωής του ως μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού, προσωπικής ελευθερίας και ανακάλυψης νέων εμπειριών.

«Για κάθε άνθρωπο είναι τελείως διαφορετικό το πώς θα νιώσει σε έναν χωρισμό. Είναι ένας καινούργιος κόσμος για μένα, σαν να ξύπνησα από ένα κώμα. Έχω μια μοναχικότητα που μου αρέσει, αφήνω τη ζωή να με οδηγήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις συνθήκες υπό τις οποίες έπεσε η αυλαία της σχέσης τους, ξεκαθάρισε ότι ο χωρισμός τους υπήρξε ομαλός, χωρίς συγκρούσεις και αιφνίδιες ανατροπές, επιλέγοντας παράλληλα να προστατεύσει τις πιο προσωπικές πτυχές της κοινής τους διαδρομής.

«Έγιναν πολύ πιο γλυκά τα πράγματα, δεν έφυγε ξαφνικά κάποιος από το σπίτι. Ήταν πολύ ήπιο και γλυκό αυτό που έγινε, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα – δεν μπορείς να συζητάς τα προσωπικά, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες», εξήγησε.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε συμφιλιωμένος με τις αλλαγές στην προσωπική του ζωή, αντιμετωπίζοντας το πέρασμα του χρόνου όχι ως περιορισμό, αλλά ως αφετηρία για ένα νέο κεφάλαιο.

«Είναι τόσα πεδία ανοιχτά μπροστά σου για να ζήσεις μετά τα 50, διάφορα πράγματα που μπορούν να σου συμβούν. Νιώθεις ζωντανός», σημείωσε, καταλήγοντας με ένα μήνυμα αισιοδοξίας: «Η ζωή είναι μπροστά μας και πρέπει να τη ζήσουμε με όποιον τρόπο».

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