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Ένα περίεργο περιστατικό κλοπής σκάφους ερευνούν οι αρχές της Σύρου, όταν άγνωστοι δράστες χρησιμοποίησαν ιστιοπλοϊκό για να μετακινηθούν μέχρι την Τήνο και στη συνέχεια το εγκατέλειψαν.

Σύμφωνα με το cyclades24, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 24/11, όταν άγνωστοι παραβίασαν ένα ελλιμενισμένο σκάφος από τη θέση Καρνάγιο στην Ερμούπολη. Μάλιστα, το εφοδίασαν με κλεμμένα καύσιμα και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από το νησί.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, προηγουμένως είχαν αποπειραθεί να κάνουν κάτι αντίστοιχο σε άλλα σκάφη, στην ίδια τοποθεσία, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Τελικά, το σκάφος βρέθηκε σήμερα το πρωί να πλέει ακυβέρνητο σε βραχώδη θαλάσσια περιοχή της Τήνου.

Οι δράστες δεν επέβαιναν σε αυτό και εικάζεται ότι το χρησιμοποίησαν προκειμένου να ταξιδέψουν από την Σύρο στην Τήνο και στη συνέχεια να το εγκαταλείψουν.

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