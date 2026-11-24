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Με το ποσό των 577.481 δολαρίων καλείται η ηθοποιός Τζέσικα Άλμπα να καταβάλει στον πρώην σύζυγό της, Κας Γουόρεν, στα πλαίσια του διαζυγίου τους.

Η πληρωμή προέρχεται από τις συνταξιοδοτικές παροχές της Άλμπα στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμμετοχής στα Κέρδη της εταιρείας της, HonorBar Inc. Στα έγγραφα επισημαίνεται ότι το ποσό θα προσαρμοστεί ανάλογα με τα κέρδη και τις ζημίες από επενδύσεις μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς των κεφαλαίων.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες διέταξε την Άλμπα, 45 ετών, να καταβάλει στον Γουόρεν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2008 έως το 2025, το ποσό των 577.481 δολαρίων στο πλαίσιο ενός προγράμματος κατανομής κερδών που αφορά την εταιρεία της Άλμπα, HonorBar Inc.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Γουόρεν μπορεί να επιλέξει να λάβει το ποσό — το οποίο θα αντληθεί από τα κεφάλαια της Άλμπα που χρονολογούνται από τις 30 Ιουνίου 2026 — είτε εξ ολοκλήρου και αμέσως είτε μέσω ενός ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού ή άλλου συνταξιοδοτικού προγράμματος.

Η Άλμπα δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον Γουόρεν οποιαδήποτε επιπλέον παροχή σχετική με την εταιρεία της πέραν του εν λόγω ποσού, το οποίο θα αναπροσαρμοστεί ώστε να αντανακλά τυχόν επενδυτικά κέρδη ή ζημίες έως την ημερομηνία πληρωμής.

Τα πρώτα 3 εκατ. μετά το διαζύγιο

Το πρώην ζευγάρι έχει τρία παιδιά, την Honor Marie Warren, 18 ετών, τον Haven Garner Warren, 15 ετών, και τον Hayes Alba Warren, 8 ετών.

Η Άλμπα και ο Γουόρεν γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2004 στα γυρίσματα της ταινίας του 2005 «Fantastic Four», στην οποία ο Γουόρεν εργαζόταν ως βοηθός του σκηνοθέτη Τιμ Στόρι. Οι δυο τους παντρέφτηκαν κρυφά το 2008, πριν υποδεχτούν τη μεγαλύτερη κόρη τους, την Honor.

Η Άλπμα και ο Γουόρεν χώρισαν το 2024, και η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στο δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 2025, μετά από 16 χρόνια γάμου. Ανέφερε ασυμβίβαστες διαφορές και κατέγραψε ως ημερομηνία χωρισμού τους την 27η Δεκεμβρίου 2024.

Όταν η Άλμπα και ο Γουόρεν οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον Μάρτιο, συμφώνησαν να μοιραστούν την κοινή νομική και φυσική επιμέλεια των παιδιών τους. Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Άλμπα συμφώνησε να καταβάλει στον Γουόρεν συνολικά 3 εκατομμύρια δολάρια για να εξισορροπηθεί η διανομή της περιουσίας τους.

«Εδώ και χρόνια βρίσκομαι σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και μεταμόρφωσης – τόσο ως άτομο όσο και στη σχέση μου με τον Κας», έγραψε η Άλμπα στο Instagram όταν ανακοίνωσε για πρώτη φορά τον χωρισμό τους τον Ιανουάριο του 2025. «Είμαι περήφανη για τον τρόπο με τον οποίο εξελιχθήκαμε ως ζευγάρι και στον γάμο μας τα τελευταία 20 χρόνια και τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και εξέλιξης ως άτομα».

Σε καλές σχέσεις το πρώην ζευγάρι

«Προχωράμε μπροστά με αγάπη, καλοσύνη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον και θα είμαστε για πάντα οικογένεια», πρόσθεσε τότε. «Τα παιδιά μας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά μας και ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή αυτή τη στιγμή».

Η Άλμπα διατηρεί ρομαντική σχέση με τον ηθοποιό Ντάνι Ραμίρεζ από το καλοκαίρι του 2025. Η ίδια και ο Γουόρεν φαίνεται να έχουν διατηρήσει φιλικές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους.

Την Ημέρα του Πατέρα, τον Ιούνιο του 2025, η Άλμπα εξήρε τη σχέση του Γουόρεν με τα παιδιά τους σε μια ανάρτηση στα Instagram Stories της.

«Τα μωρά μας δεν θα μπορούσαν να έχουν καλύτερο μπαμπά — ζεστό, ευγενικό, παρών, που ξέρει πάντα ακριβώς τι να πει», έγραψε τότε. «Θαυμάζω την υπομονή σου και τον τρόπο που τους δίνεις χώρο. Τους κάνεις να νιώθουν ασφαλείς και ανάλαφροι μετά από κάθε συζήτηση. Σ’ ευχαριστώ που είσαι ο βράχος τους.»

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