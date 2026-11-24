Snapshot Παιδί 3,5 ετών στη Ρόδο έμεινε ξεχασμένο σε σχολικό λεωφορείο και βγήκε μόνο του περπατώντας στον δρόμο.

Ένας περαστικός βρήκε το παιδί και το οδήγησε σε παιδικό σταθμό, όπου διαπιστώθηκε το περιστατικό και ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βάρος του οδηγού και της συνοδού του σχολικού λεωφορείου.

Η μητέρα ζητά την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων και καταγγέλλει την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο για αρκετές ώρες σε επικίνδυνη περιοχή.

Το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του με συνοδεία αστυνομικών, ενώ η μητέρα δηλώνει ότι επιδιώκει δικαίωση και όχι οικονομική αποζημίωση. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός παιδιού ηλικίας περίπου 3,5 ετών, το οποίο εντοπίστηκε από πολίτη να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο της Καλλιθέας στη Ρόδο, καθώς διέλαθε της προσοχής του οδηγού και της συνοδού σχολικού λεωφορείου κι έμεινε ξεχασμένο στο όχημα.

Το παιδάκι κατέβηκε μόνο του από το λεωφορείο, το οποίο είχε σταθμεύσει ο οδηγός σε άλλο σημείο της πόλης κι έτσι όταν το είδε ένας περαστικός να περπατά μόνο του, το πήρε και το οδήγησε στον οικείο παιδικό σταθμό.

Εκεί διαπιστώθηκε τι είχε συμβεί, κλήθηκε η Αστυνομία και κινήθηκαν οι ποινικές διαδικασίες. Οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βάρος του οδηγού και της συνοδού. Η μητέρα του παιδιού ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων για την επικίνδυνη περιπέτεια του νηπίου.

«Σήμερα ο Θεός μας έδωσε δεύτερη φορά το παιδί μας δώρο. Παραλάβανε το παιδί 07:30 το πρωί. Πήγε στο σχολείο, άφησε τα παιδάκια και πήγε στο πουθενά. Το βανάκι όφειλε να το σταθμεύουν στο Κολέγιο. Η δασκάλα παρέλαβε τα παιδιά και εμείς δεν ενημερώσαμε ότι δεν θα πάει το παιδί μας στο σχολείο κι όφειλε κι αυτή να μας καλέσει. Άδειασαν το λεωφορείο στο Κολέγιο, φύγανε γύρω στις 09:00. Φεύγει το σχολικό με το παιδί μου, που είθισται πολλά παιδιά λόγω διαδρομής να τους παίρνει ο ύπνος», λέει η μητέρα του κοριτσιού στο Mega.

«Το παιδί ήταν εκτεθειμένο δύο, τρεις ώρες στο πουθενά»

«Είναι και λάθος της δασκάλας και λάθος της συνοδού και λάθος του οδηγού και λάθος της διοίκησης και των ιδιοκτητών. Ήταν εκτεθειμένο δύο-τρεις ώρες στο πουθενά, σε μια περιοχή όπου αν ανέβεις προς τα πάνω είναι σαν δάσος, αν κατέβεις προς τα κάτω και γλιτώσεις από τις οικοδομές, θα καταλήξεις στον κεντρικό δρόμο και αν γλιτώσεις και από εκεί θα καταλήξεις στη θάλασσα. Ένα παιδί κατουρημένο από τον φόβο, μέσα στις λάσπες. Βρέθηκε από έναν άγνωστο» λέει χαρακτηριστικά η μητέρα.

Το κοριτσάκι, εμφανώς τρομαγμένο και σε κατάσταση σοκ, επέστρεψε στο σπίτι του με τη συνοδεία περιπολικών και μηχανών της Αστυνομίας.

«Δεν θα σταματήσω μέχρι την παραδειγματική δικαίωση. Πραγματικά, δεν με ενδιαφέρει η οικονομική αποζημίωση. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η παραδειγματική τιμωρία», λέει η μητέρα της 3χρονης.

Διαβάστε επίσης