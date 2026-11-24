Snapshot Εγκληματική ομάδα στις Σέρρες διέπραττε τηλεφωνικές απάτες με λεία πάνω από 450.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Συνελήφθη 40χρονος που είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» και παρέλαβε τα κλοπιμαία από τα θύματα.

Η μέθοδος τους βασιζόταν σε τηλεφωνικές απάτες όπου προσποιούνταν τους αστυνομικούς και στόχευαν κυρίως ηλικιωμένους.

Κατασχέθηκαν χρήματα, χρυσές λίρες, κοσμήματα και το αυτοκίνητο του συλληφθέντα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό συνεργών. Snapshot powered by AI

Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 450.000 ευρώ, αποτέλεσαν τη λεία εγκληματικής ομάδας η οποία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες στην πόλη των Σερρών.

Τη δράση της αποκάλυψε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Για την υπόθεση συνελήφθη χθες το απόγευμα, στις Σέρρες, 40χρονος, που φέρεται να είχε το ρόλο του «εισπράκτορα».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ομάδα δρούσε το τελευταίο τρίμηνο, από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ηλικιωμένους.

Προσποιούνταν τους αστυνομικούς

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ήταν συγκεκριμένη. Οπως ανακοινώθηκε, συνεργοί του συλληφθέντα τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματα και προσποιούνταν τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τους έλεγαν ότι δήθεν κινδύνευαν να πέσουν θύματα απάτης ή ότι είχαν δεχθεί απειλές και ζητούσαν τη βοήθειά τους, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους υποτιθέμενους δράστες.

Με αυτό το πρόσχημα κατάφερναν να αποσπούν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβανε ο συλληφθείς.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά επτά περιπτώσεις, εκ των οποίων η μία σε απόπειρα. Η λεία της ομάδας περιλαμβάνει μετρητά ύψους 24.930 ευρώ, 496 χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων, σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων, ξεπερνά τις 420.000 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι από ένα θύμα απέσπασαν 460 λίρες, ενώ σε άλλη περίπτωση επικοινώνησαν με 16χρονη η οποία πείστηκε και παρέδωσε μετρητά και λίρες.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο όχημα του 40χρονου συλληφθέντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3.500 ευρώ, 42 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Στην κατοχή του βρέθηκαν ακόμη 800 ευρώ κι ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε για την παράνομη δραστηριότητά του.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των συνεργών του, καθώς και για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

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