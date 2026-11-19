Snapshot Άγνωστοι στην Πάτρα προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα από μία γυναίκα.

Οι δράστες ζήτησαν από τη γυναίκα να βγάλει εκτός σπιτιού μια τσάντα με κοσμήματα, χρήματα και προσωπικά έγγραφα.

Η γυναίκα υπάκουσε στις οδηγίες και οι δράστες εξαφανίστηκαν με την τσάντα.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία αναζητά τους υπευθύνους. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη περιστατικό απάτης σε βάρος γυναίκας καταγράφηκε στην Πάτρα, όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι δράστες ζήτησαν από τη γυναίκα να μεταφέρει σε τσάντα, εκτός του σπιτιού της, κοσμήματα καθώς και ένα τσαντάκι που περιείχε χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα.

Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες τους, με αποτέλεσμα οι επιτήδειοι να πάρουν την τσάντα και να εξαφανιστούν.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία που αναζητά τους δράστες.

Διαβάστε επίσης