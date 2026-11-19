Snapshot Η δίκη της 30χρονης που κατηγορείται για διάθεση αλκοόλ σε 12χρονη αναβλήθηκε για τις 24 Νοεμβρίου.

Η υπεράσπιση ζήτησε την αναβολή για να καταθέσει ο πατέρας της ανήλικης, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι οικογένειες γνωρίζονται και το κορίτσι ζήτησε τα προϊόντα για τους γονείς της.

Η 30χρονη κατηγορείται για παράβαση νομοθεσίας σχετικά με την πώληση αλκοολούχων σε ανηλίκους και δηλώνει ότι βρισκόταν προσωρινά στο κατάστημα αντικαθιστώντας τον πατέρα της.

Η 12χρονη μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε σχολική γιορτή και πλέον αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Ο πατέρας της ανήλικης τόνισε ότι η αστυνομία έκανε τη δουλειά της και ότι η οικογένεια πέρασε δύσκολες στιγμές λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του παιδιού. Snapshot powered by AI

Αναβολή για τις 24 Νοεμβρίου πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης της 30χρονης, η οποία κατηγορείται ότι διέθεσε αλκοόλ σε 12χρονη, η οποία κατέληξε σε κωματώδη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου,μετά από κατανάλωση αλκοόλ μετά τη σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο.

Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ωστόσο, ο συνήγορος υπεράσπισης της 30χρονης, ζήτησε την αναβολή της δίκης, προκειμένου να παραστεί στο δικαστήριο και να καταθέσει ο πατέρας της ανήλικης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πατέρας της 12χρονης φέρεται να έχει καταθέσει ότι οι δύο οικογένειες γνωρίζονται μεταξύ τους και ότι η ανήλικη ζήτησε τα προϊόντα που προμηθεύτηκε από το κατάστημα για λογαριασμό των γονιών της.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής, επισημαίνοντας ότι κατά τη νέα δικάσιμο, στις 24 Νοεμβρίου, θα είναι παρούσα και η μητέρα της ανήλικης, η οποία, σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, φέρεται να επιβεβαιώνει την ίδια εκδοχή.

Λίγο νωρίτερα, ο εισαγγελέας Βόλου είχε ασκήσει σε βάρος της 30χρονης δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της 30χρονης , η εντολέας του βρίσκεται σε πολύ άσχημα ψυχολογική κατάσταση. Όπως υποστηρίζει η 30χρονη βρισκόταν στο προσωρινά στο μάρκετ, αντικαθιστώντας τον πατέρα της, και ότι η 12χρονη τής είπε πως ήθελε τα συγκεκριμένα προϊόντα για τους γονείς της.

Η υπόθεση θα συνεχιστεί στις 24 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να εξεταστούν τα στοιχεία και οι μαρτυρίες που θα παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου.

«Εμένα με νοιάζει το παιδί μου», λέει ο πατέρας της 12χρονης

Πριν τη δίκη, ο πατέρας της ανήλικης προσχώρησε σε δηλώσεις αναφορικά με το περιστατικό. «Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι το παιδί μου», σημείωσε ο πατέρας της 12χρονης κληθείς να σχολιάσει τη σύλληψη της ιδιοκτήτριας του μίνι μάρκετ από το οποίο προμηθεύτηκε η ανήλικη βότκα και ενεργειακά ποτά.

«Η Αστυνομία παρενέβη αυτεπαγγέλτως και έκανε τη δουλειά της», συμπλήρωσε στη συνέχεια ενώ προτού καταλήξει σημείωσε ότι η οικογένεια πέρασε εφιαλτικές στιγμές καθώς το ανήλικο κορίτσι – το οποίο παίρνει σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο- έφτασε σε οριακό σημείο για διασωλήνωση.

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