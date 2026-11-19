Snapshot Ένας 21χρονος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του μετά από πτώση από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, περίπου στις 11:35.

Οι συνθήκες και τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο άνδρας που το πρωί της Πέμπτης (19/11) έπεσε στο κενό από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται για 21 ετών άνδρα. Σημειώνεται ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έπεσε στο κενό είναι υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να προσανατολίζονται στο ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11.35 το πρωί και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον νεαρό με πολλαπλά τραύματα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγο αργότερα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της πτώσης βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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