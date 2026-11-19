Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από τον Λευκό Πύργο
Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
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- Άνδρας έπεσε από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης.
- Η πτώση σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
- Η κατάσταση της υγείας του και η ταυτότητά του παραμένουν άγνωστες.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (19/11) για πτώση άνδρα από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει το voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
ΕΚΑΒ και Αστυνομία κινητοποιήθηκαν άμεσα για το περιστατικό και έσπευσαν στο σημείο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών είχε σφυγμό όταν παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε με μηχανική υποστήριξη βαριά τραυματίας στο ΑΧΕΠΑ.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
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